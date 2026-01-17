Donald Trump ”pedepsește” opt țări europene cu un tarif de 10%, pentru că nu susțin acapararea Groenlandei de către SUA

Președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă că va impune o taxă de import de 10% asupra a opt țări europene, până când „se va ajunge la un acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei”.

Președintele american a afirmat că țările ”pedepsite” sunt Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Marea Britanie, Olanda și Finlanda.

Potrivit Washington Times, el a spus că noile taxe de 10% vor fi majorate la 25% pe 1 iunie 2026 dacă nu se va ajunge la un acord.

Uniunea Europeană este cel mai mare partener comercial și cea mai mare sursă de importuri pentru SUA.

Vineri, președintele a declarat că ia în considerare aplicarea de tarife țărilor care „nu sunt de acord” cu planurile sale de achiziționare a Groenlandei.

SUA are deja un acord cu UE, care limitează tarifele la 15%, și un acord cu Marea Britanie, care limitează taxele la importuri la 10%.

„China și Rusia vor Groenlanda, iar Danemarca nu poate face nimic în această privință”, a scris domnul Trump pe Truth Social. „Numai Statele Unite ale Americii, sub conducerea PREȘEDINTELUI DONALD J. TRUMP, pot juca în acest joc, și chiar cu mare succes!”

El a calificat exercițiile comune de securitate din jurul Groenlandei drept „o situație foarte periculoasă pentru siguranța, securitatea și supraviețuirea planetei noastre”.

Domnul Trump a afirmat în repetate rânduri că Statele Unite trebuie să anexeze insula arctică, din motive de securitate națională.

„Prin urmare, este imperativ ca, pentru a proteja pacea și securitatea globală, să se ia măsuri ferme pentru ca această situație potențial periculoasă să se încheie rapid și fără îndoială”, a scris el.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













