Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela: ”Cred că voi fi prima femeie președinte din această țară”

Conştientă de situaţie María Corina Machado spune că îşi va conduce țara "când va veni momentul potrivit".

Între timp, o echipă de salvare cu sediul în Statele Unite a difuzat imagini de la fuga Mariei Machado din Venezuela luna trecută, după ce aproape un an a stat ascunsă.

Opozanta, în vârstă de 58 de ani, a urcat pe o barcă de pe coasta venezueleană şi a navigat, în larg, până la un punct de întâlnire din Marea Caraibelor.

Acolo, a fost preluată, pe o altă ambarcațiune, de fondatorul organizației Grey Bull care se ocupa de salvări și evacuări, şi de veteranul forţelor speciale, Bryan Stern, şi echipa acestuia.



Machado: ”Sunt María Corina Machado. Sunt în viaţă. Sunt în siguranţă şi sunt foarte recunoscătoare echipei Grey Bull”.

Operațiunea a durat aproape 16 ore şi s-a desfăşurat în cea mai mare parte noaptea.



Maria Corina Machado, lidera opoziției venezuelene: ”Valurile erau foarte înalte, peste 2 metri, și era un vânt puternic, iar noi ne-am pierdut pe ocean. Am pierdut semnalul GPS, telefonul prin satelit s-a oprit din funcțiune, iar antena Starlink nu a funcționat, toate în același timp”.

Așa a fugit, la începutul lunii decembrie, din Venezuela, țară unde trăia ascunsă din august 2024 - pentru a putea primi Premiul Nobel pentru Pace în Norvegia. Acum i-a oferit medalia lui Donald Trump.

Reporter: Ați acceptat medalia Nobel a Mariei Machado. Ce intenționați să faceți cu ea? Și de ce ați vrea premiul Nobel al altcuiva?



Trump: ”Ei bine, mi-a oferit-o ea. Mi s-a părut foarte drăguț. A spus: "Știi, ai încheiat opt războaie, și nimeni nu merită acest premiu mai mult decât tine în istorie." Și mi s-a părut un gest foarte frumos. Apropo, cred că este o femeie deosebită și vom mai vorbi”.

Totuși, Trump a refuzat să o susțină pe Machado ca viitor lider al Venezuelei, argumentând că "nu are suficient sprijin intern"— în pofida faptului că opoziţia susține că a câștigat alegerile extrem de contestate din 2024.

În schimb, Washingtonul colaborează cu președinta interimară, Delcy Rodríguez, cea care a fost anterior vicepreședintă a lui Maduro. Trimis de Trump, directorul CIA a avut o întâlnire de două ore cu Rodríguez pentru ... a construi încredere și comunicare între cele două țări", potrivit unui oficial american.



Machado: ”Cred că există o misiune de îndeplinit și că vom transforma Venezuela în acest ținut al harului și cred că voi fi aleasă președintă a Venezuelei, la momentul potrivit, și că voi fi prima femeie care va deține această funcție”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













