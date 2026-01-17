Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela: ”Cred că voi fi prima femeie președinte din această țară”

Stiri externe
17-01-2026 | 20:21
×
Codul embed a fost copiat

Deși i-a dăruit medalia premiului Nobel pentru pace Donald Trump NU și-a declarat sprijinul pentru lidera opoziției din Venezuela.

autor
Știrile PRO TV

Conştientă de situaţie María Corina Machado spune că îşi va conduce țara "când va veni momentul potrivit".

Între timp, o echipă de salvare cu sediul în Statele Unite a difuzat imagini de la fuga Mariei Machado din Venezuela luna trecută, după ce aproape un an a stat ascunsă.

Opozanta, în vârstă de 58 de ani, a urcat pe o barcă de pe coasta venezueleană şi a navigat, în larg, până la un punct de întâlnire din Marea Caraibelor.

Acolo, a fost preluată, pe o altă ambarcațiune, de fondatorul organizației Grey Bull care se ocupa de salvări și evacuări, şi de veteranul forţelor speciale, Bryan Stern, şi echipa acestuia.

Machado: ”Sunt María Corina Machado. Sunt în viaţă. Sunt în siguranţă şi sunt foarte recunoscătoare echipei Grey Bull”.

Citește și
Maria Corina Machado
Cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela. Operaţiunea echipei de salvare Grey Bull. VIDEO

Operațiunea a durat aproape 16 ore şi s-a desfăşurat în cea mai mare parte noaptea.

Maria Corina Machado, lidera opoziției venezuelene: ”Valurile erau foarte înalte, peste 2 metri, și era un vânt puternic, iar noi ne-am pierdut pe ocean. Am pierdut semnalul GPS, telefonul prin satelit s-a oprit din funcțiune, iar antena Starlink nu a funcționat, toate în același timp”.

Așa a fugit, la începutul lunii decembrie, din Venezuela, țară unde trăia ascunsă din august 2024 - pentru a putea primi Premiul Nobel pentru Pace în Norvegia. Acum i-a oferit medalia lui Donald Trump.

Reporter: Ați acceptat medalia Nobel a Mariei Machado. Ce intenționați să faceți cu ea? Și de ce ați vrea premiul Nobel al altcuiva?

Trump: ”Ei bine, mi-a oferit-o ea. Mi s-a părut foarte drăguț. A spus: "Știi, ai încheiat opt războaie, și nimeni nu merită acest premiu mai mult decât tine în istorie." Și mi s-a părut un gest foarte frumos. Apropo, cred că este o femeie deosebită și vom mai vorbi”.

Totuși, Trump a refuzat să o susțină pe Machado ca viitor lider al Venezuelei, argumentând că "nu are suficient sprijin intern"— în pofida faptului că opoziţia susține că a câștigat alegerile extrem de contestate din 2024.

În schimb, Washingtonul colaborează cu președinta interimară, Delcy Rodríguez, cea care a fost anterior vicepreședintă a lui Maduro. Trimis de Trump, directorul CIA a avut o întâlnire de două ore cu Rodríguez pentru ... a construi încredere și comunicare între cele două țări", potrivit unui oficial american.

Machado: ”Cred că există o misiune de îndeplinit și că vom transforma Venezuela în acest ținut al harului și cred că voi fi aleasă președintă a Venezuelei, la momentul potrivit, și că voi fi prima femeie care va deține această funcție”.

Sursa: Pro TV

Etichete: venezuela, María Corina Machado,

Dată publicare: 17-01-2026 19:26

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Niina Petrokina a cucerit al doilea său titlu european la patinaj artistic
GALERIE FOTO Superba Niina Petrokina a cucerit al doilea său titlu european la patinaj artistic
Citește și...
Financial Times: SUA iau în considerare crearea unui „Consiliu al Păcii” pentru Ucraina, după modelul planului pentru Gaza
Stiri externe
Financial Times: SUA iau în considerare crearea unui „Consiliu al Păcii” pentru Ucraina, după modelul planului pentru Gaza

Oficialii americani au propus extinderea „Consiliului pentru pace” din Gaza pentru a include şi alte ţări afectate de război şi conflicte, printre care Ucraina şi Venezuela, a anunţat Financial Times (FT), citat de Kyiv Independent.

Cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela. Operaţiunea echipei de salvare Grey Bull. VIDEO
Stiri externe
Cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela. Operaţiunea echipei de salvare Grey Bull. VIDEO

Echipa de salvare Grey Bull, cu sediul în SUA, a publicat un scurt videoclip în care arată cum au ajutat-o pe lidera opoziţiei venezuelene María Corina Machado să fugă din ţară luna trecută.

Trump a vorbit despre o „invazie” în Venezuela încă din 2017, dezvăluie fostul președinte columbian Juan Manuel Santos
Stiri externe
Trump a vorbit despre o „invazie” în Venezuela încă din 2017, dezvăluie fostul președinte columbian Juan Manuel Santos

Fostul preşedinte columbian şi laureat al Premiului Nobel pentru Pace, Juan Manuel Santos, a declarat într-un interviu publicat vineri de Financial Times că preşedintele american Donald Trump a sugerat o "invazie" în Venezuela din 2017. 

Recomandări
Donald Trump ”pedepsește” opt țări europene cu un tarif de 10%, pentru că nu susțin acapararea Groenlandei de către SUA
Stiri Economice
Donald Trump ”pedepsește” opt țări europene cu un tarif de 10%, pentru că nu susțin acapararea Groenlandei de către SUA

Președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă că va impune o taxă de import de 10% asupra a opt țări europene, până când „se va ajunge la un acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei”.

Pericol pe șosele, din cauza gerului extrem. O șoferiță a scăpat la limită după ce o bucată de gheață i-a spart parbrizul
Stiri actuale
Pericol pe șosele, din cauza gerului extrem. O șoferiță a scăpat la limită după ce o bucată de gheață i-a spart parbrizul

A fost ger năprasnic în jumătate din țară și nu sunt semne că ne mai slăbește. În zori, la polul frigului, s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius. La țară, oamenii se tem să nu rămână fără lemne și să nu li se prăpădească animalele.

ANIMAȚIA exploziei din Alba Iulia. Un tânăr a suferit arsuri pe jumătate de corp, după ce apartamentul lui a sărit în aer
Stiri actuale
ANIMAȚIA exploziei din Alba Iulia. Un tânăr a suferit arsuri pe jumătate de corp, după ce apartamentul lui a sărit în aer

În Alba Iulia, doi oameni au fost răniți, iar câteva zeci s-au speriat îngrozitor și au ieșit în fugă pe scări. Blocul în care locuiesc a fost zguduit de o explozie violentă provocată, cel mai probabil, potrivit pompierilor, de o acumulare de gaze.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Ianuarie 2026

29:00

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59