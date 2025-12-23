Noi dezvăluiri în scandalul Epstein: mii de documente, înregistrări video și fișiere FBI făcute publice de Justiția americană

Aproape 8.000 de documente noi din scandalul Epstein erau disponibile marţi pe site-ul Departamentului american al Justiţiei, acuzat de reţinerea unor informaţii şi criticat de către opoziţia democrată din cauza difuzării.

Aceste fişiere noi conţin sute de înregistrări video sau audio - inclusiv imagini de supraveghere din august 2019, când infractorul sexual newyorkez Jeffrey Epstein a fost găsit mort în celula în care era încarcerat, potrivit unei analize AFP.

Între fişiere se află, de asemenea, transcrieri ale unor auudieri, dosare FBI şi ale Departamentului Justiţiei, e-mailuri şi articole de presă.

Departamentul Justiţiei a fost obligat prin lege să publice dosarul Epstein şi dosarul complicei sale Ghislaine Maxwell până la 19 decembrie.

Însă departamentul a anunţat că, din cauza volumului mare de materiale, urmează să le publice treptat, pentru a cenzura detalii despre persoane care apar în ele.

Vineri, Departamentul american al Justiţiei a publicat sute de mii de documente provenind din ancheta cu privire la infractorul sexual Jeffrey Epstein.

Însă, a doua zi, cel puţin 16 fişiere nu mai puteau fi accesate.

Între aceste documente dispărute se află imagini ale unor picturi reprezentând femei nud şi o fotografie în care Donald Trump apare alături de Epstein, Melania Trump şi Ghislaine Maxwell, o veche asociată a infractorului.

În noiembrie, Congresul american a cerut Departamentului Justiţiei să facă public, în termen de 30 de zile, dosarul judiciar al lui Jeffrey Epstein.

”Toată lumea era drăguţă cu acest tip”, a reacţionat preşedintele american Donald Trump, care şi-a exprimat îngrijorarea că publicarea dosarului Epstein poate ruina ”reputaţia” celor care s-au ”întâlnit inocent” cu infractorul.

