Risc de avalanșă la munte, la peste 1.800 de metri, avertizează ANM. Temperaturile vor ajunge și la -16 grade

25-12-2025 | 16:52
Prima zăpadă din acest sezon. Peisaje mirifice în munții Făgăraș și Bucegi
Facebook/ Meteoplus

Meteorologii avertizează asupra unui risc moderat de avalanşe în Carpaţii Meridionali, la altitudini de peste 1.800 de metri, în zilele următoare.

Lorena Mihăilă

În Carpaţii Meridionali, la peste 1.800 de metri, în ultimele 36 de ore s-au înregistrat ninsori mai consistente pe versanţii sudici, unde s-au depus local între 5 şi 10 centimetri de zăpadă proaspătă, iar izolat până la 15 centimetri în zonele înalte. Zăpada s-a depus peste cruste de gheaţă, cu aderenţă scăzută, ceea ce favorizează alunecarea cu uşurinţă.

„Scăderea temperaturii din ultimele zile a produs o compactare a vechiului strat de zăpadă, care s-a stabilizat. La baza stratului, spre sol, se întâlneşte un strat întărit. Vântul a creat pe alocuri unele depozite mai consistente şi unele plăci de vânt în zona crestelor. Pe pantele înclinate, va exista riscul declanşării unor avalanşe de dimensiuni în general mici şi cu totul izolat medii, care să angreneze stratul care s-a depus sau unele structuri de placă din zona crestelor - riscul fiind amplificat la suprasarcini moderat 2", se arată în buletinul nivometeorologic al ANM.

Zăpadă puțină la peste 1.800 de metri

La altitudini sub 1.800 de metri, stratul de zăpadă este redus, iar riscul de avalanşe rămâne scăzut (nivel 1), fiind posibile doar curgeri izolate în intervalul 1.500-1.800 de metri, în special în masivele sud-vestice, unde depunerile sunt pe alocuri mai consistente. A nins şi la altitudini mai joase şi local va mai ninge slab în următoarele zile.

În Carpaţii Orientali, la peste 1.800 metri, stratul de zăpadă este relativ redus şi în general stabilizat, ultimele ninsori aducând câţiva centimetri de zăpadă, peste un strat mai vechi relativ stabil.

„Depozite mai consistente se întâlnesc sporadic, pe unele văi umbrite. Ultimele ninsori au depus un strat relativ subţire de zăpadă proaspătă, ce depăşeşte pe alocuri 5 cm. Pot apărea izolat avalanşe de dimensiuni mici, prin alunecarea zăpezii proaspete, care e depusă peste cruste de gheaţă sau peste cea veche şi dură, riscul fiind amplificat la supraîncărcări - risc redus 1”.

La altitudini sub 1.800 de metri, stratul de zăpadă este de mici dimensiuni, iar în ultimele 48 de ore a nins şi la altitudini joase, în strat redus, de câţiva centimetri, stratul fiind mai consistent în special la altitudini de peste 1.700 metri.

În Carpaţii Occidentali, stratul de zăpadă este relativ redus, local de 5-10 cm, iar în următoarele 48 de ore se vor mai semnala trecător ninsori slabe. Nu există risc de avalanşe.

Ger în zilele următoare pe munte

Meteorologii anunţă pentru următoarele zile vreme relativ rece în zonele menţionate, cu ninsori slabe cantitativ şi intensificări ale vântului la peste 1.800 de metri, minimele termice urmând să ajungă până la -16 grade Celsius, iar maximele la -4 grade Celsius. La altitudini sub 1.800 de metri, temperaturi minime vor fi în scădere la -12...-7 grade, iar maximele în general se vor situa între -6 şi 1 grad Celsius.

„Vremea va fi relativ rece, iar cerul variabil, temporar noros. Local se vor semnala ninsori slabe, iar stratul va mai înregistra creşteri uşoare. Vântul va prezenta intensificări mai susţinute în zilele de 26 şi 27 decembrie, cu viteze de peste 50-60 km/h în toate masivele, temporar de 60-80 km/h în zonele înalte, viscolind ninsoarea, şi cu rafale de 80-100 km/h pe crestele Carpaţilor Meridionali şi de Curbură. Local se va forma
ceaţă, asociată şi cu depuneri de chiciură", se arată in prognoza ANM pentru intervalul 25 - 27 decembrie 2025.

Stratul de zăpadă a crescut la staţiile meteorologice în medie cu 1 cm în Carpaţii Orientali şi 4-8 cm în Carpaţii Meridionali şi Occidentali.

Astfel, joi, 25 decembrie, la ora 14:00, stratul de zăpadă în platformele staţiilor meteorologice măsura în Carpaţii Meridionali: 130 cm la Vârful Omu, 34 cm la Bâlea-Lac, 13 cm la Ţarcu, 8 cm la Sinaia, 3 cm la Semenic, 2 cm la Păltiniş, 2 cm la Predeal şi 1 cm Parâng.

În Carpaţii Orientali, stratul de zăpadă era de 26 cm la Călimani, 6 cm la Bucin, 6 cm la Bisoca, 4 cm la Lăcăuţi, 3 cm la Ceahlău, 2 cm la Penteleu, 1 cm la Iezer, iar în Carpaţii Occidentali: 8 cm la Băişoara, 1 cm la Vlădeasa şi 1 cm Roşia Montană.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 25-12-2025 16:38

Politico: De ce europenii ar trebui să evite cadourile ieftine de Crăciun. Avalanșa de produse din China amenință siguranța
Politico: De ce europenii ar trebui să evite cadourile ieftine de Crăciun. Avalanșa de produse din China amenință siguranța

Dacă ați comandat cadouri de Crăciun din magazine online chinezești, există șanse mari ca acestea să fie toxice, nesigure sau subevaluate, scrie Politico într-o analiză a strategiei UE de a se proteja de invazia produselor chineze de slabă calitate.

