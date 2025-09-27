Războiul dronelor. Aparate zburătoare neidentificate, detectate în mai multe țări europene. Sistemul olandez de neutralizare

Drone suspecte au fost zărite și în nordul Germaniei, aproape de granița cu Danemarca. Autoritățile locale au anunțat că a fost deschisă o anchetă pentru acte de spionaj și sabotaj.

Incidentul vine după incursiuni cu drone care au blocat traficul în mai multe rânduri, în Danemarca.

Pe de altă parte, Kievul a acuzat Ungaria că a trimis aparate zburătoare de supraveghere în spațiul aerian al Ucrainei.

Volodimir Zelenski a declarat că armata a raportat „incidente ciudate” la frontiera cu Ungaria, unde au fost observate drone de supraveghere.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: ”Am cerut armatei să ancheteze aceste incidente și, dacă astfel de drone apar din nou, să răspundă în mod corespunzător, pentru apărarea statului nostru. Ucrainenii sunt în prezent cei mai buni din Europa în ceea ce privește apărarea împotriva oricărui tip de drone. Suntem pregătiți să împărtășim experiența noastră cu alte națiuni care au nevoie de protecție fiabilă împotriva amenințărilor cu drone”.

Mesajul vizează țări europene precum Danemarca, Norvegia și Germania, care s-au confruntat în ultimele zile cu incursiuni cu drone neidentificate. Executivul de la Copenhaga le-a transmis aliaților din NATO că „actori statali” neidentificați sunt responsabili pentru incidentele din această săptămână.

Henrik Brodersen, Agenția de Protecție Civilă și Securitate din Danemarca: ”Luăm situația foarte în serios și am mobilizat toate resursele necesare pentru readuce lucrurile la normal. Cu toate acestea, concluzia noastră este că nu există, în acest moment, nicio amenințare militară la adresa Danemarcei”.

Și olandezii își evaluează capacitatea de reacție în cazul unor incursiuni cu drone. O primă concluzie: nu există deocamdată suficiente aparate de detecție în zonele cu infrastructură critică.

Cele mai importante porturi olandeze nu sunt protejate

Patrick Bolder, defense specialist HCSS: ”Nu suntem foarte bine pregătiți, întrucât avem puține sisteme de detectare, iar acestea se află doar la aeroportul Schiphol. Restul infrastructurii noastre critice, cum ar fi porturile Rotterdam, Amsterdam sau Vlissingen, nu sunt protejate”.

Companiile olandeze propun autorităților și sisteme pentru interceptarea dronelor.

Jan-Willem Kuijpers, Delft Dynamics: ”Aceasta este o dronă special concepută pentru a intercepta și neutraliza alte drone ostile, folosind o plasă. Mecanismul de lansare este integrat în carcasă și este activat prin presiunea aerului”.

Drona ostilă rămâne prinsă în plasă și nu se prăbușește necontrolat. Astfel sunt evitate riscuri însemnate.

Patrick Bolder, defense specialist HCSS: ”În apropierea unui aeroport, o astfel de dronă devine și mai periculoasă. În zonă se află adesea rezervoare de combustibil și aeronave, ceea ce crește riscul unor incidente grave. Iar dacă drona se prăbușește într-o zonă rezidențială, există pericolul ca localnicii să fie răniți”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













