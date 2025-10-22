Partidul AfD, acuzat de spionaj. Transmite Rusiei secrete despre Germania, obținute prin interpelări parlamentare

Partidul extremist AfD este acuzat oficial de spionaj, după ce s-a constatat că a făcut zeci de interpelări parlamentare prin care a obținut informații clasificate despre infrastructura critică a Germaniei. Secretele ar fi ajuns apoi în Rusia.

Partidul de extrema dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD), în plină ascensiune la ora actuală, s-a văzut acuzat de spionaj miercuri în beneficiul Rusiei şi al altor state autoritare, după ce oponenţi politici ai formaţiunii au subliniat caracterul "problematic" al unor interpelări făcute în parlament de către AfD, relatează AFP.

"AfD abuzează de dreptul parlamentar de a adresa interpelări pentru a investiga în mod evident infrastructurile noastre critice", a afirmat Georg Maier, ministrul de interne al landului Turingia, exprimându-şi "îngrijorarea crescândă" în această privinţă într-o declaraţie pentru publicaţia economică Handelsblatt.

"Impresia care se degajă este că AfD lucrează, prin interpelările sale, pe baza unei liste de întrebăr comandate de Kremlin", a declarat el.

"AfD a format o alianţă cu numeroase state autoritare şi colaborează cu Rusia, China şi Coreea de Nord pentru a submina grav ţara noastră", a declarat şi Konstantin von Notz, vicepreşedintele Comisiei pentru controlul serviciilor de informaţii din Bundestag, într-o reacţie la o solicitare de comentarii din partea AFP.

AfD a făcut 47 de interpelări țintite asupra infrastructurii critice a Germaniei

În aprilie 2024, în timpul unei dezbateri în Bundestag, au fost semnalate "interpelări parlamentare problematice" din partea AfD, existând suspiciunea că acestea sunt formulate în numele unor "state autoritare", a subliniat Konstantin von Notz.

Şi aceasta, potrivit lui, "pentru a-i ajuta în mod deliberat să ne slăbească ţara, să ne spioneze infrastructura critică şi să o saboteze".

Georg Maier, parlamentar din partea Partidului Social-Democrat (SPD), afirmă că filiala AfD din Turingia a formulat 47 de interpelări despre infrastructura critică în ultimele 12 luni, cu o "intensitate şi precizie crescânde".

"Infrastructurile de transport şi digitale, alimentarea energetică sau cea cu apă... Partidul demonstrează în special "un interes deosebit pentru tehnologiile şi echipamentele poliţiei, mai ales în domeniul detectării şi apărării antidrone", dar şi pentru armată şi protecţia civilă, subliniază Maier.

Maier "se teme de interpelări" şi pune sub semnul întrebării "un pilon fundamental al controlului democratic", a replicat Ringo Muhlmann, purtător de cuvânt al grupului parlamentar regional AfD.

AfD spune că prin interpelările sale vrea să facă ”lumină asupra lacunelor” din Germania

Primul secretar al grupului AfD din Bundestag, Bernd Baumann, a calificat aceste acuzaţii drept "absurde", insistând asupra responsabilităţii oponenţilor săi pentru că, aflându-se la putere, "au permis ca infrastructura germană să se deterioreze timp de decenii".

"Prin interpelările noastre, facem lumină asupra acestor lacune în interesul cetăţenilor", a adăugat el.

Contactate de AFP, serviciul de informaţii externe german a refuzat să comenteze, iar serviciul intern nu a răspuns deocamdată.

Cancelarul german Friedrich Merz a numit luni AfD drept "principalul său adversar" înaintea unui an electoral tensionat.

Fondată în 2013, această formaţiune, care s-a plasat pe locul doi în alegerile legislative din februarie, devansează acum în mai multe sondaje Uniunea Creştin Democrată (CDU) a lui Merz.

