Partidul AfD, acuzat de spionaj. Transmite Rusiei secrete despre Germania, obținute prin interpelări parlamentare

Stiri externe
22-10-2025 | 17:49
afd
Shutterstock

Partidul extremist AfD este acuzat oficial de spionaj, după ce s-a constatat că a făcut zeci de interpelări parlamentare prin care a obținut informații clasificate despre infrastructura critică a Germaniei. Secretele ar fi ajuns apoi în Rusia.

autor
Cristian Anton

Partidul de extrema dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD), în plină ascensiune la ora actuală, s-a văzut acuzat de spionaj miercuri în beneficiul Rusiei şi al altor state autoritare, după ce oponenţi politici ai formaţiunii au subliniat caracterul "problematic" al unor interpelări făcute în parlament de către AfD, relatează AFP.

"AfD abuzează de dreptul parlamentar de a adresa interpelări pentru a investiga în mod evident infrastructurile noastre critice", a afirmat Georg Maier, ministrul de interne al landului Turingia, exprimându-şi "îngrijorarea crescândă" în această privinţă într-o declaraţie pentru publicaţia economică Handelsblatt.

"Impresia care se degajă este că AfD lucrează, prin interpelările sale, pe baza unei liste de întrebăr comandate de Kremlin", a declarat el.

"AfD a format o alianţă cu numeroase state autoritare şi colaborează cu Rusia, China şi Coreea de Nord pentru a submina grav ţara noastră", a declarat şi Konstantin von Notz, vicepreşedintele Comisiei pentru controlul serviciilor de informaţii din Bundestag, într-o reacţie la o solicitare de comentarii din partea AFP.

Citește și
afd germania
”Suveraniștii” germani de la AfD, partid considerat de extremă-dreapta, au fost amendați cu peste 1 milion de euro

AfD a făcut 47 de interpelări țintite asupra infrastructurii critice a Germaniei

În aprilie 2024, în timpul unei dezbateri în Bundestag, au fost semnalate "interpelări parlamentare problematice" din partea AfD, existând suspiciunea că acestea sunt formulate în numele unor "state autoritare", a subliniat Konstantin von Notz.

Şi aceasta, potrivit lui, "pentru a-i ajuta în mod deliberat să ne slăbească ţara, să ne spioneze infrastructura critică şi să o saboteze".

Georg Maier, parlamentar din partea Partidului Social-Democrat (SPD), afirmă că filiala AfD din Turingia a formulat 47 de interpelări despre infrastructura critică în ultimele 12 luni, cu o "intensitate şi precizie crescânde".

"Infrastructurile de transport şi digitale, alimentarea energetică sau cea cu apă... Partidul demonstrează în special "un interes deosebit pentru tehnologiile şi echipamentele poliţiei, mai ales în domeniul detectării şi apărării antidrone", dar şi pentru armată şi protecţia civilă, subliniază Maier.

Maier "se teme de interpelări" şi pune sub semnul întrebării "un pilon fundamental al controlului democratic", a replicat Ringo Muhlmann, purtător de cuvânt al grupului parlamentar regional AfD.

AfD spune că prin interpelările sale vrea să facă ”lumină asupra lacunelor” din Germania

Primul secretar al grupului AfD din Bundestag, Bernd Baumann, a calificat aceste acuzaţii drept "absurde", insistând asupra responsabilităţii oponenţilor săi pentru că, aflându-se la putere, "au permis ca infrastructura germană să se deterioreze timp de decenii".

"Prin interpelările noastre, facem lumină asupra acestor lacune în interesul cetăţenilor", a adăugat el.

Contactate de AFP, serviciul de informaţii externe german a refuzat să comenteze, iar serviciul intern nu a răspuns deocamdată.

Cancelarul german Friedrich Merz a numit luni AfD drept "principalul său adversar" înaintea unui an electoral tensionat.

Fondată în 2013, această formaţiune, care s-a plasat pe locul doi în alegerile legislative din februarie, devansează acum în mai multe sondaje Uniunea Creştin Democrată (CDU) a lui Merz.

Trump a refuzat să se mai întâlnească cu Putin la Budapesta din cauza președintelui rus: „Nu vreau să pierd timpul”

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, germania, spionaj, Parlament, infrastructura, secrete, informatii, afd,

Dată publicare: 22-10-2025 17:34

Articol recomandat de sport.ro
Dennis Man a scris istorie în Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta
Dennis Man a scris istorie în Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta
Citește și...
Partidul AfD pierde al doilea tur al alegerilor pentru primăria unui oraş din Germania. Cine a câștigat cu 69,8% din voturi
Stiri externe
Partidul AfD pierde al doilea tur al alegerilor pentru primăria unui oraş din Germania. Cine a câștigat cu 69,8% din voturi

Cetăţenii dintr-un oraş din estul Germaniei au ales duminică un candidat independent în detrimentul contracandidatului de la Alternativa pentru Germania (AfD).

”Suveraniștii” germani de la AfD, partid considerat de extremă-dreapta, au fost amendați cu peste 1 milion de euro
Stiri externe
”Suveraniștii” germani de la AfD, partid considerat de extremă-dreapta, au fost amendați cu peste 1 milion de euro

Din 2017, partidele din Germania au fost nevoite să plătească amenzi de aproximativ 1,8 milioane de euro pentru că au primit donații nepermise și au utilizat fonduri în mod necorespunzător.

Mii de persoane din Germania au ieşit în stradă pentru a cere interzicerea AfD. „Nu este un partid normal”
Stiri externe
Mii de persoane din Germania au ieşit în stradă pentru a cere interzicerea AfD. „Nu este un partid normal”

Mii de persoane au manifestat duminică în Germania pentru interzicerea AfD, în timp ce acest partid anti-imigraţie contestă o decizie a serviciilor de informaţii interne de a-l clasifica drept „extremist” de dreapta, relatează AFP.

 

Serviciul de informaţii interne anunţă un moratoriu asupra clasării AfD ca extremist până la decizia justiţiei la contestaţie
Stiri externe
Serviciul de informaţii interne anunţă un moratoriu asupra clasării AfD ca extremist până la decizia justiţiei la contestaţie

Serviciul german de informaţii interne (BfV) s-a angajat să nu clasifice deocamdată Alternativa pentru Germania (AfD) ca organizaţie extremistă, până la soluţionarea contestaţiei depuse de acest partid la tribunalul administrativ din Koln.

AfD, partidul considerat de extremă dreapta în Germania, cere alegeri anticipate, după eșecul lui Friedrich Merz în Bundestag
Stiri externe
AfD, partidul considerat de extremă dreapta în Germania, cere alegeri anticipate, după eșecul lui Friedrich Merz în Bundestag

Alternativa pentru Germania (AfD), partidul considerat de extremă dreapta în Germania, a cerut noi alegeri parlamentare, după ce conservatorul Friedrich Merz nu a reuşit să fie ales în Bundestag în funcţia de cancelar.

Recomandări
Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul
Interviurile Stirileprotv.ro
Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul

Explozia din Rahova nu a fost provocată, în niciun caz, de o mână criminală, a declarat pentru Știrile PRO TV, chestorul Cristian Gheorghe, Directorul Direcției de Investigații Criminale al Poliției Române.

Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul
Stiri Politice
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul

Sorin Grindeanu a declarat că știe „pe surse” că judecătorii Curții Constituționale ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. Șeful PSD îi cere lui Bolojan să plece dacă refuză dialogul cu Justiția.

Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina
Stiri actuale
Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat că România nu intră într-un război, dar că trebuie să se pregătească ca pentru un război.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 22 Octombrie 2025

46:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Octombrie 2025

01:44:36

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28