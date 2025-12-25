Un miliardar chinez vrea zeci de copii născuți în SUA ca moștenitori, urmând exemplul lui Musk și Durov

25-12-2025 | 16:39
nou nascut
Shutterstock

Miliardari precum fondatorul Telegram, Pavel Durov, și CEO-ul Tesla, Elon Musk, au conceput mulți copii care sunt așteptați să le moștenească imperiile.

autor
Ioana Andreescu

Acum, un om de afaceri chinez extrem de bogat face același lucru în SUA, sperând să aibă în jur de 20 de copii născuți pe teritoriul american care să-i moștenească averea din industria jocurilor video, potrivit Yahoo News.

Xu Bo este fondatorul și președintele Guangzhou Duoyi Network, una dintre cele mai mari companii chineze de jocuri. Deși antreprenorul în vârstă de 48 de ani și-a dezvoltat compania în Guangzhou, el nu intenționează să lase averea sa de 1,1 miliarde de dolari unui copil născut în țara sa natală.

O investigație a Wall Street Journal privind istoricul lui Xu în materie de mame surogat în SUA a arătat că miliardarul chinez solicita drepturi parentale pentru cel puțin patru copii nenăscuți și că avea deja, sau urma să aibă, cel puțin încă opt copii prin surogație. Ar putea exista zeci în total.

Ambiția de a crea o „dinastie” în SUA

Potrivit relatărilor WSJ, compania de jocuri a miliardarului ar fi afirmat că Xu are peste 100 de copii născuți prin mame surogat din SUA. Se spune că acesta ar fi urmărit „50 de fii atent selecționați pentru a-i continua imperiul”, conform unor conturi asociate lui Xu pe platforma chineză de microblogging Weibo, și ar fi declarat că „a avea mai mulți copii poate rezolva toate problemele”. În timpul unei audieri în instanță din 2023, Xu ar fi spus că speră să aibă aproximativ 20 de copii născuți în SUA care să-i preia afacerea, potrivit WSJ. De asemenea, ar fi fantezat despre căsătorii viitoare între copiii săi americani și cei ai lui Musk. Luna trecută, fosta iubită a lui Xu a susținut că acesta ar avea 300 de copii în întreaga lume — o afirmație negată de compania sa.

Între timp, Duoyi Network a emis un comunicat împotriva publicației WSJ, afirmând că aceasta „a confundat în mod deliberat faptele și a fabricat informații false” și că doar 12 dintre presupusii peste 100 de copii s-ar fi născut în SUA.

Pavel Durov și modelul „moștenitorilor multipli”

Xu se numără printre tot mai mulți bărbați ultra-bogați care au zeci de copii pentru a-și consolida moștenirea și a-și perpetua afacerile. Iar la fel ca Xu, fondatorul Telegram, Pavel Durov, ar fi contribuit la conceperea a peste 100 de copii în 12 țări.

Oficial, antreprenorul, a cărui avere este estimată la 14,2 miliarde de dolari, are șase copii „oficiali” cu trei partenere diferite. Pe lângă aceștia, Durov a donat spermă unei clinici timp de 15 ani, iar aceasta l-ar fi informat că donațiile sale au dus la peste 100 de sarcini.

„Mi-am scris testamentul foarte recent”, a declarat Durov pentru publicația franceză Le Point, într-un interviu acordat în luna iunie. „Nu fac nicio diferență între copiii mei: sunt cei concepuți natural și cei proveniți din donațiile mele de spermă. Toți sunt copiii mei și vor avea aceleași drepturi! Nu vreau să se lupte între ei după moartea mea.”

Sursa: Yahoo News

Etichete: copii, China, afaceri, miliardari,

Dată publicare: 25-12-2025 16:39

