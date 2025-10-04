Pescarii au descoperit o nouă dronă subacvatică de spionaj chinezească. Ce sunt capabile să facă

Garda de Coastă a Filipinelor a anunțat marți că pescari filipinezi au descoperit o nouă dronă subacvatică de origine chineză în timp ce pescuiau în apele din apropierea insulei Palawan, săptămâna trecută.

„Apreciem reacția rapidă a pescarilor locali pentru că au raportat această descoperire”, a declarat comandantul Gărzii de Coastă, amiralul Ronnie Gil Gavan, într-un comunicat publicat pe X, pe 30 septembrie.

Potrivit Gărzii de Coastă, pescarii au găsit pe 28 septembrie un „dispozitiv de aproximativ 10 metri lungime”, scrie Business Insider.

Aceștia au predat dispozitivul în aceeași seară autorităților, pentru verificări și investigații suplimentare.

Primele verificări au arătat că dispozitivul avea „o sondă compactă concepută pentru a măsura salinitatea apei de mare, temperatura și adâncimea”, a precizat instituția.

Astfel de senzori sunt folosiți pentru profilarea oceanografică, a adăugat aceasta.

Garda de Coastă a mai precizat că senzorul avea inscripții în limba chineză, iar „structura metalică robustă” era „tipică pentru componentele vehiculelor subacvatice autonome, cunoscute drept ‘drone subacvatice’.”

Drone similare au mai fost recuperate de Garda de Coastă a Filipinelor încă din iulie 2022, se arată în comunicat.

„Cel puțin trei dintre acele descoperiri anterioare au fost legate de desfășurarea chineză, pe baza unor dovezi precum cartele SIM de la China Telecom, transceivere iridium conectate la compania HWA Create din Beijing (un contractant de apărare) și baterii marcate de China Electronics Technology Group Corporation”, se mai precizează în document.

Ministerul de externe al Chinei nu a răspuns solicitării de comentarii transmise de Business Insider.

Pescarii filipinezi s-au mai confruntat și în trecut cu astfel de drone chinezești.

În ianuarie, Poliția Națională a Filipinelor a anunțat că pescarii au descoperit o dronă subacvatică chineză la șase mile de coasta unei mici insule din provincia Masbate.

Aceste descoperiri au loc în contextul tensiunilor ridicate dintre China și Filipine. Ambele țări își dispută suveranitatea asupra Mării Chinei de Sud, o rută maritimă esențială care deține rezerve majore de petrol și gaze.

În august, o navă de război a marinei chineze și o ambarcațiune a Gărzii de Coastă chineze s-au ciocnit în timp ce urmăreau o navă a Gărzii de Coastă a Filipinelor în Marea Chinei de Sud. Ambele nave chinezești au suferit avarii semnificative la cocă.

Jay Tarriela, purtător de cuvânt al Gărzii de Coastă a Filipinelor, a declarat într-un comunicat că instituția „a îndemnat constant” China să respecte reglementările internaționale privind prevenirea coliziunilor și să „abordeze aceste chestiuni cu profesionalism”.

„Am subliniat, de asemenea, că un astfel de comportament imprudent pe mare ar putea duce, în cele din urmă, la accidente”, a adăugat Tarriela.

