Alertă în Europa, din cauza dronelor. În Berlin, autoritățile au deschis o anchetă pentru acte de spionaj și sabotaj

27-09-2025 | 19:25
drone
În Berlin, autoritățile au deschis o anchetă pentru acte de spionaj și sabotaj, după ce drone suspecte au fost zărite și în nordul Germaniei, aproape de granița cu Danemarca.

Știrile PRO TV

Incidentul vine după incursiuni cu drone care au blocat traficul aerian în mai multe rânduri, în Danemarca. Și vineri noapte, au fost observate drone în apropierea unor instalații militare din țara scandinavă.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Ucrainenii sunt în prezent cei mai buni din Europa în ceea ce privește apărarea împotriva oricărui tip de drone. Suntem pregătiți să împărtășim experiența noastră cu alte națiuni care au nevoie de protecție fiabilă împotriva amenințărilor cu drone”.

Mark Rutte, secretar general al NATO: „Nu este sustenabil să dobori drone care costă o mie sau două mii de dolari cu niște rachete care te costă poate jumătate de milion sau un milion de dolari. Toți dezvoltăm rapid tehnologiile (de interceptare) și învățăm de la ucraineni”.

Danemarca, Norvegia, Germania, Polonia ori România s-au confruntat în ultimele săptămâni cu incursiuni ale unor drone neidentificate. Executivul de la Copenhaga a transmis aliaților din NATO că „actori statali” neidentificați sunt responsabili pentru incidentele recente.

drone
Războiul dronelor. Aparate zburătoare neidentificate, detectate în mai multe țări europene. Sistemul olandez de neutralizare

Boris Pistorius, ministrul german al Apărării: „Suspecții sunt evidenți. Aceste incidente fac parte din strategia lui Vladimir Putin. Nu suntem în război, dar nici de pace deplină nu mai poate fi vorba. Suntem supuși unor atacuri hibride sub forma campaniilor de dezinformare și a incursiunilor cu drone”.

Autoritățile daneze recunosc implicit că suita de incidente le-a prins nepregătite.

Peter Ekebjerg, șeful poliției daneze: „Am luat o serie de măsuri ca să ajungem mai rapid în locurile unde zboară drone suspecte. Am repartizat oameni în perimetrul aeroporturilor, inclusiv în turnul de control, pentru a monitoriza situația. De asemenea, am vrea ca oamenii care observă asemenea drone să facă poze, să filmeze, chiar să ia notițe despre momentul exact și caracteristici ale dronelor”.

Și olandezii își evaluează capacitatea de reacție în cazul unor incursiuni cu drone. O primă concluzie: nu există deocamdată suficiente aparate de detecție în zonele cu infrastructură critică.

Patrick Bolder, specialist în apărare HCSS: „Nu suntem foarte bine pregătiți, întrucât avem puține sisteme de detectare, iar acestea se află doar la aeroportul Schiphol. Restul infrastructurii noastre critice, cum ar fi porturile Rotterdam, Amsterdam sau Vlissingen, nu sunt protejate”.

Potrivit Varșoviei, Bruxelles-ul ar trebui să pună la dispoziție atât împrumuturi, cât și subvenții pentru crearea unui scut comun anti-drone pe flancul estic.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, viceprim-ministru al Poloniei și ministru al Apărării: „Amenințarea Rusiei este una gravă și impune o reacție radicală. Așa au apărut Santinela Estică a NATO, programul de finanțare SAFE al Uniunii Europene, iar acum crearea unui sistem anti-drone pentru flancul estic al Uniunii Europene”.

Războiul dronelor. Aparate zburătoare neidentificate, detectate în mai multe țări europene. Sistemul olandez de neutralizare

BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
