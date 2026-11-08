„Sistemul național integrat de monitorizare informează despre două cazuri de traversare neautorizată a spațiului aerian național de către obiecte de tip aerostat”, au transmis autoritățile moldovene, scrie news.ro.

Primul incident a fost înregistrat sâmbătă, la ora 09:15, când un aerostat a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova în zona localității Moșana, raionul Dondușeni. Aparatul de zbor a părăsit spațiul aerian național la ora 09:22, în apropierea localității Elizavetovca, din același raion.

Al doilea incident a fost semnalat la ora 10:35, când un alt aerostat a traversat neautorizat frontiera de stat a Republicii Moldova, venind din direcția localității Vinița, Ucraina, către localitatea Trifăuți, raionul Soroca. Un minut mai târziu, la ora 10:36, acesta a părăsit spațiul aerian național în apropierea localității Ruslanovca, din același raion.

Centrul Operații Aeriene continuă să monitorizeze spațiul aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu instituțiile competente și partenerii, a precizat Ministerul Apărării de la Chișinău.