Șefa statului a declarat că, în cazul organizării unui referendum pe această temă, ar vota în favoarea unirii, însă a precizat că, în prezent, nu există suficient sprijin popular pentru această soluție, potrivit publicației maghiare Válasz Online.

Întrebată despre declarația făcută anterior în podcastul britanic The Rest Is Politics, potrivit căreia ar susține unirea Republicii Moldova cu România în cazul organizării unui referendum, Maia Sandu a explicat:

„Vreau ca țara mea să fie în siguranță și vreau ca țara mea să fie liberă. Imaginați-vă că Rusia se apropie de granițele dumneavoastră. Trebuie să căutați soluții, chiar dacă acestea vi se pot părea neobișnuite. În acest moment, nu avem suficient sprijin popular pentru această soluție. Avem însă sprijinul majorității populației pentru integrarea europeană și tocmai de aceea urmărim acest obiectiv cu atâta pasiune”, a precizat președinta R. Moldova.

În cadrul aceluiași interviu, jurnalistul a întrebat-o pe Maia Sandu dacă Republica Moldova ar fi liberă în cazul în care ar deveni o regiune de nord-est a României.

„În ceea ce privește suveranitatea, este o discuție diferită. Dar România este o țară democratică, spre deosebire de Rusia, iar cetățenii din România sunt liberi, lucru pe care nu-l putem spune despre Rusia”, a răspuns ea.