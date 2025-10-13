Netanyahu promite respectarea acordului cu Hamas și îl laudă pe Trump: „Voi respecta această pace"

13-10-2025 | 16:00
Premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a declarat luni în parlamentul israelian angajamentul față de acordul cu gruparea palestiniană Hamas pentru încetarea războiului din Fâșia Gaza.

Mihai Niculescu

Într-o sesiune specială a Knesset-ului - legislativul Israelului - Netanyahu l-a elogiat pe președintele american Donald Trump pentru rolul de mediator al Statelor Unite și a anunțat că îi va decerna Premiul Israel, una din cele mai înalte distincții ale țării.

„Voi respecta această pace”

În privința planului propus de Washington, prim-ministrul a fost foarte clar: „Voi respecta această pace" transmit dpa și AFP, preluate de Agerpres.

El a adăugat că dușmanii Israelului înțeleg acum că atacul islamiștilor palestinieni din 7 octombrie 2023 împotriva țării sale a fost „o greșeală catastrofală".

„Pace prin forță” - principiul lui Netanyahu

Israelul a putut face pașii necesari către încheierea războiului declanșat atunci cu ajutorul „susținerii fără echivoc" din partea lui Trump, a afirmat Netanyahu, arătând că principiul cel mai important a fost „pace prin forță".

Analiză: Cele cinci probleme ale planului de pace al lui Donald Trump pentru Gaza. Motive majore de îngrijorare

Trump, primul străin cu Premiul Israel

Premierul a anunțat că îi va decerna președintelui Statelor Unite Premiul Israel, una din cele mai înalte distincții ale țării; Trump ar urma să fie primul străin căruia i se acordă. Această distincție se adaugă medaliei președintelui israelian pe care Isaac Herzog a anunțat că i-o va acorda lui Trump, consolidând imaginea președintelui american ca fiind unul dintre cei mai apropiați aliați ai Israelului.

Eliberarea ultimilor ostatici

Parlamentul israelian s-a reunit în sesiune specială la numai câteva ore după ce ultimii ostatici israelieni au fost eliberați din Gaza, conform acordului de pace, un moment emoționant care a pus capăt unui calvar de aproape doi ani pentru familiile acestora.

Președintele american a fost prezent la eveniment, iar Netanyahu i s-a adresat direct de la tribună: „Sub îndrumarea dumneavoastră, putem realiza noi tratate de pace cu țările arabe din regiune și cu țările musulmane mai îndepărtate."

El a anticipat că „sub conducerea președintelui Trump, asta se va întâmpla mai devreme decât cred unii", exprimându-și optimismul că succesul acordului cu Hamas va deschide calea pentru demersuri suplimentare.

Acordurile Abraham: Un model pentru viitor

Reamintind Acordurile Abraham încheiate în primul mandat al lui Trump la Casa Albă, Netanyahu a mai declarat: „Ca prim-ministru al Israelului, le întind mâna celor care doresc pacea cu noi. Nimeni nu dorește pacea mai mult decât poporul Israelului."

Acordurile Abraham, semnate în 2020, au normalizat relațiile dintre Israel și mai multe țări arabe - Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Maroc și Sudan - într-o schimbare istorică a dinamicii din Orientul Mijlociu.

Acordul de încetare a focului dintre Israel și Hamas pune capăt unui conflict care a durat aproape doi ani, a provocat zeci de mii de morți (majoritatea palestinieni civili) și a lăsat Fâșia Gaza în ruine.

Războiul a început după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, când militanți palestinieni au pătruns în sudul Israelului, ucigând aproximativ 1.200 de persoane și răpind peste 250 de ostatici.

Implicarea personală a președintelui Trump în negocierile de pace și presiunea exercitată asupra ambelor părți au fost decisive pentru atingerea acestui acord, conform declarațiilor oficialilor israelieni și americani.

Trump a făcut din rezolvarea conflictului Israel-Hamas o prioritate a politicii sale externe și a investit capital politic semnificativ pentru a aduce părțile la masa negocierilor.

Sursa: Agerpres

