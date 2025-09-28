„Aduceţi-i acasă acum”. Mii de israelieni au protestat la Tel Aviv pentru un acord de eliberare a ostaticilor din Gaza. FOTO

Stiri externe
28-09-2025 | 08:07
Protest Tel Aviv
Getty Images

Mii de israelieni s-au adunat sâmbătă seară la Tel Aviv pentru a cere un acord care să pună capăt războiului din Fâşia Gaza, cu două zile înainte de întâlnirea prevăzută între premierul Benjamin Netanyahu, relatează AFP.

autor
Claudia Alionescu

Manifestanţii au desfăşurat un banner uriaş pe care scria: „Toţi ostaticii, aduceţi-i acasă acum”, în timp ce se adunau în Piaţa Ostaticilor din Tel Aviv.

Protest Tel Aviv Protest Tel Aviv
Protest Tel Aviv Protest Tel Aviv
Protest Tel Aviv Protest Tel Aviv
Protest Tel Aviv Protest Tel Aviv
Protest Tel Aviv Protest Tel Aviv
Protest Tel Aviv Protest Tel Aviv
Protest Tel Aviv Protest Tel Aviv

Singurul lucru care poate împiedica prăbuşirea în abis este un acord complet şi global care să pună capăt războiului şi să-i aducă acasă pe toţi ostaticii şi pe soldaţi”, a declarat Lishay Miran-Lavi, soţia lui Omri Miran, aflat încă în captivitate în Gaza.

Adresându-se direct preşedintelui american, ea l-a îndemnat să-şi folosească „influenţa asupra prim-ministrului Netanyahu”.

Citește și
protest Tel Aviv
Mii de oameni au manifestat la Tel Aviv în favoarea eliberării tuturor ostaticilor deţinuţi în continuare de Hamas

Prelungirea acestui război nu face decât să îl expună pe Omri şi pe ceilalţi ostatici unui pericol şi mai mare”, a spus ea.

Ronen Ohel, al cărui frate, Alon Ohel, este încă reţinut în Gaza, i-a cerut de asemenea lui Netanyahu să încheie un acord de încetare a focului.

Fără scrisori, fără declaraţii, fără întârzieri. Există acum o oportunitate; există un moment în care puteţi alege să fiţi un lider”, a spus el.

Ministrul israelian de extremă dreaptă, responsabil de securitatea naţională, Itamar Ben Gvir, l-a avertizat pe Netanyahu cu privire la încheierea unui acord.

Domnule prim-ministru, nu aveţi mandatul de a pune capăt războiului fără înfrângerea totală a Hamasului”, a scris el pe X.

Netanyahu, care nu mai dispune de o majoritate absolută în Parlament, depinde de aliaţii săi de extremă dreaptă.

Aceştia refuză orice acord de eliberare a ostaticilor cu Hamas şi pledează pentru continuarea războiului până la anihilarea mişcării islamiste palestiniene, al cărei atac fără precedent asupra Israelului din 7 octombrie 2023 a declanşat războiul din Gaza.

Tot mai mulți maghiari vin să muncească în România, pentru salariile mai mari. ”Aici câștig mult mai bine”

Sursa: News.ro

Etichete: razboi, israelieni, tel aviv, acord, Fâșia Gaza, benjamin netanyahu,

Dată publicare: 28-09-2025 07:35

Articol recomandat de sport.ro
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
Citește și...
Mii de israelieni au protestat față de ofensiva din Gaza, după decizia guvernului Netanyahu de a ocupa orașul
Stiri externe
Mii de israelieni au protestat față de ofensiva din Gaza, după decizia guvernului Netanyahu de a ocupa orașul

Mii de persoane au protestat sâmbătă pe străzile din Tel Aviv, în Israel, pentru a cere încetarea războiului din Gaza, la o zi după decizia guvernului de a ocupa oraşul Gaza, relatează AFP.

Mii de oameni au manifestat la Tel Aviv în favoarea eliberării tuturor ostaticilor deţinuţi în continuare de Hamas
Stiri externe
Mii de oameni au manifestat la Tel Aviv în favoarea eliberării tuturor ostaticilor deţinuţi în continuare de Hamas

Mii de oameni au manifestat sâmbătă la Tel Aviv şi în alte oraşe israeliene în favoarea eliberării tuturor ostaticilor deţinuţi în continuare de gruparea islamistă palestiniană Hamas în Fâşia Gaza, informează dpa.

Proteste la Tel Aviv. Motivul pentru care mii de israelieni au ieșit în stradă
Stiri externe
Proteste la Tel Aviv. Motivul pentru care mii de israelieni au ieșit în stradă

Mii de oameni au manifestat sâmbătă la Tel Aviv şi în alte oraşe israeliene, cerând guvernului să asigure eliberarea ostaticilor încă ţinuţi în Fâşia Gaza.

Ministru german, vizită în zonele afectate ale Israelului. Decizia pe care a luat-o după atacurile de lângă Tel Aviv
Stiri externe
Ministru german, vizită în zonele afectate ale Israelului. Decizia pe care a luat-o după atacurile de lângă Tel Aviv

Ministrul de interne german Alexander Dobrindt a declarat duminică că ţara sa trebuie să "aprofundeze" susţinerea Israelului în faţa Iranului, cu prilejul unei vizite la unul dintre locurile vizate de recentele atacuri iraniene la sud de Tel Aviv.

Recomandări
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: prezența la vot, incidente și rezultate în timp real
Stiri externe
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: prezența la vot, incidente și rezultate în timp real

Moldovenii votează astăzi componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. Urnele s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00.

Rusia spune că nu vrea să atace nicio țară din Uniunea Europeană sau NATO. Dar ”se mai întâmplă accidente”
Stiri externe
Rusia spune că nu vrea să atace nicio țară din Uniunea Europeană sau NATO. Dar ”se mai întâmplă accidente”

În plenul Adunării Generale a ONU de la New York, șeful diplomației ruse a transmis că țara lui nu are nicio intenție să atace vreun stat membru al Uniunii Europene sau al NATO.

 

Nicuşor Dan participă luni, la Blaj, la înmormântarea cardinalului Lucian Mureşan. Ilie Bolojan: ”Dumnezeu să-l odihnească”
Stiri Politice
Nicuşor Dan participă luni, la Blaj, la înmormântarea cardinalului Lucian Mureşan. Ilie Bolojan: ”Dumnezeu să-l odihnească”

Preşedintele Nicuşor Dan va participa luni, la Blaj, la ceremonia de înmormântare a cardinalului Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a anunțat Administraţia Prezidenţială.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Septembrie 2025

30:01

Alt Text!
I like IT
Ediția 20 - 2025

22:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E20

21:53

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Întrebarea mesei rotunde, invitat Andra Măruță

43:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28