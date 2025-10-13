Hamas afirmă că toți ostaticii israelieni în viață au fost eliberați. Trump urmează să se adreseze parlamentului israelian

Toți ostaticii israelieni în viață au fost eliberați de Hamas, a anunțat luni gruparea armată palestiniană. Cadavrele ostaticilor decedați vor fi predate ulterior, a adăugat Hamas.

Știrea este în curs de actualizare!

Luni, 13 octombrie, urmau să fie predați 20 de ostatici în viață, precum și cadavrele a 28 de persoane, notează BBC.

Președintele SUA, Donald Trump, se află acum în Knesset, unde va ține în scurt timp un discurs în fața parlamentarilor israelieni.

El este al patrulea președinte american care face acest lucru de la înființarea parlamentului în 1949 și primul din 2008.

Trump a fost întâmpinat de președintele parlamentului, Amir Ohana.

⚡️Trump broke protocol and invited Netanyahu into his car The two leaders traveled from Ben Gurion Airport to the Knesset. pic.twitter.com/84kEvpTfNM — NEXTA (@nexta_tv) October 13, 2025

IDF confirmă că 13 ostatici israelieni au fost predați Crucii Roșii

Armata israeliană a confirmat că al doilea grup de ostatici israelieni în viață a fost transferat în siguranță către Crucea Roșie (pentru mai multe detalii, consultați postarea de la ora 09.08).

Într-o postare pe X, IDF a anunțat:

”Conform informațiilor primite acum de la Crucea Roșie, 13 ostatici au fost transferați în custodia acesteia și se îndreaptă către forțele IDF și Shin Bet din zona Fâșiei Gaza.”

על פי המידע שהתקבל מהצלב האדום עתה, 13 חטופים הועברו לידיהם, והם עושים את דרכם לכוח צה"ל ושב״כ בשטח הרצועה — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 13, 2025

Potrivit The Guardian, cei 13 au fost prezentați în mass-media israeliană ca fiind Elkana Bohbot, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Evyatar David, Rom Braslavski, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio și Ariel Cunio.

Anterior, alți 7 ostatici au fost eliberați.

Trump a evitat să răspundă la întrebări cheie despre următoarea fază a acordului privind Gaza

Înainte de a se îndrepta spre parlamentul israelian, Trump a vorbit din avionul Air Force One, stând în pragul ușii, în timp ce jurnaliștii se înghesuiau în jurul lui.

El a ținut să sublinieze rolul său în acordul privind Gaza, referindu-se în repetate rânduri la contribuția sa la negocierea acestuia.

AFP

„Toată lumea este fericită, fie că este vorba de evrei, musulmani sau țările arabe. Toate țările dansează în stradă”, a spus el.

Deoarece aterizarea la Tel Aviv părea să coincidă cu eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas, el a descris eliberarea lor ca fiind „uimitoare”.

Dar președintele SUA a evitat întrebările mai importante despre ce va urma – cum să asigure securitatea și să guverneze Gaza – și a dat puține detalii despre calea de urmat.

Jurnaliștii l-au presat cu privire la forța multinațională propusă, sau Forța Internațională de Stabilizare (ISF), prezentată în planul său în 20 de puncte, dar care nu a fost încă acceptată de părți.

„Va fi o forță mare și puternică”, a spus Trump, adăugând că „abia” va trebui să fie folosită, deoarece „oamenii se vor comporta cum trebuie, toată lumea își cunoaște locul”.

El a mai spus că acel „Consiliu al Păcii” care va administra Gaza va fi instituit „foarte repede”.

Dar acest lucru urmează să fie supus unei a doua faze de negocieri și, la fel ca în cazul dezarmării Hamas, grupul pare să fi respins deja ideea.

Trump părea neclintit. „Toată lumea vrea să facă parte din [Consiliul Păcii]. Am primit telefoane de la toți liderii”, a spus el.

El a revenit în repetate rânduri la ideea unei realizări istorice de 3.000 de ani și a unui „moment unic în timp”.

