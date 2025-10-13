Hamas afirmă că toți ostaticii israelieni în viață au fost eliberați. Trump urmează să se adreseze parlamentului israelian

13-10-2025 | 12:02
Donald Trump, Benjamin Netanyahu
AFP

Toți ostaticii israelieni în viață au fost eliberați de Hamas, a anunțat luni gruparea armată palestiniană. Cadavrele ostaticilor decedați vor fi predate ulterior, a adăugat Hamas.  

Cristian Matei

Știrea este în curs de actualizare!

Luni, 13 octombrie, urmau să fie predați 20 de ostatici în viață, precum și cadavrele a 28 de persoane, notează BBC.

Președintele SUA, Donald Trump, se află acum în Knesset, unde va ține în scurt timp un discurs în fața parlamentarilor israelieni.

El este al patrulea președinte american care face acest lucru de la înființarea parlamentului în 1949 și primul din 2008.

israel
Cadavrul unui israelian care avea și origini românești urmează să fie predat de Hamas. Tal Haimi a lăsat patru copii orfani

Trump a fost întâmpinat de președintele parlamentului, Amir Ohana.

IDF confirmă că 13 ostatici israelieni au fost predați Crucii Roșii

Armata israeliană a confirmat că al doilea grup de ostatici israelieni în viață a fost transferat în siguranță către Crucea Roșie (pentru mai multe detalii, consultați postarea de la ora 09.08).

Într-o postare pe X, IDF a anunțat:

”Conform informațiilor primite acum de la Crucea Roșie, 13 ostatici au fost transferați în custodia acesteia și se îndreaptă către forțele IDF și Shin Bet din zona Fâșiei Gaza.”

Potrivit The Guardian, cei 13 au fost prezentați în mass-media israeliană ca fiind Elkana Bohbot, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Evyatar David, Rom Braslavski, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio și Ariel Cunio.

Anterior, alți 7 ostatici au fost eliberați.

Trump a evitat să răspundă la întrebări cheie despre următoarea fază a acordului privind Gaza

Înainte de a se îndrepta spre parlamentul israelian, Trump a vorbit din avionul Air Force One, stând în pragul ușii, în timp ce jurnaliștii se înghesuiau în jurul lui.

El a ținut să sublinieze rolul său în acordul privind Gaza, referindu-se în repetate rânduri la contribuția sa la negocierea acestuia.

„Toată lumea este fericită, fie că este vorba de evrei, musulmani sau țările arabe. Toate țările dansează în stradă”, a spus el.

Deoarece aterizarea la Tel Aviv părea să coincidă cu eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas, el a descris eliberarea lor ca fiind „uimitoare”.

Dar președintele SUA a evitat întrebările mai importante despre ce va urma – cum să asigure securitatea și să guverneze Gaza – și a dat puține detalii despre calea de urmat.

Jurnaliștii l-au presat cu privire la forța multinațională propusă, sau Forța Internațională de Stabilizare (ISF), prezentată în planul său în 20 de puncte, dar care nu a fost încă acceptată de părți.

„Va fi o forță mare și puternică”, a spus Trump, adăugând că „abia” va trebui să fie folosită, deoarece „oamenii se vor comporta cum trebuie, toată lumea își cunoaște locul”.

El a mai spus că acel „Consiliu al Păcii” care va administra Gaza va fi instituit „foarte repede”.

Dar acest lucru urmează să fie supus unei a doua faze de negocieri și, la fel ca în cazul dezarmării Hamas, grupul pare să fi respins deja ideea.

Trump părea neclintit. „Toată lumea vrea să facă parte din [Consiliul Păcii]. Am primit telefoane de la toți liderii”, a spus el.

El a revenit în repetate rânduri la ideea unei realizări istorice de 3.000 de ani și a unui „moment unic în timp”.

Cadavrul unui israelian care avea și origini românești urmează să fie predat de Hamas. Tal Haimi a lăsat patru copii orfani

Sursa: BBC, Pro TV, The Guardian

Etichete: israel, donald trump, hamas, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 13-10-2025 11:29

