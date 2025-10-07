Putin și Netanyahu au avut o discuție despre propunerile lui Trump. Liderul israelian încearcă o mediere între marile puteri

07-10-2025 | 07:12
Benjamin Netanyahu și Vladimir Putin
Vladimir Putin şi Benjamin Netanyahu au discutat despre propunerea în 20 de puncte a preşedintelui american Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Fâşia Gaza.

Sabrina Saghin

De asemenea, ei au discutat şi despre evoluţiile actuale din Orientul Mijlociu, în cadrul unei convorbiri telefonice luni, a declarat Kremlinul, potrivit The Jerusalem Post, preluat de News.ro.

Ambii lideri au discutat despre propunerea în 20 de puncte a preşedintelui american Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Fâşia Gaza, Putin reafirmând poziţia Moscovei „în favoarea unei soluţionări cuprinzătoare a problemei palestiniene”.

Cei doi au discutat, de asemenea, despre găsirea unei soluţii la problema programului nuclear iranian şi despre modalităţile de stabilizare a situaţiei din Siria.

Netanyahu ar fi încercând să calmeze tensiunile dintre SUA şi Rusia

Postul public israelian KAN News a raportat că Netanyahu încerca să contribuie la reducerea tensiunilor dintre Putin şi preşedintele american Donald Trump. Potrivit KAN, biroul lui Netanyahu a colaborat recent îndeaproape cu Rusia, în eforturi evidente de a rezolva mai multe probleme diferite, inclusiv tensiunile dintre SUA şi Rusia în urma insistenţei lui Putin de a continua războiul din Ucraina. Cu toate acestea, Kremlinul a lăudat frecvent legăturile sale cu actorii palestinieni şi grupurile teroriste, precum Hamas.

După eliberarea ostaticului ruso-israelian Sasha Troufanov la începutul acestui an, Putin i-a spus să le mulţumească răpitorilor săi pentru că au decis să-l elibereze.

„Eliberarea dumneavoastră este rezultatul relaţiilor de lungă durată ale Rusiei cu palestinienii, reprezentanţii acestora şi diverse organizaţii. Ar trebui să mulţumim conducerii Hamas pentru acest act umanitar de eliberare a dumneavoastră”, le-a spus Putin lui Troufanov şi familiei sale.

