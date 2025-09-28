Donald Trump: „Avem o şansă reală de a realiza ceva măreţ în Orientul Mijlociu. Ceva special, o premieră”

Stiri externe
28-09-2025 | 17:34
Trump
Shutterstock

Donald Trump a anunţat duminica aceasta "ceva special, o premieră" în negocierile pentru pace în Orientul Mijlociu, cu o zi înainte de vizita premierului israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă, informează agenţiile de presă internaţionale.

autor
Ioana Andreescu

"Avem o şansă reală de a realiza ceva măreţ în Orientul Mijlociu. Toată lumea este gata pentru ceva special, o premieră. Vom reuşi", a scris Donald Trump pe platforma sa Truth Social.

Vineri, în faţa unor jurnalişti, Donald Trump a declarat deja că se gândeşte la "un acord" cu privire la Fâşia Gaza, după ce prezentase în timpul săptămânii un nou plan de pace mai multor ţări arabe şi musulmane, precum şi lui Benjamin Netanyahu.

"Acesta va fi un acord ce îi va aduce acasă pe ostatici. Va fi un acord care va pune capăt războiului", promisese preşedintele american.

Potrivit unei surse diplomatice, planul american din 21 de puncte prevede în special un armistiţiu permanent în Fâşia Gaza, eliberarea ostaticilor israelieni deţinuţi pe teritoriul palestinian, o retragere israeliană, precum şi o viitoare guvernare în Gaza fără Hamas, ale cărui atacuri fără precedent din 7 octombrie 2023 au declanşat războiul.

Citește și
Trump
Trump trimite Garda Națională la Portland: „oraș devastat de război” și „asediat de teroriști interni”

Potrivit unor media britanice, fostul prim-ministru Tony Blair ar putea juca un rol de prim plan în cadrul unei viitoare autorităţi de tranziţie în Gaza.

De la tribuna ONU, Benjamin Netanyahu a criticat aspru recunoaşterea statului Palestina de către circa zece ţări, printre care Franţa, Regatul Unit, Canada şi Australia, mai devreme în timpul săptămânii.

Crearea unui stat palestinian ar fi "o sinucidere naţională" pentru Israel, a declarat el, promiţând de asemenea "să termine treaba" contra Hamas "pe cât de repede posibil", într-o Fâşie Gaza distrusă de aproape doi ani de război.

Atacul din 7 octombrie 2023 a dus de partea israeliană la moartea a 1.219 de persoane, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ stabilit de AFP pe baza datelor oficiale.

Dintre cele 251 de persoane răpite în timpul atacului, 47 mai sunt ţinute în Gaza, dintre care 25 sunt considerate de armata israeliană moarte.

Ofensiva israeliană întreprinsă ca represalii în Fâşia Gaza a făcut 66.025 de morţi, majoritatea civili, potrivit cifrelor Ministerului Sănătăţii al guvernului Hamas, considerate fiabile de ONU.

Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: prezența la vot, incidente și rezultate în timp real

Sursa: Agerpres

Etichete: negocieri, donald trump, pace, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 28-09-2025 17:34

Articol recomandat de sport.ro
Emma Răducanu și Carlos Alcaraz, din nou împreună pe terenul de tenis: decizia anunțată de cei doi
Emma Răducanu și Carlos Alcaraz, din nou împreună pe terenul de tenis: decizia anunțată de cei doi
Citește și...
Donald Trump a aprobat desfășurarea Gărzii Naționale în Portland, oraș democrat. „Autorizez folosirea forței maxime”
Stiri externe
Donald Trump a aprobat desfășurarea Gărzii Naționale în Portland, oraș democrat. „Autorizez folosirea forței maxime”

Într-o nouă decizie controversată, Donald Trump a ordonat desfășurarea armatei în Portland, cel mai mare oraș din statul Oregon, condus de un primar democrat.    

Trump trimite Garda Națională la Portland: „oraș devastat de război” și „asediat de teroriști interni”
Stiri externe
Trump trimite Garda Națională la Portland: „oraș devastat de război” și „asediat de teroriști interni”

Preşedintele american Donald Trump ordonă sâmbătă desfăşurarea armatei într-un nou oraş - Portland -, în nord-vestul Statelor Unite, pentru a apăra instalaţiile Poliţiei Imigraţiei (ICE), asediate, în opinia sa, de ”Antifa şi alţi terorişti interni”. 

Zelenski anunţă un acord cu Trump pentru furnizarea „armelor adecvate” Ucrainei. Israelul a livrat un sistem Patriot
Stiri externe
Zelenski anunţă un acord cu Trump pentru furnizarea „armelor adecvate” Ucrainei. Israelul a livrat un sistem Patriot

Volodimir Zelenski a anunțat că a convenit cu Donald Trump livrarea de „arme adecvate” Ucrainei și că a primit din partea Israelului un sistem antiaerian Patriot.

Recomandări
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT. Scutinul ”poate fi considerat valabil”. Prezența la vot, mai mare
Stiri externe
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT. Scutinul ”poate fi considerat valabil”. Prezența la vot, mai mare

Moldovenii votează astăzi componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. Urnele s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00.

Ministerul Apărării din Rusia precizează că a lovit instalaţii militare din Ucraina în atacul de noaptea trecută
Stiri externe
Ministerul Apărării din Rusia precizează că a lovit instalaţii militare din Ucraina în atacul de noaptea trecută

Ministerul Apărării din Rusia a afirmat duminică că a lovit instalaţii militare din Ucraina în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce Kievul a denunţat un atac masiv cu sute de drone şi zeci de rachete, informează EFE.

 

Val de alerte cu bombă în timpul alegerilor din Moldova. Autoritățile acuză Rusia de ”asalt asupra procesului electoral”
Stiri externe
Val de alerte cu bombă în timpul alegerilor din Moldova. Autoritățile acuză Rusia de ”asalt asupra procesului electoral”

Mai multe alerte cu bombă au fost lansate duminică, în timpul procesului de votare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 17

43:18

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 28 Septembrie 2025

02:05:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 19

21:29

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 4

23:30

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28