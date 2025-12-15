Negocierile de pace devin tot mai dure. Merz îl compară pe Putin cu Hitler: Dacă Ucraina cade, el nu se va opri

Stiri externe
15-12-2025 | 19:52
Urgența de a găsi cea mai bună strategie pentru a susține Ucraina în fața presiunilor americane îi adună din nou pe liderii celor mai puternice state europene.  

autor
Stirileprotv

Germania găzduit luni seară o reuniune la care Friedrich Merz și Volodimir Zelenski i-a așteaptat pe liderii francez, britanic, italian, olandez, polonez, suedez, dar și pe șefa Comisiei Europene și pe secretarul general al NATO.

Emisarii americani îl presează pe Zelenski să cedeze Rusiei și secțiunea cea mai puternic apărată a frontului, alcătuită dintr-un inel de orașe fortificate și sute de kilometri de tranșee și câmpuri minate.

Oficialii ucraineni și emisarii americani au discutat în capitala Germaniei pentru a doua zi la rând, Kievul sperând să convingă Washingtonul să preseze Moscova pentru un armistiţiu fără concesii teritoriale.

Însă, potrivit unui oficial de rang înalt, negociatorii americani cer Ucrainei să renunţe la partea din regiunea Donbas. În virtutea bunelor relații personale cu Donald Trump, preşedintele finlandez Alexander Stubb s-a întâlnit separat cu Jared Kushner, ginerele președintelui american.

Duminică seara, după prima rundă de negocieri avută cu delegația ucraineană condusă de președintele Zelenski, emisarul american Steve Witkoff a scris pe contul său pe X că s-au înregistrat "mari progrese".

Concesia majoră pe care Kievul este dispus s-o facă este renunțarea la integrarea în NATO. Zelenski insistă în schimb pentru garanții de securitate inspirate din Articolul 5 al NATO, care prevede protecţia reciprocă a ţărilor membre.

Kaja Kallas, reprezentant UE: ”Să nu uităm că țările vor să facă parte din NATO tocmai pentru că vor să fie protejate de o invazie rusă. Prin urmare, Ucraina are nevoie de garanții de securitate solide, tangibile. Nu doar vorbe și promisiuni în vânt, e nevoie de trupe reale, de capacități militare reale. Trebuie să înțelegem că ambițiile lui Putin nu se opresc la Donbas. Dacă primește Donbasul, va presa apoi ca să ocupe întreaga Ucraină. Asta ne învață istoria”.

Primejdia e cu atât mai mare cu cât, a avertizat și cancelarul german, Europa nu mai poate conta pe americani.

Friedrich Merz: ”Deceniile de „Pax Americana” sunt, în mare măsură, încheiate pentru noi, europenii. Asta este: americanii acum îşi apără propriile interese într-un mod foarte, foarte dur. Şi asta nu poate să însemne altceva decât faptul că noi la rândul nostru trebuie să ne apărăm propriile interese”.

Merz: ”Putin nu se oprește”

Într-un discurs ținut conservatorilor germani, Friedrich Merz l-a comparat pe Vladimir Putin cu Adolf Hitler.

Friedrich Merz: ”Ținta lui Putin este o schimbare fundamentală a granițelor în Europa, restaurarea Uniuni Sovietice în granițele vechi, cu o amenințare masivă, inclusiv militară, la adresa țărilor care au aparținut cândva acestui imperiu. Iar dacă Ucraina cade, el (Vladimir Putin) nu se va opri, la fel cum, în 1938, sudeţii nu au fost de ajuns (pentru Hitler). Putin nu se opreşte. Şi oricine nu crede asta ar trebui să analizeze cu atenţie strategiile, documentele, discursurile, apariţiile sale publice (ale lui Putin)”.

După Conferinţa de la Munchen în septembrie 1938, în cadrul căreia Italia, Regatul Unit şi Franţa au cedat Germaniei regiunea sudetă din Cehoslovacia, în martie 1939, Hitler a încălcat acordul şi a ocupat întreaga Cehoslovacie. Iar pe 1 septembrie în acelaşi an a invadat Polonia, declanşând al Doilea Război Mondial.

În acest timp, Putin transmite că vrea discuții pentru pace.

Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului: ”Președintele Putin este deschis către pace și către decizii serioase, dar nu are absolut nicio disponibilitate pentru stratageme și trucuri menite să tragă de timp și să ofere un răgaz de refacere a forțelor celeilalte tabere”.

Sursa: Pro TV

Etichete: negocieri, războiul din Ucraina,

Dată publicare: 15-12-2025 19:48

