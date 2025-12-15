Americanii încep să își piardă răbdarea cu războiul din Ucraina. Trump vrea să se ajungă la un acord „înainte de Crăciun”

Discuțiile de la Berlin dintre delegația americană și președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-au încheiat, duminică seară, după mai bine de cinci ore și vor fi reluate luni.

Este un semn că s-au înregistrat progrese, în ciuda diferențelor majore dintre pozițiile Kievului și Moscovei.

Zelenski a dat de înțeles că țara lui ar putea renunța la aderarea la NATO - dacă va primi, în schimb, garanții de securitate similare Articolului 5 din Tratatul Nord-Atlantic.

Discuțiile dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cancelarul german Friedrich Merz și delegația americană, condusă de Steve Witkoff și Jared Kushner, au durat mai bine de 5 ore.

Au fost trecute în revistă cele 20 de puncte ale planului comun de pace în Ucraina, dar și probleme economice, potrivit participanților, care spun că s-au înregistrat progrese. Întâlnirea are loc în contextul diferențelor majore dintre pozițiile Kievului și Moscovei, privind un posibil acord de pace.

Anna Cooban, corespondent CNN: „Un punct critic în negocieri este dacă și în ce măsură Ucraina va ceda teritorii Rusiei. Ucraina a respins un plan de pace redactat de SUA și prezentat luna trecută, deoarece acesta cerea Kievului să renunțe la întreaga regiune estică Donbas în favoarea Moscovei, cedând mai mult teritoriu decât a reușit Rusia să cucerească prin forță”.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina ar putea renunța la aderarea la NATO, dacă primește garanții de securitate solide, ca parte a unui compromis în procesul de pace. Potrivit liderului de la Kiev, garanții similare Articolului 5 oferite de Statele Unite și de aliații europeni ar putea preveni o nouă intervenție militară a Rusiei. Pe de altă parte, americanii încep să își piardă răbdarea.

Anna Coban, corespondent CNN: „Președintele Trump a spus foarte clar că s-a săturat de întâlniri și discuții și că își dorește pur și simplu să se ajungă la un acord, ideal înainte de Crăciun. Nici măcar o întâlnire față în față între Trump și președintele rus Vladimir Putin, care a avut loc în vară, în Alaska, nu a fost suficientă pentru a depăși impasul”.

Pentru europeni e clar că nu mai există o relație apropiată cu Statele Unite, spune cancelarul german Friedrich Merz.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: „Deceniile de „Pax Americana” sunt, în mare parte, încheiate pentru noi, în Europa, și pentru noi, în Germania, de asemenea. (Relația cu SUA) nu mai e așa cum o știam. Americanii sunt acum foarte, foarte concentrați să-și urmărească propriile interese. Iar asta nu poate însemna decât un singur lucru: că acum trebuie să ne urmărim și noi propriile interese”.

Liderul de la Berlin a mai subliniat că era evident încă din 2022 că Rusia poartă un război de agresiune nu doar împotriva Ucrainei, ci și a Europei.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: „Este vorba despre o schimbare fundamentală a granițelor în Europa, despre restaurarea vechii Uniuni Sovietice în granițele vechi, cu o amenințare masivă, inclusiv o amenințare militară, la adresa țărilor care au aparținut cândva acestui imperiu. Iar dacă Ucraina cade, el (Vladimir Putin) nu se va opri”.

În acest timp, războiul continuă în Ucraina. În ultimele zile, drone și rachete rusești au lovit infrastructura energetică din mai multe regiuni, provocând pene de curent extinse, potrivit Ministerului ucrainean al Energiei.

De cealaltă parte, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra instalațiilor petroliere din Rusia, într-o încercare de a limita o sursă esențială de finanțare pentru Kremlin.

