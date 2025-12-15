Americanii încep să își piardă răbdarea cu războiul din Ucraina. Trump vrea să se ajungă la un acord „înainte de Crăciun”

Stiri externe
15-12-2025 | 10:11
×
Codul embed a fost copiat

Discuțiile de la Berlin dintre delegația americană și președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-au încheiat, duminică seară, după mai bine de cinci ore și vor fi reluate luni.

autor
Stirileprotv

Este un semn că s-au înregistrat progrese, în ciuda diferențelor majore dintre pozițiile Kievului și Moscovei.

Zelenski a dat de înțeles că țara lui ar putea renunța la aderarea la NATO - dacă va primi, în schimb, garanții de securitate similare Articolului 5 din Tratatul Nord-Atlantic.

Discuțiile dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cancelarul german Friedrich Merz și delegația americană, condusă de Steve Witkoff și Jared Kushner, au durat mai bine de 5 ore.

Au fost trecute în revistă cele 20 de puncte ale planului comun de pace în Ucraina, dar și probleme economice, potrivit participanților, care spun că s-au înregistrat progrese. Întâlnirea are loc în contextul diferențelor majore dintre pozițiile Kievului și Moscovei, privind un posibil acord de pace.

Citește și
monede sua aniversare
Monetăria SUA a prezentat noile modele pentru aniversarea a 250 de ani. Figura lui Trump nu apare pe ele | GALERIE FOTO

Anna Cooban, corespondent CNN: „Un punct critic în negocieri este dacă și în ce măsură Ucraina va ceda teritorii Rusiei. Ucraina a respins un plan de pace redactat de SUA și prezentat luna trecută, deoarece acesta cerea Kievului să renunțe la întreaga regiune estică Donbas în favoarea Moscovei, cedând mai mult teritoriu decât a reușit Rusia să cucerească prin forță”.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina ar putea renunța la aderarea la NATO, dacă primește garanții de securitate solide, ca parte a unui compromis în procesul de pace. Potrivit liderului de la Kiev, garanții similare Articolului 5 oferite de Statele Unite și de aliații europeni ar putea preveni o nouă intervenție militară a Rusiei. Pe de altă parte, americanii încep să își piardă răbdarea.

Anna Coban, corespondent CNN: „Președintele Trump a spus foarte clar că s-a săturat de întâlniri și discuții și că își dorește pur și simplu să se ajungă la un acord, ideal înainte de Crăciun. Nici măcar o întâlnire față în față între Trump și președintele rus Vladimir Putin, care a avut loc în vară, în Alaska, nu a fost suficientă pentru a depăși impasul”.

Pentru europeni e clar că nu mai există o relație apropiată cu Statele Unite, spune cancelarul german Friedrich Merz.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: „Deceniile de „Pax Americana” sunt, în mare parte, încheiate pentru noi, în Europa, și pentru noi, în Germania, de asemenea. (Relația cu SUA) nu mai e așa cum o știam. Americanii sunt acum foarte, foarte concentrați să-și urmărească propriile interese. Iar asta nu poate însemna decât un singur lucru: că acum trebuie să ne urmărim și noi propriile interese”.

Liderul de la Berlin a mai subliniat că era evident încă din 2022 că Rusia poartă un război de agresiune nu doar împotriva Ucrainei, ci și a Europei.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: „Este vorba despre o schimbare fundamentală a granițelor în Europa, despre restaurarea vechii Uniuni Sovietice în granițele vechi, cu o amenințare masivă, inclusiv o amenințare militară, la adresa țărilor care au aparținut cândva acestui imperiu. Iar dacă Ucraina cade, el (Vladimir Putin) nu se va opri”.

În acest timp, războiul continuă în Ucraina. În ultimele zile, drone și rachete rusești au lovit infrastructura energetică din mai multe regiuni, provocând pene de curent extinse, potrivit Ministerului ucrainean al Energiei.

De cealaltă parte, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra instalațiilor petroliere din Rusia, într-o încercare de a limita o sursă esențială de finanțare pentru Kremlin.

Sursa: Pro TV

Etichete: Ucraina, donald trump, craciun,

Dată publicare: 15-12-2025 10:11

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și acum face: „Nu voi regreta!”
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și acum face: „Nu voi regreta!”
Citește și...
Condamnare istorică în Hong Kong. Magnatul Jimmy Lai riscă închisoare pe viață, deși Trump i-a promis repetat „eliberarea”
Stiri externe
Condamnare istorică în Hong Kong. Magnatul Jimmy Lai riscă închisoare pe viață, deși Trump i-a promis repetat „eliberarea”

Jimmy Lai, activist şi magnat media din Hong Kong, care a fost o figură importantă în protestele pro-democraţie din 2019, a fost condamnat luni într-un proces istoric intentat din motive de securitate naţională.

Monetăria SUA a prezentat noile modele pentru aniversarea a 250 de ani. Figura lui Trump nu apare pe ele | GALERIE FOTO
Stiri externe
Monetăria SUA a prezentat noile modele pentru aniversarea a 250 de ani. Figura lui Trump nu apare pe ele | GALERIE FOTO

Monetăria Statelor Unite a prezentat modelele pentru monedele care vor comemora cea de-a 250-a aniversare a independenței Americii, din 2026.

Patru studenți din România învață la Universitatea Brown unde a avut loc atacul armat. Reacția lui Donald Trump după incident
Stiri actuale
Patru studenți din România învață la Universitatea Brown unde a avut loc atacul armat. Reacția lui Donald Trump după incident

Doi studenți au fost uciși, iar alte nouă persoane au fost rănite, după un atac cu armă de foc petrecut în campusul unei dintre cele mai prestigioase universități americane - Brown, din Rhode Island.

Recomandări
Nicușor Dan, un nou mesaj după extinderea protestelor privind sistemul de justiție: „Statul de drept nu este negociabil”
Stiri Politice
Nicușor Dan, un nou mesaj după extinderea protestelor privind sistemul de justiție: „Statul de drept nu este negociabil”

În contextul protestelor declanșate de dezvăluirile privind sistemul de justiție, președintele Nicușor Dan afirmă că va duce la nivel european îngrijorările societății românești și promite că în limitele Constituției va acționa pentru apărarea justiției.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul în fața legislativului
Stiri Politice
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul în fața legislativului

Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi intitulată ”România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare” a fost citită, lunea trecută şi urmează să fie dezbătută şi votată astăzi, de la ora 14.00.

Nicușor Dan, vizită în Finlanda. Președintele participă la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est
Stiri Politice
Nicușor Dan, vizită în Finlanda. Președintele participă la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est

Preşedintele Nicuşor Dan începe, luni, o vizită în Finlanda, iar marţi va participa la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, pe tema cooperării în consolidarea apărării şi adoptării unei poziţii comune în blocul comunitar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Decembrie 2025

30:10

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 28

43:04

Alt Text!
iBani
iBani - 15 Decembrie 2025

13:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28