O fostă directoare a luat 6 milioane de euro din firmă ca să își ia bijuterii și poșete. O discuție cu soțul a dat-o de gol

O fostă directoare economică este acuzată că ar fi luat fraudulos în jur de 6 milioane de euro din conturile companiei farmaceutice la care a lucrat.

Şi, potrivit acuzării, ar fi cheltuit suma ameţitoare pe bijuterii, poșete, ceasuri și chiar băuturi. Judecătorii Tribunalului București au găsit-o vinovată de delapidare cu consecințe deosebit de grave şi au condamnat-o la peste 5 ani de închisoare. Sentința nu este definitivă.

Presupusa fraudă de proporții a fost descoperită întâmplător de unul dintre managerii companiei care a remarcat că o sumă mare de bani ar fi fost transferată de directoarea economică unei firme cu care multinaționala nu făcea afaceri. Iar un control aprofundat ar fi scos la iveală alte aproape o mie de tranzacții suspecte de peste 32 de milioane de lei.

„Începând cu luna ianuarie 2018, inculpata și-a însușit sumele de bani din gestiunea societății angajatoare. (...) suma de 3,4 milioane de lei prin transferuri efectuate în conturile personale, iar suma de aproximativ 24 de milioane de lei prin achiziționarea unor produse de lux (ceasuri, bijuterii, îmbrăcăminte și încălțăminte de la branduri renumite, dar şi veselă de cristal, corpuri de iluminat, obiecte de mobilier, precum și servicii prestate la imobilele deținute de aceasta”, au precizat magistrații Tribunalului București în sentință.

Și-a dat demisia după ce a fost prinsă

Femeia, acum în vârstă de 54 de ani, și-ar fi dat însă demisia imediat ce şefii i-ar fi cerut explicații. Cert este ca soțul ar fi certat-o într-o discuție telefonică interceptată de anchetatori, după ce cazul a fost denunțat la Parchetul Capitalei. Așa ar fi fost descoperite și presupuse fraude informatice făcute de femeie, care ar fi încercat astfel să își acopere urmele.

Domn: „Da' nu se poate face. Gândeşte-te ce ai făcut! Da?! Ai stat doi ani de zile bine mersi! Ai furat milioane! Le-ai delapidat la ăștia! Și eu ce vrei să fac acuma? Să mă arunc de la etaj că n-ai tu 1.000 de lei să iei un aspirator? Ți-am zis că o să iei. Îți dau 4.000 de lei, cumpăr pe firmă, dă-l naibii de aspirator! Asta-i problema ta acuma? Aspiratoru'? (Sursa: Sentința Tribunalului București)

Sume uriașe cheltuite pe bunuri de lux

În ancheta care a dus inclusiv la arestarea preventivă și ulterior la domiciliu, suspecta ar fi susținut că ar fi cheltuit sumele uriașe pe bunuri de lux pe care ar fi urmat să le dăruiască medicilor și farmaciștilor pe care îi convingea să cumpere medicamentele companiei. Public, refuză să comenteze acuzațiile și sentința Tribunalului București.

Corespondent ProTV: „În urma procesului, care a durat puțin peste un an de zile, Tribunalul București a găsit-o pe femeie vinovată de delapidare cu consecințe deosebit de grave și fals informatic. Iar judecătorul i-a dat o pedeapsă de cinci ani și patru luni de închisoare în regim de detenție. Și a obligat-o totodată să achite despăgubiri de peste 32 de milioane de lei.”

La percheziții, anchetatorii au descoperit o bună parte din bunurile cumpărate de suspectă, așa că le-au pus sub sechestru pentru a fi recuperat prejudiciul. Valoarea lor este însă estimată la o zecime din valoarea pagubei reclamate de compania farmaceutică.

Sentința tribunalului a fost atacată cu apel.

