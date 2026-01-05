Pana de curent din Berlin, act terorist, spune primarul. Zeci de mii de familii au rămas fără energie electrică și căldură

Stiri externe
05-01-2026 | 20:15
pana curent berlin
protv.ro

Zeci de mii de familii din Berlin sunt în continuare fără electricitate, după ce persoane încă neidentificate au incendiat mai multe cabluri, săptămâna trecută.

autor
Știrile PRO TV

Primarul a catalogat incidentul drept un act de terorism și a declarat că infrastructura a fost atacată de un grup extremist de stânga.

De anchetă se ocupă poliția berlineză, serviciile de interne de informații și autoritățile federale.

Oficialii spun că până joi va fi reluată alimentarea cu energie electrică și pentru cele 30 de mii de familii ori afaceri afectate.

În plină iarnă, pana de curent a scos din joc și sistemele de încălzire. În acest timp, orașul este acoperit de zăpadă, iar temperaturile se apropie de zero grade.

Citește și
iarna drum, ninsori, viscol
Mii de persoane din Alba și Hunedoara au rămas fără curent electric. Recomandări pentru populație

Sursa: Pro TV

Etichete: energie electrica, berlin, pana de curent,

Dată publicare: 05-01-2026 20:15

Articol recomandat de sport.ro
Ce salariu va avea Louis Munteanu în America
Ce salariu va avea Louis Munteanu în America
Citește și...
„Situația este critică”. Aproape 100.000 de locuințe nu au curent după furtună. Cablurile, rupte de copacii căzuți
Stiri actuale
„Situația este critică”. Aproape 100.000 de locuințe nu au curent după furtună. Cablurile, rupte de copacii căzuți

Ministerul Energiei a anunțat, duminică seara, că peste 17.000 de gospodării din mai multe județe sunt în continuare fără electricitate.

Mii de persoane din Alba și Hunedoara au rămas fără curent electric. Recomandări pentru populație
Stiri actuale
Mii de persoane din Alba și Hunedoara au rămas fără curent electric. Recomandări pentru populație

Secretarul de stat Raed Arafat, şef al DSU, a anunţat luni că 10.000 de persoane din în judeţul Alba şi 5.000 din judeţul Hunedoara nu au curent electric din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.

Pană majoră de curent în Berlin. Zeci de mii de oameni au rămas fără electricitate. Autoritățile nu exclud un sabotaj
Stiri externe
Pană majoră de curent în Berlin. Zeci de mii de oameni au rămas fără electricitate. Autoritățile nu exclud un sabotaj

În capitala Germaniei, Berlin, zeci de mii de locuitori au rămas fără curent electric, după o pană majoră în urma unui incendiu la care a afectat reţeaua de cabluri.

Recomandări
Nicolas Maduro a pledat nevinovat în fața judecătorilor din SUA: „Sunt în continuare președintele țării mele”
Stiri externe
Nicolas Maduro a pledat nevinovat în fața judecătorilor din SUA: „Sunt în continuare președintele țării mele”

Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au apărut în fața instanței. Președintele Venezuelei este acuzat de narcoterorism.  Judecătorul a stabilit că liderul de la Caracas va rămâne în arest la New York şi va fi audiat din nou pe 17 martie.

Cum va fi anul 2026 pentru angajații din România. Creșterile salariale din privat vor fi mai mici decât în 2025
Stiri Economice
Cum va fi anul 2026 pentru angajații din România. Creșterile salariale din privat vor fi mai mici decât în 2025

Angajații din privat trebuie să se aștepte în 2026 la creșteri salariale mai mici decât anul trecut sau doar la majorări punctuale acordate strict pe criterii de performanță.

O fostă directoare a luat 6 milioane de euro din firmă ca să își ia bijuterii și poșete. O discuție cu soțul a dat-o de gol
Stiri Justitie
O fostă directoare a luat 6 milioane de euro din firmă ca să își ia bijuterii și poșete. O discuție cu soțul a dat-o de gol

O fostă directoare economică este acuzată că ar fi luat fraudulos în jur de 6 milioane de euro din conturile companiei farmaceutice la care a lucrat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Ianuarie 2026

45:59

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Ianuarie 2026

01:45:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28