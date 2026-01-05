Pana de curent din Berlin, act terorist, spune primarul. Zeci de mii de familii au rămas fără energie electrică și căldură

Zeci de mii de familii din Berlin sunt în continuare fără electricitate, după ce persoane încă neidentificate au incendiat mai multe cabluri, săptămâna trecută.

Primarul a catalogat incidentul drept un act de terorism și a declarat că infrastructura a fost atacată de un grup extremist de stânga.

De anchetă se ocupă poliția berlineză, serviciile de interne de informații și autoritățile federale.

Oficialii spun că până joi va fi reluată alimentarea cu energie electrică și pentru cele 30 de mii de familii ori afaceri afectate.

În plină iarnă, pana de curent a scos din joc și sistemele de încălzire. În acest timp, orașul este acoperit de zăpadă, iar temperaturile se apropie de zero grade.

