Armistițiul pe care îl respinge Vladimir Putin pentru o „pace durabilă” în Ucraina. Kremlinul apreciază efortul lui Trump

15-12-2025 | 14:24
Vladimir Putin
Preşedintele rus Vladimir Putin respinge un "armistiţiu artificial" şi susţine în schimb o "pace adevărată" pentru Ucraina, a transmis luni Kremlinul, informează EFE.

Alexandru Toader

"Preşedintele Putin este deschis păcii, păcii adevărate, deciziilor serioase, iar ceea ce respinge total sunt stratagemele de a câştiga timp şi de a crea armistiţii artificiale", a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, în conferinţa sa de presă telefonică zilnică.

Totodată, el a refuzat să facă speculaţii dacă va fi posibil să se ajungă la un acord privind planul de pace al SUA înainte de sfârşitul acestui an, aşa cum, potrivit presei, cere preşedintele american Donald Trump.

"Nu îndrăznesc să vorbesc despre termene limită. Aceasta ar fi cea mai ingrată sarcină în acest moment", a comentat el.

Peskov a considerat că "Trump lucrează sincer în favoarea unei soluţionări (...) şi depune toate eforturile pentru a o realiza. Şi echipa sa, de asemenea. Apreciem foarte mult aceste eforturi".

Volodimir Zelenski
Schimbare majoră la Kiev. Ucraina renunță la aderarea la NATO în schimbul garanțiilor de securitate occidentale

În ceea ce priveşte refuzul Rusiei de a permite Ucrainei să adere la NATO, el a subliniat că "este una dintre pietrele de temelie" ale procesului, care necesită "o discuţie specială".

Reprezentantul special al preşedintelui SUA pentru misiuni de menţinere a păcii, Steve Witkoff, a declarat duminica aceasta că s-au înregistrat progrese "considerabile" în negocierile de la Berlin cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, consultări care continuă şi luni.

După întâlnirea de la Cancelaria Germaniei din Berlin, care a durat mai mult de cinci ore, Witkoff a scris pe platforma X că au avut loc discuţii "aprofundate" privind planul de pace în 20 de puncte.

Kremlinul a respins în avans duminică modificările pe care ucrainenii şi europenii le-au introdus la planul de pace iniţial prezentat de Casa Albă.

"Dacă se fac modificări semnificative, vom avea obiecţii foarte puternice", a declarat Iuri Uşakov, consilierul de politică internaţională al Kremlinului, pentru televiziunea de stat rusă.

El a adăugat că aceste obiecţii ar putea viza "multe puncte". "Vor exista clauze acolo care sunt absolut inacceptabile pentru noi, inclusiv în ceea ce priveşte problema teritorială", a explicat el.

"Problema teritorială a fost abordată activ la Moscova. Iar americanii nu numai că cunosc, dar şi înţeleg poziţia noastră. Nu ştiu ce va ieşi pe hârtie după acele consultări. Dar nu va fi nimic bun", a remarcat el.

Sursa: Agerpres

Formația ”Pussy Riot” a fost desemnată în instanţă drept organizaţie extremistă de către un tribunal din Moscova
Formația ”Pussy Riot” a fost desemnată în instanţă drept organizaţie extremistă de către un tribunal din Moscova

Formația punk anti-Kremlin din Rusia, "Pussy Riot", a fost desemnată drept organizaţie extremistă de către un tribunal din Moscova, fiindu-i interzisă activitatea în Rusia la cererea Parchetului General, transmit Reuters şi DPA, potrivit Agerpres.

Schimbare majoră la Kiev. Ucraina renunță la aderarea la NATO în schimbul garanțiilor de securitate occidentale
Schimbare majoră la Kiev. Ucraina renunță la aderarea la NATO în schimbul garanțiilor de securitate occidentale

Ucraina a renunţat la ambiţia de a adera la NATO în schimbul unor garanţii de securitate din partea Occidentului, ca un compromis pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a declarat Volodimir Zelenski înaintea negocierilor de la Berlin.

Kremlinul reacționează dur la declarațiile lui Mark Rutte. Apelul șefului NATO este catalogat drept iresponsabil
Kremlinul reacționează dur la declarațiile lui Mark Rutte. Apelul șefului NATO este catalogat drept iresponsabil

Remarca secretarului general al NATO care a îndemnat la pregătire pentru un război cu Rusia, este iresponsabilă şi demonstrează că acesta nu înţelege cu adevărat devastarea provocată de cel de-al Doilea Război Mondial, a reacţionat Kremlinul.

LIVE ACUM: Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul
LIVE ACUM: Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul

Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi intitulată ”România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare” urmează să fie dezbătută şi votată astăzi în plenul celor două camere ale Parlamentului.

Nicușor Dan, un nou mesaj după extinderea protestelor privind sistemul de Justiție: „Statul de drept nu este negociabil”
Nicușor Dan, un nou mesaj după extinderea protestelor privind sistemul de Justiție: „Statul de drept nu este negociabil”

În contextul protestelor declanșate de dezvăluirile privind sistemul de justiție, președintele Nicușor Dan afirmă că va duce la nivel european îngrijorările societății românești și promite că în limitele Constituției va acționa pentru apărarea justiției.

Cum ar putea arăta piața imobiliară în 2026. Prețurile dau semne de stagnare, deja, în unele orașe
Cum ar putea arăta piața imobiliară în 2026. Prețurile dau semne de stagnare, deja, în unele orașe

2025 a fost unul dificil pentru piața imobiliară, cu creșteri mari de prețuri, dar și majorări de taxe și incertitudini. 

