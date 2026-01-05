Nicolas Maduro a pledat nevinovat în fața judecătorilor din SUA: „Sunt în continuare președintele țării mele”

Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au apărut în fața unui judecător american. Președintele Venezuelei este acuzat de narcoterorism.

„Sunt nevinovat, nu sunt vinovat, sunt un om decent, sunt în continuare președintele țării mele”, a declarat Maduro, înainte de a fi întrerupt de judecătorul Alvin Hellerstein, notează Reuters.

Maduro a spus că a văzut actul de acuzare, dar nu l-a citit. El a afirmat că a discutat parțial despre acesta cu avocatul său.

Maduro a apărut luni pentru prima dată în fața unei instanțe americane, fiind acuzat de narcoterorism, acuzație pe care administrația Trump a folosit-o pentru a justifica capturarea lui și aducerea lui la New York.

Peste drum de tribunal, poliția a separat un grup mic, dar în creștere, de protestatari de aproximativ o duzină de demonstranți pro-intervenție, printre care se afla și un bărbat care a smuls steagul venezuelean din mâinile celor care protestau împotriva acțiunii SUA.

În calitate de inculpat în sistemul juridic american, Maduro va avea aceleași drepturi ca orice altă persoană acuzată de o infracțiune, inclusiv dreptul la un proces cu un juriu format din newyorkezi obișnuiți.

Strategia pe care ar putea să o folosească Maduro în fața judecătorului american

Avocații lui Maduro vor contesta probabil legalitatea arestării sale, argumentând că are imunitate în fața justiției în calitate de șef suveran al statului.

Omul forte din Panama, Manuel Noriega, a încercat fără succes aceeași apărare după ce SUA l-au capturat într-o invazie militară similară în 1990. Dar SUA nu îl recunosc pe Maduro ca șef legitim al statului Venezuela – în special după o realegere mult contestată în 2024.

Noua președintă interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a cerut Statelor Unite să-l returneze pe Maduro, care a negat mult timp orice implicare în traficul de droguri – deși duminică seara a adoptat un ton mai conciliant într-o postare pe rețelele sociale, invitând la colaborare cu președintele Trump și la „relații respectuoase” cu Statele Unite.

