Nicolas Maduro a pledat nevinovat în fața judecătorilor din SUA: „Sunt în continuare președintele țării mele”

Stiri externe
05-01-2026 | 19:35
Nicolas Maduro
Getty

Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au apărut în fața unui judecător american. Președintele Venezuelei este acuzat de narcoterorism.  

autor
Adrian Popovici

„Sunt nevinovat, nu sunt vinovat, sunt un om decent, sunt în continuare președintele țării mele”, a declarat Maduro, înainte de a fi întrerupt de judecătorul Alvin Hellerstein, notează Reuters.

Maduro a spus că a văzut actul de acuzare, dar nu l-a citit. El a afirmat că a discutat parțial despre acesta cu avocatul său.

Maduro a apărut luni pentru prima dată în fața unei instanțe americane, fiind acuzat de narcoterorism, acuzație pe care administrația Trump a folosit-o pentru a justifica capturarea lui și aducerea lui la New York.

Peste drum de tribunal, poliția a separat un grup mic, dar în creștere, de protestatari de aproximativ o duzină de demonstranți pro-intervenție, printre care se afla și un bărbat care a smuls steagul venezuelean din mâinile celor care protestau împotriva acțiunii SUA.

Citește și
Gherile Columbia
Gherilele columbiene se declară gata să înfrunte SUA, după arestarea lui Maduro. „Până la ultima picătură de sânge”

În calitate de inculpat în sistemul juridic american, Maduro va avea aceleași drepturi ca orice altă persoană acuzată de o infracțiune, inclusiv dreptul la un proces cu un juriu format din newyorkezi obișnuiți.

Strategia pe care ar putea să o folosească Maduro în fața judecătorului american

Avocații lui Maduro vor contesta probabil legalitatea arestării sale, argumentând că are imunitate în fața justiției în calitate de șef suveran al statului.

Omul forte din Panama, Manuel Noriega, a încercat fără succes aceeași apărare după ce SUA l-au capturat într-o invazie militară similară în 1990. Dar SUA nu îl recunosc pe Maduro ca șef legitim al statului Venezuela – în special după o realegere mult contestată în 2024.

Noua președintă interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a cerut Statelor Unite să-l returneze pe Maduro, care a negat mult timp orice implicare în traficul de droguri – deși duminică seara a adoptat un ton mai conciliant într-o postare pe rețelele sociale, invitând la colaborare cu președintele Trump și la „relații respectuoase” cu Statele Unite.

Sursa: Reuters

Etichete: SUA, venezuela, nicolas maduro,

Dată publicare: 05-01-2026 19:22

Articol recomandat de sport.ro
Ce salariu va avea Louis Munteanu în America
Ce salariu va avea Louis Munteanu în America
Citește și...
Fost șef al MI6, despre judecata lui Maduro: „Americanii sunt o lege în sine. O afirmare a puterii americane, a forţei brute”
Stiri externe
Fost șef al MI6, despre judecata lui Maduro: „Americanii sunt o lege în sine. O afirmare a puterii americane, a forţei brute”

Nicolas Maduro și soția lui au ajuns în fața unui judecător newyorkez pentru a răspunde acuzațiilor de narco-terorism, conspirație pentru import de cocaină, posesie de arme automate și dispozitive distructive.

Gherilele columbiene se declară gata să înfrunte SUA, după arestarea lui Maduro. „Până la ultima picătură de sânge”
Stiri externe
Gherilele columbiene se declară gata să înfrunte SUA, după arestarea lui Maduro. „Până la ultima picătură de sânge”

Gherilele columbiene care operează la frontiera cu Venezuela s-au declarat gata să înfrunte "planurile imperiale" ale SUA, potrivit unor comunicate difuzate la o zi după operaţiunea militară americană ce a dus la capturarea lui Nicolas Maduro, informează AFP.

VIDEO. Nicolas Maduro a ajuns la tribunalul din New York, transferat cu elicopterul, sub o escortă puternic înarmată
Stiri externe
VIDEO. Nicolas Maduro a ajuns la tribunalul din New York, transferat cu elicopterul, sub o escortă puternic înarmată

Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa au fost aduși, luni, cu un elicopter special la un tribunal din New York, după ce au fost capturați de forțele speciale americane.

Recomandări
Rogobete: Avem de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem. Cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control
Stiri actuale
Rogobete: Avem de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem. Cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat duminică seară că sistemul de rezidenţiat trebuie regândit, deoarece numărul rezidenţilor este de trei ori mai mare decât locurile disponibile în sistemul medical românesc.

Nicuşor Dan a promulgat legea pensiilor private. Actul a fost modificat după decizia CCR
Stiri actuale
Nicuşor Dan a promulgat legea pensiilor private. Actul a fost modificat după decizia CCR

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, luni, Legea privind plata pensiilor private, după ce Parlamentul a pus în acord prevederile cu decizia Curţii Constituţionale.

Comandament de iarnă convocat la MAI. Guvernul a stabilit măsurile pentru gestionarea vremii severe
Stiri actuale
Comandament de iarnă convocat la MAI. Guvernul a stabilit măsurile pentru gestionarea vremii severe

Aproape toată țara este sub cod galben de ninsori și viscol până marți dimineața. Pentru patru județe din sud-vestul țării meteorologii au emis cod portocaliu de ninsori abundente.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Ianuarie 2026

01:45:26

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 05 Ianuarie 2026

03:17:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28