Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de discuțiile de la Berlin. Ce le cere Kievul aliaților occidentali

14-12-2025 | 14:55
Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski s-a declarat deschis „dialogului” înainte de discuţiile sale cu înalţi responsabili europeni şi americani aşteptate să aibă loc duminică şi luni la Berlin pentru găsirea unei soluţii diplomatice la războiul din Ucraina, informează AFP.

„Summitul de la Berlin este important”, a declarat Zelenski în timpul unei conferinţe de presă online, precizând că discuţii sunt prevăzute să aibă loc în capitala germană „astăzi şi mâine”.

El a spus că nu a primit încă răspunsul SUA la cea mai recentă versiune a planului de propuneri pentru a pune capăt conflictului, plan amendat săptămâna aceasta de Kiev şi de aliaţii săi europeni şi transmis apoi Washingtonului.

„Am primit câteva mesaje de la echipa mea de negociere, am primit toate semnalele şi eu voi fi deschis dialogului ce va începe astăzi”, a continuat el.

El a reafirmat că Ucraina doreşte garanţii de securitate de la aliaţii săi europeni şi de la Washington pentru a descuraja Rusia să o atace din nou în caz de armistiţiu pe front.

Volodimir Zelenski
Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani

„Luăm în calcul un plan-cadru de 20 de puncte, care să se încheie cu un armistiţiu” şi „astăzi noi vrem să fim siguri că nu va exista o repetare a războiului după un armistiţiu”, a declarat Zelenski.

El a precizat că „discuţiile bilaterale de securitate” iau în calcul în prezent un mecanism inspirat din articolul al 5-lea al NATO ce prevede o apărare reciprocă a ţărilor membre, fără aderarea oficială a Ucrainei la Alianţa Atlantică, aderare pe care o solicita Kievul înainte.

„Acesta este deja un compromis din partea noastră”, a precizat Zelenski cu privire la acest lucru.

Donald Trump face presiuni pentru a se ajunge la un armistițiu

Vineri seara, un important responsabil al Casei Albe a confirmat pentru AFP venirea în Germania a emisarului american Steve Witkoff. Acesta din urmă a fost primit de Moscova la începutul lui decembrie.

În timp ce ostilităţile continuă, adăugând noi victime la sutele de mii de morţi şi răniţi pe care le-a făcut războiul, Donald Trump şi-a afişat în mod clar nerăbdarea cu privire la avansarea discuţiilor asupra planului său menit să pună capăt conflictului declanşat de invazia rusă la scară mare în februarie 2022.

Kievul şi aliaţii săi încearcă să amendeze planul american dezvăluit în urmă cu o lună şi considerat iniţial prea favorabil Moscovei. Negocierile se blochează în special asupra chestiunilor teritoriale, SUA cerând, deplânge Kievul, importante concesii.

Una dintre femeile cu lepră de la Cluj-Napoca ar fi adus boala dintr-o țară frecventată de mulți turiști. Unde s-a îmbolnăvit

