Miniștrii de externe ai UE, inclusiv Oana Țoiu, se reunesc la Bruxelles. Discuțiile vizează Ucraina și Orientul Mijlociu

Stiri externe
15-12-2025 | 10:25
Oana Țoiu
Inquam Photos / George Calin

Miniştrii de externe ai Uniunii Europene se întâlnesc luni la Bruxelles pentru a discuta situaţia din Ucraina şi Orientul Mijlociu, precum şi relaţia blocului comunitar cu China, informează dpa, preluat de Agerpres.

autor
Sabrina Saghin

Și Ministrul Afacerilor Externe, Oana-Silvia Ţoiu, va participa luni la Consiliul Afacerilor Externe. În marja reuniunii, ministrul Oana Ţoiu va participa la un mic-dejun informal al şefilor diplomaţiilor europene cu ministrul Afacerilor Externe al Armeniei, Ararat Mirzoyan.

UE discută sprijinul suplimentar pentru Ucraina

Reuniunii UE i se va alătura şi şeful diplomaţiei ucrainene, Andrii Sîbiga, pentru un schimb de opinii privind cele mai urgente nevoi ale Kievului, sprijinul suplimentar acordat de UE Ucrainei şi eforturile în desfăşurare ale SUA pentru a pune capăt războiului Rusiei.

Reuniunea de la Bruxelles are loc cu câteva zile înainte de un summit al UE de la Bruxelles, unde liderii europeni urmează să decidă dacă sunt pregătiţi să pună la dispoziţia Ucrainei active de stat ruseşti îngheţate în UE sub formă de împrumut pentru a acoperi nevoile financiare pe termen lung ale ţării.

UE analizează situația din Gaza și Siria

De asemenea, se aşteaptă ca miniştrii să discute despre situaţia din Gaza şi implementarea armistiţiului acolo, precum şi despre situaţia din Siria la un an de la căderea regimului lui Bashar al-Assad.

Citește și
Volodimir Zelenski
Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de discuțiile de la Berlin. Ce le cere Kievul aliaților occidentali

UE a făcut apel la autorităţile israeliene să permită să intre în Fâşia Gaza mai mult ajutor umanitar. Totodată, Bruxelles-ul aşteaptă să îşi redesfăşoare misiunea de asistenţă la frontieră pentru a ajuta la monitorizarea punctului de trecere din Rafah, în sudul Gazei, la graniţa cu Egiptul.

Relaţiile UE cu China sunt, de asemenea, pe ordinea de zi.

Sursa: Agerpres

Etichete: Ucraina, uniunea europeana, orientul mijlociu, ministerul de externe,

Dată publicare: 15-12-2025 10:25

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și acum face: „Nu voi regreta!”
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și acum face: „Nu voi regreta!”
Citește și...
Schimbare majoră la Kiev. Ucraina renunță la aderarea la NATO în schimbul garanțiilor de securitate occidentale
Stiri externe
Schimbare majoră la Kiev. Ucraina renunță la aderarea la NATO în schimbul garanțiilor de securitate occidentale

Ucraina a renunţat la ambiţia de a adera la NATO în schimbul unor garanţii de securitate din partea Occidentului, ca un compromis pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a declarat Volodimir Zelenski înaintea negocierilor de la Berlin.

Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de discuțiile de la Berlin. Ce le cere Kievul aliaților occidentali
Stiri externe
Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de discuțiile de la Berlin. Ce le cere Kievul aliaților occidentali

Volodimir Zelenski s-a declarat deschis „dialogului” înainte de discuţiile sale cu înalţi responsabili europeni şi americani aşteptate să aibă loc duminică şi luni la Berlin pentru găsirea unei soluţii diplomatice la războiul din Ucraina, informează AFP.

Pierderi uriaşe pentru armata rusă în Ucraina, de la începutul invaziei. Nu se limitează doar la efectivele umane
Stiri externe
Pierderi uriaşe pentru armata rusă în Ucraina, de la începutul invaziei. Nu se limitează doar la efectivele umane

Rusia a pierdut aproximativ 1.187.780 de militari de la declanşarea invaziei pe scară largă în Ucraina, la 24 februarie 2022, potrivit unui bilanţ publicat sâmbătă de Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei.

Recomandări
Nicușor Dan, un nou mesaj după extinderea protestelor privind sistemul de justiție: „Statul de drept nu este negociabil”
Stiri Politice
Nicușor Dan, un nou mesaj după extinderea protestelor privind sistemul de justiție: „Statul de drept nu este negociabil”

În contextul protestelor declanșate de dezvăluirile privind sistemul de justiție, președintele Nicușor Dan afirmă că va duce la nivel european îngrijorările societății românești și promite că în limitele Constituției va acționa pentru apărarea justiției.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul în fața legislativului
Stiri Politice
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul în fața legislativului

Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi intitulată ”România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare” a fost citită, lunea trecută şi urmează să fie dezbătută şi votată astăzi, de la ora 14.00.

Nicușor Dan, vizită în Finlanda. Președintele participă la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est
Stiri Politice
Nicușor Dan, vizită în Finlanda. Președintele participă la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est

Preşedintele Nicuşor Dan începe, luni, o vizită în Finlanda, iar marţi va participa la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, pe tema cooperării în consolidarea apărării şi adoptării unei poziţii comune în blocul comunitar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Decembrie 2025

30:10

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 28

43:04

Alt Text!
iBani
iBani - 15 Decembrie 2025

13:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28