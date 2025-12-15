Miniștrii de externe ai UE, inclusiv Oana Țoiu, se reunesc la Bruxelles. Discuțiile vizează Ucraina și Orientul Mijlociu

Miniştrii de externe ai Uniunii Europene se întâlnesc luni la Bruxelles pentru a discuta situaţia din Ucraina şi Orientul Mijlociu, precum şi relaţia blocului comunitar cu China, informează dpa, preluat de Agerpres.

Și Ministrul Afacerilor Externe, Oana-Silvia Ţoiu, va participa luni la Consiliul Afacerilor Externe. În marja reuniunii, ministrul Oana Ţoiu va participa la un mic-dejun informal al şefilor diplomaţiilor europene cu ministrul Afacerilor Externe al Armeniei, Ararat Mirzoyan.

UE discută sprijinul suplimentar pentru Ucraina

Reuniunii UE i se va alătura şi şeful diplomaţiei ucrainene, Andrii Sîbiga, pentru un schimb de opinii privind cele mai urgente nevoi ale Kievului, sprijinul suplimentar acordat de UE Ucrainei şi eforturile în desfăşurare ale SUA pentru a pune capăt războiului Rusiei.

Reuniunea de la Bruxelles are loc cu câteva zile înainte de un summit al UE de la Bruxelles, unde liderii europeni urmează să decidă dacă sunt pregătiţi să pună la dispoziţia Ucrainei active de stat ruseşti îngheţate în UE sub formă de împrumut pentru a acoperi nevoile financiare pe termen lung ale ţării.

UE analizează situația din Gaza și Siria

De asemenea, se aşteaptă ca miniştrii să discute despre situaţia din Gaza şi implementarea armistiţiului acolo, precum şi despre situaţia din Siria la un an de la căderea regimului lui Bashar al-Assad.

UE a făcut apel la autorităţile israeliene să permită să intre în Fâşia Gaza mai mult ajutor umanitar. Totodată, Bruxelles-ul aşteaptă să îşi redesfăşoare misiunea de asistenţă la frontieră pentru a ajuta la monitorizarea punctului de trecere din Rafah, în sudul Gazei, la graniţa cu Egiptul.

Relaţiile UE cu China sunt, de asemenea, pe ordinea de zi.



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













