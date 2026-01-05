Liderul danez Mette Frederiksen: „Dacă Trump învadează Groenlanda, va aduce sfârșitul NATO”

Stiri externe
05-01-2026 | 20:45
Mette Frederiksen
Shutterstock

Dacă preşedintele SUA, Donald Trump, invadează Groenlanda, acest lucru va însemna sfârşitul NATO, a avertizat într-un interviu liderul danez Mette Frederiksen, relatează Politico.

autor
Sabrina Saghin

Trump, care săptămâna trecută şi-a intensificat ameninţările de a prelua controlul asupra teritoriului danez autonom din Arctica, ar trebui luat „în serios când spune că vrea Groenlanda”, a declarat premierul danez Mette Frederiksen într-un interviu acordat postului de televiziune TV2.

„Dar voi clarifica şi faptul că, dacă SUA vor decide să atace militar o altă ţară NATO, atunci totul se va opri, inclusiv NATO şi, prin urmare, securitatea care a fost stabilită de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial”, a adăugat Frederiksen.

Trump insistă de mult timp ca insula bogată în minerale, care este în mare parte autonomă, dar face parte din Danemarca şi, prin urmare, aparţine alianţei militare NATO, să se alăture SUA, numind-o o necesitate strategică. În plus, el a refuzat să excludă utilizarea forţei sau a coerciţiei economice.

Trump consideră Groenlanda vitală pentru securitatea SUA

„Avem nevoie de Groenlanda din punct de vedere al securităţii naţionale”, a declarat el reporterilor duminică, la bordul avionului Air Force One.

Citește și
ctp
CTP: Dacă Trump are voie, de ce nu și Putin. ”Poate să trimită un comando prin Transnistria care s-o răpească pe Maia Sandu”

Vom discuta despre Groenlanda în aproximativ două luni. Să vorbim despre Groenlanda peste 20 de zile”, a adăugat el, fără a da mai multe informaţii despre ce se va întâmpla atunci.

Ultimele declaraţii ale lui Trump au venit după ce SUA au lansat atacuri asupra Venezuelei şi l-au arestat pe liderul acesteia, Nicolás Maduro.

Raidul dramatic a stârnit temeri în Europa că Washingtonul s-ar putea simţi încurajat să anexeze Groenlanda, liderii ţărilor nordice şi ai Regatului Unit promitând să susţină Copenhaga şi dreptul Groenlandei la autodeterminare.

Sursa: News.ro

Etichete: NATO, donald trump, groenlanda, Mette Frederiksen,

Dată publicare: 05-01-2026 20:45

Articol recomandat de sport.ro
Ce salariu va avea Louis Munteanu în America
Ce salariu va avea Louis Munteanu în America
Citește și...
Mesaje dure de la Washington după capturarea lui Maduro. Donald Trump, cu ochii pe aliații Venezuelei
Stiri externe
Mesaje dure de la Washington după capturarea lui Maduro. Donald Trump, cu ochii pe aliații Venezuelei

Ca și cum incursiunea-fulger din Venezuela și capturarea președintelui contestat al acestei țări nu au bulversat suficient întreaga lume, Donald Trump face un pas mai departe.

CTP: Dacă Trump are voie, de ce nu și Putin. ”Poate să trimită un comando prin Transnistria care s-o răpească pe Maia Sandu”
Stiri actuale
CTP: Dacă Trump are voie, de ce nu și Putin. ”Poate să trimită un comando prin Transnistria care s-o răpească pe Maia Sandu”

CTP vede în atacul SUA din Venezuela și capturarea lui Maduro o legitimare oferită Rusiei pentru o acțiune similară de anihilare a Maiei Sandu, în Moldova. Și constată, amar, că și dacă se va sfârși în flăcări lumea, oamenii tot vor poza și posta asta.

Trump: ”Ne vom ocupa de Groenlanda. Vorbim în 20 de zile”. Premierul insulei: ”Gata, ajunge!”. Ce urmează
Stiri externe
Trump: ”Ne vom ocupa de Groenlanda. Vorbim în 20 de zile”. Premierul insulei: ”Gata, ajunge!”. Ce urmează

"Gata, ajunge!", a reacţionat duminică seară târziu premierul Groenlandei, Jens Frederik Nielssen, la ameninţările repetate ale preşedintelui american Donald Trump cum că "se va ocupa" de insula arctică pentru a o anexa, transmite luni AFP.

 

Recomandări
Nicolas Maduro a pledat nevinovat în fața judecătorilor din SUA: „Sunt în continuare președintele țării mele”
Stiri externe
Nicolas Maduro a pledat nevinovat în fața judecătorilor din SUA: „Sunt în continuare președintele țării mele”

Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au apărut în fața instanței. Președintele Venezuelei este acuzat de narcoterorism.  Judecătorul a stabilit că liderul de la Caracas va rămâne în arest la New York şi va fi audiat din nou pe 17 martie.

Cum va fi anul 2026 pentru angajații din România. Creșterile salariale din privat vor fi mai mici decât în 2025
Stiri Economice
Cum va fi anul 2026 pentru angajații din România. Creșterile salariale din privat vor fi mai mici decât în 2025

Angajații din privat trebuie să se aștepte în 2026 la creșteri salariale mai mici decât anul trecut sau doar la majorări punctuale acordate strict pe criterii de performanță.

O fostă directoare a luat 6 milioane de euro din firmă ca să își ia bijuterii și poșete. O discuție cu soțul a dat-o de gol
Stiri Justitie
O fostă directoare a luat 6 milioane de euro din firmă ca să își ia bijuterii și poșete. O discuție cu soțul a dat-o de gol

O fostă directoare economică este acuzată că ar fi luat fraudulos în jur de 6 milioane de euro din conturile companiei farmaceutice la care a lucrat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Ianuarie 2026

45:59

Alt Text!
La Măruță
5 Ianuarie 2026

01:29:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Ianuarie 2026

01:45:26

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28