Liderul danez Mette Frederiksen: „Dacă Trump învadează Groenlanda, va aduce sfârșitul NATO”

Trump, care săptămâna trecută şi-a intensificat ameninţările de a prelua controlul asupra teritoriului danez autonom din Arctica, ar trebui luat „în serios când spune că vrea Groenlanda”, a declarat premierul danez Mette Frederiksen într-un interviu acordat postului de televiziune TV2.

„Dar voi clarifica şi faptul că, dacă SUA vor decide să atace militar o altă ţară NATO, atunci totul se va opri, inclusiv NATO şi, prin urmare, securitatea care a fost stabilită de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial”, a adăugat Frederiksen.

Trump insistă de mult timp ca insula bogată în minerale, care este în mare parte autonomă, dar face parte din Danemarca şi, prin urmare, aparţine alianţei militare NATO, să se alăture SUA, numind-o o necesitate strategică. În plus, el a refuzat să excludă utilizarea forţei sau a coerciţiei economice.

Trump consideră Groenlanda vitală pentru securitatea SUA

„Avem nevoie de Groenlanda din punct de vedere al securităţii naţionale”, a declarat el reporterilor duminică, la bordul avionului Air Force One.

„Vom discuta despre Groenlanda în aproximativ două luni. Să vorbim despre Groenlanda peste 20 de zile”, a adăugat el, fără a da mai multe informaţii despre ce se va întâmpla atunci.

Ultimele declaraţii ale lui Trump au venit după ce SUA au lansat atacuri asupra Venezuelei şi l-au arestat pe liderul acesteia, Nicolás Maduro.

Raidul dramatic a stârnit temeri în Europa că Washingtonul s-ar putea simţi încurajat să anexeze Groenlanda, liderii ţărilor nordice şi ai Regatului Unit promitând să susţină Copenhaga şi dreptul Groenlandei la autodeterminare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













