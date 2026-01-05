Cilia Flores, prima doamnă a Venezuelei, a suferit „leziuni grave” în timpul capturării. Ce a solicitat avocatul instanței

Prima doamnă a Venezuelei, Cilia Flores, a suferit „leziuni grave” – inclusiv o posibilă fractură de coastă și contuzii – când a fost capturată de forțele americane.

Declarația a fost făcută în fața judecătorului din New York, la procesul care a început luni, arată publicația New York Post.

Avocatul Mark Donnelly, a solicitat ca clienta sa să fie supusă unei radiografii complete pentru a se asigura că este în stare bună de sănătate în timpul detenției federale. El a adăugat că leziunile ei erau vizibile în sala de judecată.

Nicolas Maduro și prima doamnă a Venezuelei, Cilia Flores,au fost aduși sub escortă, luni, într-un tribunal federal american.

Ei au fost acuzați sâmbătă, în districtul sudic al New Yorkului, de conspirație în scopul narco-terorismului, conspirație în scopul importului de cocaină, posesie de mitraliere și dispozitive distructive, precum și conspirație în scopul deținerii de mitraliere și dispozitive distructive împotriva Statelor Unite.

Cuplul a fost pus sub acuzare după ce a fost capturat în complexul puternic fortificat din Caracas de către forțele americane, în timpul unei misiuni îndrăznețe numite „Operațiunea Absolute Resolve”, după ce președintele Trump a dat sâmbătă dimineață ordinul final ca SUA să atace națiunea sud-americană.

Administrația Trump a calificat în repetate rânduri regimul lui Maduro drept „ilegal” și a afirmat că acesta a rămas la putere datorită alegerilor fraudate, inclusiv în 2024. Conform Constituției, vicepreședintele executiv al Venezuelei, Delcy Rodriguez, este următoarea în linia de succesiune la președinție.

Maduro și Flores se află în celule separate, izolate, în interiorul celebrului Centru de Detenție Metropolitan din Brooklyn — unde membri ai forțelor de ordine înarmați până în dinți patrulează în exterior. Închisoarea a găzduit, de asemenea, alți deținuți celebri, precum baronul drogurilor mexican Joaquin „El Chapo” Guzman, rapperul căzut în dizgrație Sean „Diddy” Combs și pe Luigi Mangione, acuzat de uciderea directorului general al UnitedHealthcare.

Izbucnirea lui Maduro

Nicolás Maduro a denunțat capturarea sa ca fiind o răpire într-o izbucnire în fața curții federale din Manhattan, care a fost rapid întreruptă de judecătorul districtual Alvin Hellerstein, pe măsură ce procedurile judicare au început luni.

„Sunt președintele republicii Venezuela... Sunt răpit aici... Am fost capturat la domiciliul meu din Caracas, Venezuela”, a spus el înainte ca Hellerstein să-l oprească.

„Permiteți-mi să intervin – va veni momentul și locul potrivit pentru a discuta toate aceste aspecte. Avocatul dumneavoastră va putea formula moțiuni... În acest moment, doresc doar să aflu un singur lucru: sunteți Nicolás Maduro Moros?”, a întrebat el.

„Sunt Nicholas Maduro Moros”, a răspuns acesta.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













