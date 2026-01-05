Cilia Flores, prima doamnă a Venezuelei, a suferit „leziuni grave” în timpul capturării. Ce a solicitat avocatul instanței

Stiri externe
05-01-2026 | 20:45
maduro si flores
Getty

Prima doamnă a Venezuelei, Cilia Flores, a suferit „leziuni grave” – inclusiv o posibilă fractură de coastă și contuzii – când a fost capturată de forțele americane.

autor
Mihai Niculescu

Declarația a fost făcută în fața judecătorului din New York, la procesul care a început luni, arată publicația New York Post.

Avocatul Mark Donnelly, a solicitat ca clienta sa să fie supusă unei radiografii complete pentru a se asigura că este în stare bună de sănătate în timpul detenției federale. El a adăugat că leziunile ei erau vizibile în sala de judecată.

Nicolas Maduro și prima doamnă a Venezuelei, Cilia Flores,au fost aduși sub escortă, luni, într-un tribunal federal american.

Ei au fost acuzați sâmbătă, în districtul sudic al New Yorkului, de conspirație în scopul narco-terorismului, conspirație în scopul importului de cocaină, posesie de mitraliere și dispozitive distructive, precum și conspirație în scopul deținerii de mitraliere și dispozitive distructive împotriva Statelor Unite.

Citește și
Nicolas Maduro
Nicolas Maduro a pledat nevinovat în fața judecătorilor din SUA: „Sunt în continuare președintele țării mele”

Cuplul a fost pus sub acuzare după ce a fost capturat în complexul puternic fortificat din Caracas de către forțele americane, în timpul unei misiuni îndrăznețe numite „Operațiunea Absolute Resolve”, după ce președintele Trump a dat sâmbătă dimineață ordinul final ca SUA să atace națiunea sud-americană.

Administrația Trump a calificat în repetate rânduri regimul lui Maduro drept „ilegal” și a afirmat că acesta a rămas la putere datorită alegerilor fraudate, inclusiv în 2024. Conform Constituției, vicepreședintele executiv al Venezuelei, Delcy Rodriguez, este următoarea în linia de succesiune la președinție.

Maduro și Flores se află în celule separate, izolate, în interiorul celebrului Centru de Detenție Metropolitan din Brooklyn — unde membri ai forțelor de ordine înarmați până în dinți patrulează în exterior. Închisoarea a găzduit, de asemenea, alți deținuți celebri, precum baronul drogurilor mexican Joaquin „El Chapo” Guzman, rapperul căzut în dizgrație Sean „Diddy” Combs și pe Luigi Mangione, acuzat de uciderea directorului general al UnitedHealthcare.

Izbucnirea lui Maduro

Nicolás Maduro a denunțat capturarea sa ca fiind o răpire într-o izbucnire în fața curții federale din Manhattan, care a fost rapid întreruptă de judecătorul districtual Alvin Hellerstein, pe măsură ce procedurile judicare au început luni.

„Sunt președintele republicii Venezuela... Sunt răpit aici... Am fost capturat la domiciliul meu din Caracas, Venezuela”, a spus el înainte ca Hellerstein să-l oprească.

„Permiteți-mi să intervin – va veni momentul și locul potrivit pentru a discuta toate aceste aspecte. Avocatul dumneavoastră va putea formula moțiuni... În acest moment, doresc doar să aflu un singur lucru: sunteți Nicolás Maduro Moros?”, a întrebat el.

„Sunt Nicholas Maduro Moros”, a răspuns acesta.

Sursa: New York Post

Etichete: new york, proces, sotie, nicolas maduro,

Dată publicare: 05-01-2026 20:29

Articol recomandat de sport.ro
Ce salariu va avea Louis Munteanu în America
Ce salariu va avea Louis Munteanu în America
Citește și...
Fost șef al MI6, despre judecata lui Maduro: „Americanii sunt o lege în sine. O afirmare a puterii americane, a forţei brute”
Stiri externe
Fost șef al MI6, despre judecata lui Maduro: „Americanii sunt o lege în sine. O afirmare a puterii americane, a forţei brute”

Nicolas Maduro și soția lui au ajuns în fața unui judecător newyorkez pentru a răspunde acuzațiilor de narco-terorism, conspirație pentru import de cocaină, posesie de arme automate și dispozitive distructive.

Nicolas Maduro a pledat nevinovat în fața judecătorilor din SUA: „Sunt în continuare președintele țării mele”
Stiri externe
Nicolas Maduro a pledat nevinovat în fața judecătorilor din SUA: „Sunt în continuare președintele țării mele”

Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au apărut în fața instanței. Președintele Venezuelei este acuzat de narcoterorism.  Judecătorul a stabilit că liderul de la Caracas va rămâne în arest la New York şi va fi audiat din nou pe 17 martie.

Gherilele columbiene se declară gata să înfrunte SUA, după arestarea lui Maduro. „Până la ultima picătură de sânge”
Stiri externe
Gherilele columbiene se declară gata să înfrunte SUA, după arestarea lui Maduro. „Până la ultima picătură de sânge”

Gherilele columbiene care operează la frontiera cu Venezuela s-au declarat gata să înfrunte "planurile imperiale" ale SUA, potrivit unor comunicate difuzate la o zi după operaţiunea militară americană ce a dus la capturarea lui Nicolas Maduro, informează AFP.

VIDEO. Nicolas Maduro a ajuns la tribunalul din New York, transferat cu elicopterul, sub o escortă puternic înarmată
Stiri externe
VIDEO. Nicolas Maduro a ajuns la tribunalul din New York, transferat cu elicopterul, sub o escortă puternic înarmată

Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa au fost aduși, luni, cu un elicopter special la un tribunal din New York, după ce au fost capturați de forțele speciale americane.

Macron „nu susține” metoda SUA de înlăturare a lui Maduro. „Noi apărăm dreptul internaţional”
Stiri externe
Macron „nu susține” metoda SUA de înlăturare a lui Maduro. „Noi apărăm dreptul internaţional”

Președintele Emmanuel Macron a declarat într-o şedinţă de Guvern că „metoda folosită” de către SUA în vederea capturării lui Maduro nu este „nici susţinută şi aprobată” de către Franţa, a anunţat o purtătoare de cuvânt a Guvernului francez, Maud Bregeon.

Recomandări
Nicolas Maduro a pledat nevinovat în fața judecătorilor din SUA: „Sunt în continuare președintele țării mele”
Stiri externe
Nicolas Maduro a pledat nevinovat în fața judecătorilor din SUA: „Sunt în continuare președintele țării mele”

Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au apărut în fața instanței. Președintele Venezuelei este acuzat de narcoterorism.  Judecătorul a stabilit că liderul de la Caracas va rămâne în arest la New York şi va fi audiat din nou pe 17 martie.

Cum va fi anul 2026 pentru angajații din România. Creșterile salariale din privat vor fi mai mici decât în 2025
Stiri Economice
Cum va fi anul 2026 pentru angajații din România. Creșterile salariale din privat vor fi mai mici decât în 2025

Angajații din privat trebuie să se aștepte în 2026 la creșteri salariale mai mici decât anul trecut sau doar la majorări punctuale acordate strict pe criterii de performanță.

O fostă directoare a luat 6 milioane de euro din firmă ca să își ia bijuterii și poșete. O discuție cu soțul a dat-o de gol
Stiri Justitie
O fostă directoare a luat 6 milioane de euro din firmă ca să își ia bijuterii și poșete. O discuție cu soțul a dat-o de gol

O fostă directoare economică este acuzată că ar fi luat fraudulos în jur de 6 milioane de euro din conturile companiei farmaceutice la care a lucrat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Ianuarie 2026

45:59

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Ianuarie 2026

01:45:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28