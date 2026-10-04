Aeronava avea la bord șase persoane, iar autoritățile au declanșat o operațiune amplă de căutare în Oceanul Atlantic.

Potrivit oficialilor americani, Administrația Federală a Aviației (FAA) a alertat Paza de Coastă după ce a pierdut legătura cu aeronava, un model Gulfstream G100, sâmbătă dimineața. Clarence Togeretz, purtătorul de cuvânt al companiei canadiene Latitude Air Ambulance, care opera zborul, a precizat pentru AFP că legătura cu avionul s-a întrerupt brusc în jurul orei locale 01:30 (05:30 GMT), transmite Agerpres.

„Echipele de căutare ale Pazei de coastă au descoperit o zonă cu resturi asociată aeronavei dispărute”, a confirmat Paza de Coastă printr-un comunicat publicat pe platforma X.

Cine se afla la bordul „ambulanței aeriene”

Zborul avea un caracter medical, fiind o misiune de transport sanitar. La bordul aeronavei se aflau șase persoane: patru cetățeni canadieni și doi cetățeni din Bermude.

Echipajul și pasagerii includeau doi piloți, doi membri ai personalului medical, un pacient și un membru al familiei pacientului.

Compania Latitude Air Ambulance, cu sediul în Canada, este specializată în astfel de misiuni critice, operând o flotă de zece aeronave dedicate exclusiv evacuărilor medicale și repatrierilor, conform site-ului oficial.

Căutările continuă, ancheta abia a început

Autoritățile americane au anunțat că operațiunile de căutare și recuperare vor continua pe tot parcursul nopții de sâmbătă spre duminică. Paza de Coastă a precizat că va organiza o conferință de presă duminică dimineață pentru a oferi cele mai recente detalii despre stadiul operațiunilor de la fața locului.

Deocamdată, cauzele care au dus la pierderea contactului și la prăbușirea avionului rămân necunoscute. Anchetatorii urmează să stabilească dacă a fost vorba despre o defecțiune tehnică, o eroare umană sau condiții meteorologice extreme care au provocat acest deznodământ tragic.