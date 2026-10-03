Corespondent PRO TV: „Mă aflu la bordul celui de-al doilea avion nou care intră în flota TAROM, din cele patru aeronave cumpărate de companie primul a ajuns în România la jumătatea lunii septembrie. Aeronava are acum primul zbor cu pasageri, pe ruta București–Chișînău, iar acolo va avea loc și botezul oficial al aeronavei, așadar cei care călătoresc în aceste momente vor avea parte de această experiență din interiorul avionului”.

Avionul a primit numele marelui campion Ivan Patzaichin. Boeing 737 MAX are 189 de locuri aduce mai mult confort pentru pasageri și mai mult spațiu pentru bagaje.

Fată: „Mă simt norocoasă să fiu printre primii pasageri. Este mai confortabil" .

Noile aeronave sunt și mai eficiente. Boeing 737 MAX consumă cu aproximativ 20% mai puțin combustibil și produce cu aproximativ 20% mai puține emisii de carbon față de avioanele pe care le înlocuiește în flota TAROM. Și nivelul de zgomot este cu 50% mai redus.

Irinel Scrioșteanu, secretar de stat: „Asistăm la un nou restart - lunile iulie și august au un coeficient de încărcare peste 2025 și ne permite să visăm că se va finaliza planul de restructurare…fac demersuri pentru prelungirea planului de restructurare noi măsuri”.

Următoarele două aeronave vor fi aduse în România în luna martie.