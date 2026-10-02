Rănit grav de copilot, care voia să prăbușească aeronava care se îndrepta spre Israel, căpitanul a făcut eforturi cu ultimele puteri ca să deschidă ușa cabinei pentru a cere ajutor.

Presa israeliană scrie că agresorul a discutat pe rețelele de socializare despre uciderea evreilor. Emiratele Arabe Unite vor derula ancheta împreună cu Israelul.

De pe un pat de spital din Abu Dhabi, căpitanul avionului Flydubai a vorbit cu premierul Indiei despre momentele dramatice petrecute la bord.

Pilot: „Eram căzut la pământ și mi-am dat seama că, dacă nu mă ridic, aeronava se prăbușește și mi-am zis: „hai, un ultim efort, Smit! Ușa e foarte aproape!” Bineînțeles că luptam pentru propria mea viață, dar în același timp n-aș fi putut să-i las pe toți ceilalți să moară”.

Aeronava cu 174 de persoane la bord a pierdut peste 4.200 de metri din altitudine în mai puțin de 30 de secunde, după ce căpitanul a fost înjunghiat de copilot.

Tzvika Manes, pasager: „Este fără îndoială un erou. Datorită acțiunii lui, mai suntem azi în viață”.

Gestul salvator al căpitanului a permis pasagerilor și echipajului să îl domine pe copilot și să permită altor doi piloți Flydubai aflați la bord să preia controlul.

Tzvika Manes este unul dintre cei trei pasageri israelieni care l-au neutralizat pe copilot.

Tzvika Manes, pasager: „Mi-am văzut soția ținându-le strâns îmbrățișate pe cele trei fete ale noastre. A crezut că urma să murim. Și acum mă emoționez. Când îți auzi copiii strigând că nu vor să moară, faci totul să-i ajuți. Ăsta a fost imboldul care m-a făcut să acționez”.

Interogatoriile și ancheta urmează să clarifice motivațiile copilotului.

Benjamin Netanyahu, premier Israel: „Atacatorul stătea întins acolo și le striga membrilor echipajului: „Omorâți-mă, omorâți-mă!". Așadar, este clar că avea tendințe suicidare. Asta nu este pus la îndoială. Era clar că urma să prăbușească avionul. Iar dacă puneți asta în legătură cu ceea ce tocmai v-am spus despre înclinațiile islamiste și procesul de radicalizare descoperite în trecutul său, cred că acest lucru ne oferă un indiciu destul de clar”.

Philip Baum, profesor de aviație: „Piloții radicalizați reprezintă o problemă pe care industria aviatică trebuie s-o considere o amenințare foarte reală. Ușa zăvorâtă a cabinei de pilotaj, instalată din rațiuni foarte temeinice (după 11 septembrie 2001), pentru a împiedica deturnarea de către pasageri sinucigași, a creat o fortăreață în care băieții buni nu au acces pentru a opri un individ scăpat de sub control”.

Între timp atacatorul a fost dus sub escortă în Emiratele Arabe Unite.