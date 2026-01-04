Misiune ONU: Deși ilegal, atacul SUA nu-l exonerează pe Maduro de „crime contra umanităţii”

Deşi califică atacul militar american din Venezuela drept ilegal, o misiune independentă a Naţiunilor Unite atrage atenţia că acest fapt nu îl exonerează pe Nicolas Maduro de răspunderea pentru grave încălcări ale drepturilor omului.

Evaluarea a fost făcută publică duminică, într-un comunicat citat de AFP și preluat de Agerpres.

Misiunea, mandatată în 2019 de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului – fără a vorbi însă în numele direct al organizaţiei – subliniază că este esenţial ca fostul preşedinte venezuelean să dea socoteală pentru fapte precum execuţii extrajudiciare, dispariţii forţate şi torturi, documentate pe parcursul mai multor ani.

„Bilanţul de lungă dată al guvernului Maduro în materie de grave încălcări ale drepturilor omului nu justifică o intervenţie militară americană care încalcă dreptul internaţional”, a declarat Alex Neve, membru al misiunii internaţionale. El a adăugat: „La fel, ilegalitatea atacului american nu atenuează cu nimic responsabilitatea evidentă a responsabililor venezueleni, inclusiv a lui Maduro, pentru anii de represiune şi de violenţă ce constituie crime contra umanităţii. Poporul venezuelean cere şi merită soluţii pe deplin conforme dreptului internaţional”.

Reacţia vine după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat, sâmbătă, că forţele SUA l-au capturat pe Nicolas Maduro în urma unui „atac de mare anvergură” asupra Venezuelei, cu scopul de a-l aduce în faţa unui tribunal din New York, unde ar urma să răspundă, printre altele, pentru acuzaţii de „narcoterorism”.

SUA conduc acum Venezuela

Trump a mai afirmat că Statele Unite vor conduce Venezuela până când va fi posibilă o tranziţie politică „sigură”, fără a oferi însă detalii concrete privind modul în care ar urma să se desfăşoare acest proces.

În acest context, Marta Valinas, preşedinta misiunii ONU pentru stabilirea faptelor, a insistat asupra necesităţii de a nu pierde din vedere responsabilitatea pentru abuzurile comise împotriva populaţiei. „Având în vedere intervenţia militară americană şi arestarea lui Nicolas Maduro pentru acuzaţii de 'narcoterorism contra SUA şi cetăţenilor lor', misiunea pentru stabilirea faptelor subliniază necesitatea de a ne menţine atenţi asupra gravelor încălcări ale drepturilor omului şi crimelor contra umanităţii care au fost comise contra populaţiei venezuelene”, a declarat aceasta.

Totodată, misiunea ONU şi-a exprimat „profunda îngrijorare cu privire la riscul ca noi şi grave încălcări ale drepturilor omului s-ar putea produce în zilele şi săptămânile următoare, în acest context de volatilitate crescută”, avertizând asupra consecinţelor instabilităţii generate de actuala criză.

