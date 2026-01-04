Cine este Delcy Rodríguez, „tigroaica” lui Maduro desemnată să conducă interimar Venezuela

Stiri externe
04-01-2026 | 13:32
Delcy Rodriguez
Getty Images

Vicepreşedinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, care a declarat că Nicolas Maduro rămâne singurul preşedinte al ţării, a fost desemnată de Curtea Constituţională să conducă ţara interimar, pe perioada în care liderul lipseşte.

autor
Claudia Alionescu

Comentariile ei contrazic declaraţiile anterioare ale preşedintelui american Donald Trump, care a afirmat că Rodriguez a fost „învestită” în funcţia de preşedinte şi că este „dispusă să facă” ceea ce administraţia Trump consideră necesar „pentru a readuce Venezuela la gloria de odinioară”.

Trump a declarat că, de fapt, SUA vor conduce Venezuela în viitorul imediat.

Cine este Delcy Rodriguez

Reuters prezintă câteva informaţii relevante despre Delcy Rodriguez şi menţionează că Maduro a numit-o „tigroaică” pentru apărarea sa fermă a guvernului său socialist.

Ea lucrează îndeaproape cu fratele său, Jorge Rodriguez, care este şeful parlamentului de la Caracas.

Citește și
Cristian Tudor Popescu, CTP
CTP: ”Ce-ați zice de o operațiune specială rusească în Ungaria, prin care Orban, aflat în cădere, să fie menținut la putere?”

În vârstă de 56 de ani, Rodriguez s-a născut la Caracas pe 18 mai 1969 şi este fiica lui Jorge Antonio Rodriguez, luptător în gherila de stânga, care a fondat partidul revoluţionar Liga Socialista în anii 1970.

Funcţiile de ministru al finanţelor şi al petrolului, pe care le-a deţinut simultan cu cea de vicepreşedinte, au făcut-o o figură cheie în gestionarea economiei Venezuelei şi i-au conferit o influenţă majoră asupra sectorului privat al ţării, aflat în declin. Ea a aplicat politici economice corecte în încercarea de a combate inflaţia exagerată.

Delcy Rodriguez a cerut guvernului SUA să furnizeze dovezi că Maduro şi soţia sa sunt în viaţă, într-un mesaj audio difuzat sâmbătă la televiziunea de stat, dar locul exact în care se află nu este cunoscut. Unele surse au declarat că ar fi fost în Rusia, dar Moscova a dezminţit.

Ea este avocată, a absolvit Universidad Central de Venezuela şi a avansat rapid în ierarhia politică în ultimul deceniu, ocupând funcţia de ministru al Comunicaţiilor şi Informaţiilor între 2013 şi 2014.

Rodriguez, cunoscută ca iubitoare a modei de designer, a fost ministru de externe între 2014 şi 2017, perioadă în care a încercat să perturbe o reuniune a blocului comercial Mercosur la Buenos Aires, după suspendarea Venezuelei din grup.

În 2017 a fost numită în funcţia de şef al Adunării Constituante pro-guvernamentale, care a extins puterile lui Maduro.

Rodriguez a fost numită vicepreşedinte în iunie 2018, Maduro anunţând numirea ei pe X şi descriind-o ca „o femeie tânără, curajoasă, experimentată, fiica unui martir, revoluţionară şi încercată în mii de bătălii”.

În august 2024, Maduro a adăugat Ministerul Petrolului la portofoliul lui Rodriguez, unde ea a fost însărcinată cu gestionarea sancţiunilor tot mai severe impuse de SUA asupra celei mai importante industrii a ţării.

Stațiunea renumită pentru apa tămăduitoare unde se refac mii de români după sărbători. „Facem ce e necesar pentru organism”

Sursa: News.ro

Etichete: venezuela, interimar, Delcy Rodriguez,

Dată publicare: 04-01-2026 13:32

Articol recomandat de sport.ro
Singurul român prezent la tragedia din Elveția de Revelion a fost anunțat decedat. Decizia ambasadei
Singurul român prezent la tragedia din Elveția de Revelion a fost anunțat decedat. Decizia ambasadei
Citește și...
Maduro a fost încarcerat în SUA. Trump vrea să conducă tranziția și să exploateze petrolul Venezuelei
Stiri externe
Maduro a fost încarcerat în SUA. Trump vrea să conducă tranziția și să exploateze petrolul Venezuelei

Preşedintele venezuelean destituit, Nicolas Maduro, a fost încarcerat sâmbătă la New York după ce a fost capturat de Statele Unite, care şi-au anunţat intenţia de a „conduce” tranziţia în Venezuela şi de a-i exploata vastele rezerve de petrol.

CTP: ”Ce-ați zice de o operațiune specială rusească în Ungaria, prin care Orban, aflat în cădere, să fie menținut la putere?”
Stiri Sociale
CTP: ”Ce-ați zice de o operațiune specială rusească în Ungaria, prin care Orban, aflat în cădere, să fie menținut la putere?”

Lumea intră în Epoca de Piatră Nucleară după ce SUA au preluat puterea în Venezuela și va face același lucru, probabil, cu Panama și Cuba. În paralel, va menține relații bune cu Rusia, care ar putea descinde militar în Ungaria pentru Orban, opinează CTP.

Cilia Flores – cine este soția lui Nicolás Maduro. Cum a ajuns una dintre cele mai influente femei din Venezuela
Stiri externe
Cilia Flores – cine este soția lui Nicolás Maduro. Cum a ajuns una dintre cele mai influente femei din Venezuela

Cilia Flores este una dintre cele mai influente figuri ale politicii venezuelene. Deși este cunoscută public ca soția președintelui Nicolás Maduro, rolul ei în structura puterii chaviste depășește cu mult statutul simbolic de „primă doamnă”.  

Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii
Stiri externe
Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

Liderii internaționali au reacționat rapid sâmbătă dimineață, după ce președintele Trump a confirmat loviturile militare ale SUA în Venezuela și a anunțat capturarea liderului țării, Nicolás Maduro, și a soției sale.

Recomandări
Un român a murit în incendiul din Elveția. MAE a confirmat că este tânărul de 17 ani care fusese dat dispărut
Stiri actuale
Un român a murit în incendiul din Elveția. MAE a confirmat că este tânărul de 17 ani care fusese dat dispărut

Un român a murit în tragedia de Anul Nou din stațiunea elvețiană Crans-Montana, a transmis Ministerul Afacerilor Externe.

Ninsorile și lapovița se extind în mare parte din țară. Cod galben și portocaliu emis de meteorologi
Vremea
Ninsorile și lapovița se extind în mare parte din țară. Cod galben și portocaliu emis de meteorologi

Ninsorile vor continua și în următoarele zile și se vor extinde în mare parte din țară. Meteorologii au emis o avertizare precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și viscol la munte, valabilă până marți.

„Operațiunea Rezolvare Absolută”: Cum să răstorni un regim în 5 ore. Trădarea lui Maduro și ferocitatea atacului SUA
Stiri externe
„Operațiunea Rezolvare Absolută”: Cum să răstorni un regim în 5 ore. Trădarea lui Maduro și ferocitatea atacului SUA

Maduro a fost trădat de un membru al cercului său intim, înainte ca SUA să dezlănțuie „Operațiunea Rezolvare Absolută”, un atac de o ferocitate și forță ieșite din comun. Liderul Venezuelei a fost capturat înainte de a se refugia într-o cameră blindată.  

Top citite
1 economie
Profimedia
Stiri Economice
Taxe mai mari, consum mai mic: ce măsuri fiscale au fost implementate în 2025 și cum au schimbat economia României
2 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop săptămâna 5-11 ianuarie 2026. Tensiuni, oportunități și decizii importante pentru zodii
3 Palatul Societății Funcționarilor Publici
metacult.ro / Revista Arhitectura, Soc. Arhitecţilor Români, București, 1934
Stiri Turism
Palatul Societății Funcționarilor Publici găzduia cea mai mare sală de festivități din București
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 04 Ianuarie 2026

02:17:14

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28