„Operațiunea Rezolvare Absolută”: Cum să răstorni un regim în 5 ore. Trădarea lui Maduro și ferocitatea atacului SUA

Maduro a fost trădat de un membru al cercului său intim, înainte ca SUA să dezlănțuie „Operațiunea Rezolvare Absolută”, un atac de o ferocitate și forță ieșite din comun. Liderul Venezuelei a fost capturat înainte de a se refugia într-o cameră blindată.

Președintele Donald Trump și-a anunțat timp de luni de zile planurile de a-l înlătura pe NIcolas Maduro de la conducerea Venezuelei. Și, totuși, când ”Operațiunea Rezolvare Absolută” chiar s-a întâmplat, Washingtonul și Caracasul au fost uluite de ferocitatea și viteza atacului, scrie The Wall Street Journal.

Din august, SUA adunaseră nave de război, avioane de vânătoare și aproximativ 15.000 de soldați la ușa Venezuelei. Bombardierele efectuau în mod obișnuit misiuni de demonstrație a forței, în timp ce se știa că personalul serviciilor secrete americane se afla în interiorul țării sud-americane.

Pentagonul a publicat până și înregistrări video cu forțele americane din Caraibe care se antrenau pentru a ataca complexe rezidențiale și a efectua operațiuni de zbor nocturne, precum și imagini cu zeci de atacuri aeriene asupra presupuselor ambarcațiuni de contrabandă cu droguri.

Totuși, unii politicieni și analiști din ambele țări s-au întrebat dacă Trump, care a candidat la alegeri pentru a ține SUA departe de războaiele de schimbare de regim, își va îndeplini sarcinile.

Apoi, în primele ore ale dimineții de sâmbătă, au izbucnit explozii în capitala Venezuelei.

Spionii americani au aflat totul despre Maduro de la un apropiat al acestuia

Până când soarele a răsărit la Caracas, controlul de aproape 13 ani al lui Maduro asupra puterii în Venezuela luase sfârșit. În cătușe, legat la ochi și purtând un trening gri, se afla pe o navă de război americană, în drum spre New York City pentru a se confrunta cu acuzații de narcoterorism, în urma unei operațiuni care a durat doar 5 ore. Ce se întâmplă în continuare nu este clar, deoarece SUA se confruntă cu perspectiva de a supraveghea Venezuela într-un moment periculos.

Misiunea a fost punctul culminant al unor luni de planificare secretă - și al unei serii de semnale contradictorii - care au permis SUA să păstreze elementul surpriză, chiar dacă atacul părea uneori inevitabil.

Începând de la sfârșitul verii trecute, personalul de informații a început să urmărească ce mânca și ce purta Maduro, unde locuia și unde călătorea - ajutați de un membru al cercului apropiat al liderului venezuelean, potrivit oficialilor administrației și altor persoane familiarizate cu operațiunea.

Între timp, forțele de operațiuni speciale americane au repetat încontinuu, exersând cum să-l extragă pe președintele venezuelean dintr-o replică a complexului său fortificat.

Secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Apărării Pete Hegseth, directorul CIA John Ratcliffe și consilierul pentru securitate internă Stephen Miller s-au întâlnit periodic pentru a discuta despre misiune.

Tentative ale operațiunii, de Crăciun și Revelion, suspendate din cauza vremii

Pe tot parcursul operațiunii, consilierii lui Trump au fost indeciși în privința înțelepciunii unei operațiuni militare - și au oferit uneori declarații publice contradictorii, insistând că nu încercau să-l înlăture pe Maduro, chiar dacă prezența militară americană în regiune creștea vertiginos.

Oficialii militari i-au spus lui Trump că orice greșeală în această misiune complexă ar putea duce la un eșec jenant pentru SUA. Schimbarea de regim, chiar dacă este prezentată ca o reprimare a traficanților de droguri, ar putea înfuria baza conservatoare a lui Trump, au avertizat unii dintre consilierii președintelui.

Dar, în cele din urmă, Trump a concluzionat că Maduro, pus sub acuzare în SUA, trebuie să se confrunte cu justiția americană și că apropiații săi trebuie să-i susțină de acum, au explicat oficialii administrației. Trump a cerut ca planul de a-l înlătura pe Maduro să fie ținut la secret într-un cerc restrâns de consilieri de top pentru a proteja elementul surpriză.

Tot ce era necesar pentru operațiune era pregătit până la sfârșitul lunii decembrie, dar Trump a așteptat să vadă dacă Maduro va renunța la putere de unul singur. Când a considerat că ruta diplomatică a fost epuizată, Trump și-a dat aprobarea pentru operațiune, au declarat oficialii.

Forțele americane au încercat de mai multe ori să lanseze misiunea de extracție, inclusiv de Crăciun și de Anul Nou, dar încercările anterioare au fost îngreunate de vreme, au declarat oficialii, iar bombardierele, avioanele de vânătoare și avioanele de alimentare care zburaseră în Caraibe de la bazele lor din SUA continentală au fost chemate să se întoarcă.

”Operațiunea Rezolvare Absolută” s-a declanșat vineri, la ora 22.46

Trump a ordonat Pentagonului să declanșeze operațiunea când se considera că toate condițiile sunt îndeplinite, a declarat un oficial superior al administrației. Vineri noaptea, la ora 22:46, ”Operațiunea Rezolvare Absolută” a primit undă verde.

„Mult noroc și spor”, le-a spus Trump liderilor militari, un mesaj transmis apoi forțelor americane pregătite de atac.

Într-o instalație securizată improvizată de la Mar-a-Lago, clubul său din Florida, Trump a urmărit desfășurarea unuia dintre cele mai mari pariuri din cele două mandate prezidențiale ale sale.

Flancat de consilieri de top, Trump a primit actualizări detaliate în timp ce 150 de avioane de război zburau din 20 de locații din emisfera vestică pentru a ajunge în capitala Venezuelei înainte ca trupele să-și croiască drum în dormitorul lui Maduro.

Echipa sa a monitorizat site-ul de socializare X pe un ecran mare pentru a depista orice mențiune a cuvântului „Venezuela”, conform imaginilor publicate de administrație.

Era puțin după ora 1:30 a.m., ora locală, în Caracas - cu o oră înainte de Washington - când locuitorii spun că au început să audă avioane.

Trump a trimis o putere aeriană copleșitoare în Venezuela

Gabriela Márquez dormea ​​dus în casa ei din estul Caracasului când fratele ei a trezit-o, spunându-i că SUA au lansat un atac asupra regimului lui Maduro.

„Chiar bombardează”, a spus fratele ei. Márquez a alergat pe acoperișul casei sale, unde vuietul avioanelor de deasupra umplea cerul nopții. „Se auzeau doar explozii”, a povestit ea.

Locuitorii din Caracas au raportat explozii care le-au zguduit geamurile, au împins familiile să se ascundă sub mobilă și i-au trimis pe alții pe străzi să filmeze norii de fum și avioanele americane care zburau la joasă altitudine deasupra capitalei.

S-au conectat la VPN-uri pentru a accesa YouTube și X, care sunt blocate în Venezuela, pentru a identifica locurile lovite în atac și pentru a schimba zvonuri despre soldații americani de pe străzi.

Mateo Giraldo, un șofer de taxi, conducea la câțiva kilometri distanță de baza aeriană La Carlota din Caracas când a auzit exploziile. „Mașina a sărit de la sol din cauza undei de șoc”, a spus el. „Am crezut că voi muri”.

SUA au trimis o putere aeriană copleșitoare pentru operațiune: avioane de vânătoare F-18, F-22 și F-35, avioane de război electronic EA-18 Growler, aeronave de comandă și control E-2 Hawkeye și bombardiere B-1 care pot transporta câte 24 de rachete de croazieră fiecare, precum și drone pilotate de la distanță.

Acestea au fost însărcinate cu „demontarea și dezactivarea” sistemelor de apărare aeriană ale Venezuelei, a declarat reporterilor sâmbătă președintele Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, „pentru a asigura trecerea în siguranță a elicopterelor în zona țintă”.

Maduro s-a predat după ce a fost oprit să fugă într-o cameră blindată

Elicopterele, care transportau o forță de extracție și ofițeri de aplicare a legii, au zburat în anumite momente la doar aproximativ 30 de metri deasupra apei. O aeronavă americană a fost lovită în timpul operațiunii, dar a rămas capabilă să zboare pe tot parcursul misiunii și s-a întors acasă în siguranță. Unii soldați americani au suferit răni, dar niciun american nu a fost ucis, a spus Trump.

La ora 2:01 dimineața, ora locală, potrivit lui Caine, o echipă a Forțelor Delta americane a ajuns la complexul lui Maduro. Pe măsură ce se apropiau, elicopterele americane au fost atacate, a spus Caine. Forțele americane au răspuns cu „forță copleșitoare și autoapărare”, a spus el.

Când Forțele Speciale ale SUA au ajuns în interiorul complexului, au schimbat focuri de armă cu personalul venezuelean, potrivit lui Trump. Maduro și soția sa au încercat să fugă într-o cameră sigură cu armatură de oțel, dar nu au reușit să închidă ușa la timp. Au „renunțat” și au fost luați în custodie de Departamentul de Justiție, a spus Caine.

Polițiștii care păzeau complexul lui Maduro au aruncat armele și au fugit

Denis Esquivel dormea ​​la casa sa de lângă complexul lui Maduro când l-a trezit din cauza agitației vecinilor săi. Ofițerii de poliție staționați pe strada din fața apartamentului său nu mai erau acolo. „Au fugit și au lăsat în urmă doar câteva cartușe de pușcă”, a spus el. „Singurul lucru pe care îl știam era că palatul era în întuneric”.

Unii locuitori din Caracas au spus că li s-a întrerupt curentul electric în jurul momentului atacului. „Luminile din Caracas au fost în mare parte stinse datorită unei anumite expertize pe care o avem”, a spus Trump.

La ora 3:29 dimineața, ora locală, Maduro și prima doamnă, Cilia Flores, se aflau deja la bordul unor aeronave americane în drum spre ieșirea din Venezuela. Trump a postat ulterior o fotografie cu Maduro pe USS Iwo Jima după capturarea sa, purtând ochelari de soare închiși la culoare, ceea ce par a fi cătușe și un trening Nike.

Atât Maduro, cât și Flores se confruntă acum cu acuzații federale în Districtul Sudic din New York, conform unui rechizitoriu publicat. Rechizitoriul susține că Maduro a facilitat transportul a „mii de tone de cocaină către Statele Unite”.

Maduro și Flores au ajuns sâmbătă seara la New York, unde vor fi ținuți în arest federal pe durata procedurilor judiciare.

Sâmbătă, în Caracas, oamenii erau îngrijorați de ceea ce va urma. Unii oameni au spus că stau acasă. Alții au stat la coadă pentru a cumpăra mâncare și benzină.

„Totul este incert acum”, spune Maria Eugenia Rengifo, care era acasă cu familia ei când a fost trezită brusc de explozii. „Ca toată lumea, sunt îngrijorată de securitatea familiei mele, mai ales a copiilor”.

