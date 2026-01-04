Zelenski a început să râdă când vorbit despre capturarea lui Maduro. „SUA știu ce au de făcut în continuare”

Volodimir Zelenski a sugerat că Donald Trump ar trebui să procedeze și cu Vladimir Putin în același fel cum a făcut-o și cu Nicolas Maduro, pe care americanii l-au capturat și l-au dus la New York pentru a fi judecat, potrivit NY Post.

Întrebat de jurnaliști la o conferință de presă de sâmbătă seară despre capturarea liderului venezuelean, Zelenski a răspuns amuzat: „Ce pot să spun este că, dacă este posibil să te ocupi de dictatori în felul acesta, pur și simplu așa, atunci Statele Unite ale Americii știu ce au de făcut în continuare.”

????If it is possible to deal with dictators like that, just like that, then the United States of America knows what to do next Zelensky talking about Putin after Maduro's capture by the US: pic.twitter.com/iJ4Ea8ej1q — NEXTA (@nexta_tv) January 3, 2026

Donald Trump a ținut și el o conferință de presă sâmbătă seară, în care a vorbit despre operațiunea de capturare a lui Nicolas Maduro, în care a făcut și declarații privind războiul din Ucraina.

„Nu sunt deloc încântat de Putin. Ucide prea mulţi oameni”, a declarat Trump reporterilor la Mar-a-Lago.

Trump a precizat că nu a discutat despre Maduro cu Putin când cei doi lideri au vorbit la telefon, timp de peste două ore, luni, cu puţin înainte ca preşedintele SUA să se întâlnească cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski în Palm Beach.

„Nu am vorbit niciodată despre Maduro”, a spus Trump când a fost întrebat dacă el şi Putin au discutat despre liderul venezuelean.

Ministerul de Externe al Rusiei s-a declarat sâmbătă extrem de îngrijorat de informaţiile potrivit cărora Maduro şi soţia sa au fost scoşi din ţară în timpul unor „acţiuni agresive” ale Statelor Unite şi a cerut eliberarea imediată a celor doi. Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat reporterilor că Maduro a respins mai multe oferte de a părăsi ţara, iar unele surse de presă sugerau acum câteva săptămâni că ar fi putut pleca în Rusia sau în state aliate apropiate, cum ar fi Belarusul.

