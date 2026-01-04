Mesajul transmis de Donald Trump giganților petrolieri americani, după ce a pus a eliberat Venezuela de regimul Maduro

Casa Albă pune condiții dure companiilor petroliere americane: dacă vor să fie despăgubite pentru activele confiscate de regimul de la Caracas, trebuie să se întoarcă în Venezuela și să participe la reconstrucția industriei petroliere prăbușite.

Companiile petroliere americane, care speră de decenii să recupereze activele confiscate de regimul venezuelean, primesc acum un semnal din partea administrației Trump: despăgubirile sunt posibile, dar doar dacă firmele sunt dispuse să revină rapid în Venezuela și să investească masiv în refacerea industriei petroliere devastate.

Potrivit unor surse citate de POLITICO, oficialii americani le-au transmis directorilor din energie că trebuie „să intre în joc” pentru a fi compensați pentru platforme, conducte și alte bunuri naționalizate.

Oferta ar fi valabilă aproximativ 10 zile, însă industria rămâne sceptică. Infrastructura este extrem de degradată, iar incertitudinea politică – inclusiv lipsa clarității privind viitorul guvern al Venezuelei – face dificilă evaluarea investițiilor necesare. Președintele Donald Trump a declarat public că se așteaptă ca marile companii petroliere americane să investească miliarde de dolari pentru a reporni producția, promițând că vor fi ulterior rambursate.

Experții subliniază însă lipsa unui plan coerent pe termen lung din partea administrației SUA. Nu este clar cum va arăta regimul post-Maduro, ce garanții de securitate vor exista pentru angajați și echipamente, cum vor fi plătite companiile, dacă prețul petrolului va face proiectele profitabile și ce se va întâmpla cu statutul Venezuelei în OPEC. În prezent, prețurile petrolului sunt la un nivel scăzut, ceea ce complică și mai mult calculele economice.

Producția petrolieră a Venezuelei a scăzut dramatic, la mai puțin de o treime față de nivelurile din anii ’70, iar infrastructura este afectată de decenii de management deficitar și subinvestiții. Discuțiile vizează și viitorul companiei de stat PDVSA, care, potrivit unor surse din industrie, nu ar urma să fie privatizată, ci doar restructurată la nivel de conducere.

Chevron, singura mare companie americană care mai operează în Venezuela pe baza unei licențe speciale, a transmis că se concentrează pe siguranța angajaților și respectarea legislației. În paralel, un comitet format din aproximativ 400 de foști angajați ai PDVSA lucrează la scenarii de relansare a industriei sub un nou guvern, dezbătând dacă sectorul ar trebui să rămână sub controlul statului sau să fie deschis unei piețe libere care să atragă din nou marile companii internaționale.

