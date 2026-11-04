Alegerile de la jumătatea mandatului, „midterms”, au reflectat frustrarea profundă a alegătorilor din SUA față de prețurile ridicate, războiul din Iran și îngrijorările legate de corupția din cadrul guvernului - notează Associated Press.

În ceea ce privește Camera Reprezentanților, este încă prea devreme pentru a se putea trage concluzii, dar democrații au câștigat deja șapte locuri, încercând să obțină majoritatea și în această cameră.

Controlul democraților asupra Senatului va remodela profund ultimii doi ani ai mandatului lui Trump și îi va limita probabil capacitatea de a-și promova agenda, inclusiv speranțele sale de a susține o orientare conservatoare la Curtea Supremă.

Trump a promis că își va folosi dreptul de veto pentru a bloca agenda democraților, anticipând posibilitatea unui blocaj la Washington.

Democrații au parcurs un drum extraordinar către victoria din Senat, trecând prin unele dintre cele mai conservatoare state ale națiunii.

Josh Turek a învins-o pe deputata Ashley Hinson în Iowa, iar Adam Hamilton l-a înlăturat pe senatorul Roger Marshall în Kansas, ca parte a unei serii de victorii uimitoare. James Talarico l-a învins pe Ken Paxton în Texas, Annie Andrews a creat o surpriză învingând-o pe Darline Graham în Carolina de Sud, Sherrod Brown l-a învins pe senatorul Jon Husted în Ohio, iar Roy Cooper a câștigat un loc vacant în Carolina de Nord.

Senatorul democrat Jon Ossoff a câștigat realegerea în Georgia, învingându-l pe deputatul Mike Collins și împiedicând republicanii să obțină un loc pe care îl consideraseră odată o oportunitate de câștig de prim rang. Deputatul Chris Pappas a câștigat cursa pentru Senat în New Hampshire, învingându-l pe fostul senator John Sununu pentru a o înlocui pe senatoarea democrată Jeanne Shaheen, care se retrage.

În Camera Reprezentanților, democrații se îndreptau spre preluarea controlului după ce au învins șase republicani în curse electorale decisive.

Reprezentanții republicani Tom Kean din New Jersey și trei republicani din Pennsylvania – Ryan Mackenzie, Scott Perry și Rob Bresnahan – au pierdut realegerea, iar democrații au câștigat locuri vacante în Carolina de Nord și Kentucky. Democrații au nevoie de un câștig net de trei locuri pentru a obține majoritatea.

Alegerile din SUA vor schimba radical echilibrul puterii la Washington

Alegerile vor schimba radical echilibrul puterii la Washington. Democrații erau prudenți, dar optimiști înainte de ziua de marți, în timp ce observau cum republicanii cheltuiau în ultima etapă a campaniei zeci de milioane de dolari în statele și districtele pe care Trump le-a câștigat cu ușurință acum doi ani și cum Trump făcea campanie în unele dintre cele mai „roșii” state. Ei mizaseră pe faptul că nemulțumirea față de eșecul lui Trump de a opri inflația și percepția că acesta s-a concentrat mai mult pe înfrumusețarea capitalei naționale decât pe alinarea suferinței lor la pompă vor întoarce balanța în favoarea lor.

Republicanii își păstraseră speranța că avantajul lor financiar îi va ajuta să oprească valul, dar se pregăteau să piardă controlul asupra Camerei Reprezentanților și luptau să-și păstreze controlul asupra Senatului — un rezultat care părea improbabil la începutul acestui an, având în vedere o hartă electorală considerată în general favorabilă partidului lor.

În tabăra republicană, senatoarea Ashley Moody a câștigat alegerile speciale din Florida pentru a duce la bun sfârșit mandatul lui Marco Rubio, care a devenit secretar de stat al lui Trump în 2025. Reprezentanta din Wyoming, Harriet Hageman, a câștigat un loc în Senat în Wyoming, înlocuind-o pe senatoarea Cynthia Lummis, care se retrage.

În Camera Reprezentanților, democrata Jamie Ager a învins-o pe republicana Jennifer Capps Balkcom în Carolina de Nord, oferind partidului prima sa victorie în Camera Reprezentanților. O altă victorie a democraților a avut loc în New Jersey, unde fosta pilotă de elicopter a Marinei, Rebecca Bennett, l-a învins pe reprezentantul Tom Kean, care a lipsit patru luni de la voturile de la Washington în acest an, deoarece a urmat un tratament pentru depresie, un diagnostic pe care nu l-a dezvăluit decât la întoarcerea sa.

Controlul asupra Congresului SUA este încă în joc

Democrații au nevoie de un câștig net de patru locuri în Senat pentru a obține majoritatea. În Camera Reprezentanților, au nevoie de trei.

Peste 59 de milioane de persoane votaseră deja anticipat, potrivit unei analize a Associated Press, depășind rata de participare la votul anticipat din 2022.

Trump, al cărui partid a întâmpinat dificultăți în mobilizarea alegătorilor cu o predispoziție scăzută de a vota – cei care i-au asigurat victoriile – atunci când el nu candida, le-a spus alegătorilor să se comporte ca și cum el ar fi pe buletinul de vot, chiar dacă mulți candidați republicani au păstrat distanța.

Însă, pe măsură ce democrații acumulau victorii, Trump s-a grăbit să se eschiveze de la vina pentru înfrângerile partidului său înainte chiar ca secțiile de votare de pe coasta de vest să se închidă. „Nu am fost pe buletinul de vot și, dacă aș fi fost, am fi câștigat CU O MAJORITATE CĂZĂTOARE!”, a scris el pe rețeaua sa de socializare.

Electoratul american este frustrat și nemulțumit

Alegătorii erau nemulțumiți în ajunul zilei de marți, electoratul de la alegerile de la jumătatea mandatului fiind profund nemulțumit de direcția în care se îndreaptă țara și pesimist în privința viitorului, potrivit sondajului AP Voter Poll.

Majoritatea au declarat că se simt frustrați, aproximativ trei sferturi dintre ei afirmând că se simt „furioși” sau „nemulțumiți” de traiectoria actuală a țării. Nemulțumirea a fost deosebit de ridicată în statele „albastre”, dar chiar și în statele „roșii”, majoritatea alegătorilor s-au declarat cel puțin „nemulțumiți”.

Economia a contribuit la revenirea lui Trump la Casa Albă. Totuși, sondajul a relevat că trei sferturi dintre alegători consideră că economia este „nu prea bună” sau „slabă”. Aproximativ 8 din 10 afirmă că inflația a provocat dificultăți financiare „grave” sau „moderate” pentru gospodăriile lor.

Corupția guvernamentală a reprezentat, de asemenea, o problemă importantă pentru alegători.

Aproximativ jumătate au menționat-o, alături de costul vieții, ca fiind „crucială” pentru votul lor la alegerile pentru Congres — un procent mai mare decât în cazul politicilor de combatere a imigrației, al războiului din Iran și al centrelor de date pentru inteligența artificială. Aproximativ 6 din 10 alegători au afirmat că Trump acordă prioritate intereselor sale personale mai mult decât intereselor țării.

În ciuda avantajului relativ pe care îl au în privința acestor teme, Partidul Democrat nu este cu mult mai popular în rândul alegătorilor decât republicanii. Puțin sub jumătate dintre alegători au o părere „oarecum” sau „foarte” favorabilă despre Partidul Democrat, în timp ce aproximativ 4 din 10 au o părere pozitivă despre Partidul Republican.