Nu au fost făcute publice și alte detalii despre aceste discuții. Însă, în aceeași zi, este programată și o conferință despre acțiunea de mediere a Melaniei Trump, în orașul ucrainean ocupat de ruși, Oleșki.

În acest timp, Volodimir Zelenski face iar turul capitalelor europene, pentru a vorbi cu aliații despre discuțiile programate cu rușii, la Abu Dhabi.

Volodimir Zelenski a vorbit despre miza alegerilor pentru Congresul american.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Oamenii păstrează încă această imagine puternică a unei Americi pe care se puteau baza cu încredere, fără să fie nevoiți nici măcar să se gândească la asta. Era ceva garantat, precum aerul pe care îl respirăm. Poate că America nu își va abandona alianțele actuale. Poate că va rămâne în continuare la îndemână. Dar este la fel de posibil să avem parte de o Americă mult mai concentrată asupra ei însăși”.

Nu doar președintele american, ci și prima doamnă se implică mai activ în negocierile de pace.

După ce a mediat armistițiul din Oleșki, Melania Trump i-a invitat la Casa Albă, săptămâna aceasta, pe reprezentanții Rusiei și Ucrainei.

Sunt programate discuții mediate de americani, între cele două țări, și pe 10 și 11 noiembrie, la Abu Dhabi. Kremlinul a confirmat și că se încearcă pregătirea unei întrevederi tripartite - Vladimir Putin, Donald Trump, Xi Jinping - în China.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: „Există o înțelegere generală în rândul participanților privind o posibilă întrevedere, care ar fi oportună și foarte utilă. Lucrăm în prezent la armonizarea detaliilor acestei reuniuni. Sperăm ca pregătirile să fie finalizate în următoarele zile. Desigur, principalul rol în organizare îl au prietenii noștri chinezi, în calitate de gazde ale întâlnirii”.

Cancelarul Germaniei a cerut ca Volodimir Zelenski, pe care l-a primit ieri într-o vizită oficială, să fie prezent la orice discuții de pace.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: „În opinia mea, este complet inacceptabil ca alte țări să discute despre soarta Ucrainei, fără ca Ucraina să participe la aceste discuții. Iar atunci când Ucraina este la masa negocierilor, și Europa este la masa negocierilor. Mesajul nostru pentru Rusia este că a venit momentul să oprească acest război”.

În timp ce plănuiește discuții de pace, Moscova atacă tot mai dur orașele ucrainene.

Zilele trecute, a fost lovite un centru umanitar, un ospiciu și un spital.

Zeci de civili au pierit și alte zeci au fost răniți. Potrivit președintelui Zelenski, atacul asupra școlii folosite ca centru de distribuire a ajutoarelor este „una dintre cele mai mari crime în masă comise de Rusia în cursul acestui război”.