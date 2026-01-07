Metodele prin care SUA au cumpărat o parte dintre teritoriile lumii. Groenlanda este acum în „vizorul” Washingtonului

Statele Unite și-au extins teritoriul de-a lungul istoriei, prin achiziții și cesiuni care au modelat harta sa actuală, și pe care acum aspiră să îl extindă din nou odată cu achiziționarea Groenlandei, scrie miercuri EFE.

Președintele american Donald Trump ar fi dispus să cumpere Groenlanda, după cum a confirmat secretarul de stat Marco Rubio unui grup de legislatori. Rubio a adăugat că consilierii săi pregătesc un plan actualizat pentru a găsi o modalitate de a achiziționa acest teritoriu autonom din cadrul Regatului Danemarcei.

În ultimii 200 de ani, acestea sunt principalele tranzacții efectuate de administrațiile americane:

Cumpărarea Louisianei (1803)

În 1803, Statele Unite au achiziționat vastul teritoriu Louisiana de la Franța pentru 15 milioane de dolari. Acest acord, promovat de președintele Thomas Jefferson și acceptat de Napoleon Bonaparte, a marcat începutul unei politici de creștere care a definit harta modernă a Statelor Unite.

Acordul a permis țării să-și dubleze suprafața și să-și consolideze expansiunea spre vest. SUA au încorporat aproape 1,3 milioane de kilometri pătrați, reprezentând 23,3% din suprafața sa actuală.

Florida (1819)

Spania a cedat estul Floridei Statelor Unite prin Tratatul Adams-Onis, semnat în 1819 și ratificat în 1821. Nu a fost o achiziție directă cu plată în numerar, ci mai degrabă o cedare din partea Spaniei în schimbul a cinci milioane de dolari destinate soluționării pretențiilor cetățenilor americani împotriva Spaniei.

Râurile Sabina și Arkansas au fost alese ca graniță între posesiunile spaniole și americane, o linie de frontieră completată de zona delimitată de paralela 42.

Texas și Cesiunea Mexicană (1845-1848)

Texas, care își declarase independența față de Mexic în 1836, s-a alăturat Statelor Unite în 1845.

La trei ani după războiul mexicano-american, Tratatul de la Guadalupe Hidalgo a stabilit așa-numita Cesiune Mexicană: Mexicul a cedat vaste teritorii - astăzi California, Nevada, Utah, Arizona și părți din Colorado și New Mexico - în schimbul a 15 milioane de dolari și a plății unei datorii de 3,2 milioane de dolari.

Achiziționarea Alaskăi (1867)

Achiziționarea Alaskăi a fost finalizată la 18 octombrie 1867, când Rusia a vândut acest teritoriu Statelor Unite pentru 7,2 milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 4,73 dolari pe kilometru pătrat.

Acordul a fost promovat de țarul Alexandru al II-lea, care a căutat să împiedice Imperiul Britanic să cucerească regiunea după Războiul Crimeii.

Tranzacția, considerată prima cedare de teritoriu de către Rusia, a fost ulterior văzută ca o eroare strategică, deoarece Alaska s-a dovedit a fi o zonă bogată în resurse naturale și de o mare valoare geopolitică. La acea vreme, tranzacția a fost criticată de presă și de personalități precum Karl Marx.

Insulele Virgine (1917)

În 1917, Danemarca a vândut Indiile de Vest Daneze, cunoscute acum sub numele de Insulele Virgine Americane, Statelor Unite pentru 25 de milioane de dolari în aur. Tranzacția a inclus insulele St. Thomas, St. John și St. Croix, precum și alte insule mai mici.

Tranzacția a făcut parte din eforturile SUA de a-și extinde influența în Caraibe începând cu 1867.

Alte teritorii achiziționate

În 1898, după războiul cu Spania, Statele Unite au obținut Puerto Rico și Guam prin Tratatul de la Paris și au anexat Hawaii în același an. Deși nu toate aceste achiziții au fost achiziții directe, ele au făcut parte din expansiunea teritorială a țării.

Este vizată Groenlanda

Încă de la mijlocul secolului al XIX-lea, Statele Unite și-au manifestat interesul pentru achiziționarea Groenlandei. Încă din 1946, președintele de atunci, Harry Truman, a oferit Danemarcei 100 de milioane de dolari pentru insulă.

Odată cu sosirea la putere a lui Donald Trump, în timpul primului său mandat (2017-2021), interesul pentru achiziționarea teritoriului autonom al Danemarcei a fost reaprins.

Getty Images

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a subliniat că 'Groenlanda nu este de vânzare', un refuz care l-a determinat pe Trump să anuleze o vizită oficială planificată pentru septembrie 2019, generând o scurtă criză diplomatică.

În timpul celui de-al doilea mandat, republicanul și-a reînviat ambiția privind Groenlanda. În decembrie 2024, a declarat că 'proprietatea și controlul' insulei erau o 'necesitate absolută' pentru securitatea națională a SUA.

Miercuri, secretarul de stat Marco Rubio a confirmat că Trump 'ar fi dispus să cumpere Groenlanda' și că consilierii săi pregătesc un plan actualizat pentru achiziționarea teritoriului.

