Motivul pentru care Donald Trump vrea atât de mult Groenlanda, cea mai mare insulă din lume: ”Resurse minerale și energetice”

06-01-2026 | 12:50
Donald Trump, Groenlanda
După acțiunea militară a SUA asupra Venezuelei, care a dus la arestarea președintelui Nicolás Maduro, Donald Trump și-a repetat intențiile de a anexa Groenlanda la Statele Unite.

Cristian Matei

În acest timp, prim-ministrul danez Mette Frederiksen a transmis cel mai puternic apel de revoltă de până acum, spunând că apelurile lui Trump de a revendica insula trebuie să înceteze.

Groenlanda este o regiune semi-autonomă a Danemarcei, care este membră a NATO și a Uniunii Europene. De la revenirea la putere la începutul anului 2025, Trump a cerut de mai multe ori anexarea acesteia, iar după înlăturarea lui Maduro, a revenit public la această idee.

Avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională. Este o zonă strategică. În prezent, Groenlanda este acoperită de nave rusești și chinezești peste tot”, a declarat Trump reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One duminică, potrivit Euronews.

„Știți ce a făcut Danemarca recent pentru securitate? A adăugat încă un sanie trasă de câini.”, a mai spus, ironic, președintele american.

Cu o zi înainte, într-un interviu acordat publicației The Atlantic, Trump a declarat: „Avem nevoie de Groenlanda, fără îndoială. Avem nevoie de ea pentru apărare”.

În răspunsul său, prim-ministrul danez a afirmat că amenințările Americii trebuie să înceteze imediat.

„Nu are absolut niciun sens să vorbim despre necesitatea ca SUA să preia Groenlanda. SUA nu au dreptul să anexeze niciuna dintre cele trei țări ale Regatului Danemarcei”, a declarat Frederiksen într-o declarație făcută duminică.

De ce vrea Trump Groenlanda

Chiar înainte de Crăciun, Trump a numit un trimis special, guvernatorul Louisianei, Jeff Landry, pentru a se ocupa de problema Groenlandei.

Landry a transmis într-un mesaj pe rețelele de socializare că este onorat să ocupe „o funcție voluntară pentru a face Groenlanda parte din SUA”.

Trump invocă în mod regulat interesele de securitate națională ca motiv pentru intențiile sale față de Groenlanda, care este situată strategic în Oceanul Arctic, în mijlocul principalelor rute maritime. Cea mai mare insulă din lume, din punct de vedere geografic, face parte din America de Nord.

Pe măsură ce încălzirea globală avansează, se vor deschide mai multe rute maritime prin Arctica, ceea ce va face Groenlanda și mai importantă.

SUA au un acord de apărare cu Groenlanda din 1951 și au aproximativ 150 de angajați staționați acolo, la baza spațială Pituffik, care se concentrează pe detectarea rachetelor și supravegherea spațiului.

Potrivit lui Ian Lesser, membru distins al German Marshall Fund of the US, Washingtonul are deja punctul de sprijin de care are nevoie în Groenlanda, iar intențiile administrației Trump se referă aproape sigur mai mult la resursele naturale.

Președintele pune un accent puternic pe resurse, resurse minerale, resurse energetice și oportunități comerciale. Chiar dacă aceste resurse nu sunt ușor de exploatat în mod profitabil, nu m-ar surprinde dacă ar exista acum o mare îngrijorare.”, a declarat Lesser pentru Euronews. 

Cum a reacționat Europa

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a respins ultimele comentarii ale lui Trump într-o declarație televizată.

Nu are absolut niciun sens să vorbim despre necesitatea ca Statele Unite să preia Groenlanda. Statele Unite nu au niciun temei legal pentru a anexa una dintre cele trei țări ale Regatului Danemarcei.”, a spus ea.

Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a declarat că asocierea problemei Groenlandei cu intervenția militară în Venezuela este lipsită de respect, în timp ce purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe francez, Pascal Confavreux, a afirmat că Franța este solidară cu Danemarca.

Groenlanda aparține poporului groenlandez și poporului danez. Ei sunt cei care decid ce doresc să facă. Granițele nu pot fi modificate cu forța”, a declarat Confavreux pentru postul național francez TF1.

Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson a declarat, la rândul său, că țara sa susține Danemarca.

Numai Danemarca și Groenlanda au dreptul de a decide asupra teritoriilor lor”, a afirmat Kristersson.

UE a denunțat de mai multe ori anul trecut propunerile SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei.

Lesser a afirmat că, deși o anexare forțată a Groenlandei este puțin probabilă, aceasta nu poate fi exclusă definitiv.

„Nu cred că a fost vreodată probabil ca Statele Unite să recurgă la forță în Groenlanda, dar, evident, având în vedere experiența din Venezuela, mulți vor ajunge la concluzia, în mod justificat, că președintele trebuie, într-un anumit sens, luat în serios”, a spus el.

El a adăugat că presiunea ar putea duce la concesii din partea Danemarcei pentru a permite Statelor Unite un acces mai mare la teritoriu.

„Poate că nu va lua forma unei intervenții militare, dar ar putea exista tot felul de presiuni comerciale, diplomatice și economice menite să obțină Statelor Unite un acord avantajos în Groenlanda”.

Ce pot face europenii acum

În timp ce guvernul danez se află în criză și insistă că teritoriul nu este de vânzare, Lesser spune că Danemarca și Europa au și ele câteva cărți de jucat.

„Cred că sunt multe lucruri pe masă, deoarece administrația SUA pare să acorde prioritate problemelor economice și comerciale. Cred că există posibilitatea unui acord global transatlantic în care sunt în joc multe lucruri”, a spus Lesser.

UE are două dezavantaje în orice încercare de compromis: în primul rând, obiectivele președintelui american nu sunt complet clare și, în al doilea rând, se mișcă mult mai lent decât administrația Trump.

„Nu este vorba că Uniunea Europeană sau NATO sunt incapabile să răspundă acestor provocări, dar ritmul de pe această parte a Atlanticului este mult mai lent decât cel de la Washington”, a spus Lesser.

Ar putea disputa privind Groenlanda să afecteze NATO?

În reacția sa din timpul nopții la ultimele comentarii ale lui Trump, Frederiksen a reamintit că, în calitate de membru NATO, Danemarca este acoperită de garanția de securitate colectivă a Alianței.

„Prin urmare, îndemn cu tărie Statele Unite să înceteze amenințările împotriva unui aliat istoric apropiat și împotriva unei alte țări și a unui alt popor care au declarat foarte clar că nu sunt de vânzare”, a spus ea.

Tensiunile și ostilitățile nu sunt fără precedent între aliații NATO: Grecia și Turcia, de exemplu, au avut schimburi foarte tensionate în trecut. Dar de data aceasta, membrii aflați în conflict ar putea include garantul securității europene și una dintre națiunile pe care este aparent obligat să le protejeze.

„Este evident că acest lucru afectează în mod fundamental coeziunea din cadrul alianței”, a spus Lesser. „Se presupune că aliații pur și simplu nu se comportă în acest fel.”

El a adăugat că amenințările perturbă extrem de mult o relație e securitate transatlantică aflată deja în pericol.

Sursa: Euronews

