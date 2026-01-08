Protest cu cartofi prăjiți în fața Parlamentului European de la Bruxelles. Acordul UE–Mercosur este considerat „incorect”

Agricultorii şi crescătorii de animale din sindicatul flamand Boerenbond au instalat joi, în faţa Parlamentului European de la Bruxelles, un stand tradiţional de cartofi prăjiţi, pentru a pune în valoare producţia locală.

Prin acest gest, ei le-au cerut eurodeputaţilor să se opună acordului comercial „incorect” al Uniunii Europene cu Mercosur, relatează agenţia EFE.

La o întâlnire informală cu parlamentarii europeni, în Piaţa Luxemburg, asociaţia a reclamat că acordul de liber schimb va împinge sectorul agricol belgian şi european să concureze cu produsele importate, care vor fi realizate „cu standarde mai scăzute şi cu un control insuficient", a explicat, pentru EFE, unul dintre membrii conducerii executive a sindicatului, Pieter Verhelst.

În plus, agricultorii au respins reducerea fondurilor pentru Politica Agricolă Comună (PAC) şi reglementările europene „deficitare", care blochează sectorul agricol belgian şi european.

Pentru a face tangibil riscul de pierdere a producţiei locale, au ales să ofere gratuit preparate tipice ale bucătăriei belgiene şi clasicii cartofi prăjiţi, însoţiţi de celebrul stufat de vită cu ceapă (carbonade), sau de puiul în stil volovan (vol-au-vent), precum şi gofre de Bruxelles.

„Dacă vrem să continuăm să ne bucurăm de aceste mâncăruri tipice ale bucătăriei belgiene, trebuie să ne asigurăm că vor putea fi în continuare consumate cu produse fabricate aici: cu carne de vacă produsă aici, cu pui produşi aici, cu zahăr provenit din sfecla de zahăr cultivată aici, şi nu cu zahăr, pui sau carne de vită provenite din ţările Mercosur", a argumentat Verhelst.

Produsele locale sunt puse în pericol

Acţiunile fermierilor belgieni, care au loc şi în alte zone ale ţării, cu blocaje în porturi şi pe şosele, sunt determinate de posibila undă verde ce ar putea fi dată vineri de Uniunea Europeană semnării acordului UE-Mercosur, care ar putea avea loc pe 12 ianuarie, în Paraguay.

De aceea, sectorul agricol încearcă să-i convingă pe membrii Parlamentului European să blocheze acordul, în cazul în care cele 27 de state membre îl vor aproba.

Joi dimineaţa, membrii sindicatului au primit-o pe parlamentara belgiană Hilde Vautman, din grupul liberal Renew, care s-a declarat în favoarea acordului comercial, pentru a garanta securitatea alimentară „având în vedere situaţia geopolitică", dar a precizat că UE trebuie să stabilească „un teren de joc echilibrat", care să nu prejudicieze producătorii europeni.

„Cred că este foarte important să trimitem mesajul că există acest acord comercial, dar că este dezechilibrat pentru agricultori şi că avem nevoie de condiţii foarte bune înainte ca produsele să poată intra pe piaţa europeană", a subliniat Vautman.

În legătură cu o posibilă poziţie comună a liberalilor în Parlamentul European, aceasta a afirmat că grupul este „puţin divizat".

