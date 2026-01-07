Planul lui Trump de a controla emisfera vestică și Groenlanda nu este ceea ce își doresc americanii. Ce spun sondajele

Decizia președintelui Donald Trump de a înlătura, în weekend, liderul unui stat suveran a fost o operațiune extrem de importantă. Însă poate și mai semnificativă a fost ca declarație de intenție, scrie CNN .

De la capturarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, sâmbătă, Trump și administrația sa au accentuat agenda sa de politică externă expansionistă mai mult ca oricând.

Când Trump a început să sugereze acest lucru la scurt timp după victoria sa din 2024 — vorbind despre preluarea Groenlandei și transformarea Canadei în al 51-lea stat american — declarațiile au fost adesea respinse ca trolling neserios sau fantezii nerealiste.

Astăzi, acestea nu mai pot fi ignorate. Trump a celebrat înlăturarea lui Maduro revendicând petrolul Venezuelei și amenințând o serie de alte țări. Conturile sale politice și guvernamentale de pe rețelele sociale îl prezintă drept cuceritorul Americilor, iar un mesaj al Departamentului de Stat publicat luni proclama: „ACEASTA ESTE EMISFERA NOASTRĂ”.

Până luni seară, principalul consilier al Casei Albe, Stephen Miller, a reiterat obiectivul administrației de a prelua controlul asupra Groenlandei, sugerând că Statele Unite ar avea o revendicare mai legitimă asupra teritoriului decât actualul său suveran, Danemarca.

„Nimeni nu va lupta militar cu Statele Unite pentru viitorul Groenlandei”, a adăugat Miller. Cu câteva zile înainte, Trump declarase că SUA „au nevoie de Groenlanda din punct de vedere al securității naționale, iar Danemarca nu este capabilă să asigure acest lucru”.

Este, în ansamblu, o serie de declarații uluitoare.

Totodată, ele sunt clar în contradicție cu voința poporului american. Americanii obișnuiți — inclusiv un număr mare de republicani — par să nu aibă aproape deloc apetit pentru astfel de politici.

Printre numeroasele decizii nepopulare ale lui Trump din al doilea mandat, dorința de a domina emisfera vestică s-ar putea număra printre cele mai riscante din punct de vedere politic.

Americanii se tem de o implicare prelungită în Venezuela

Un sondaj Reuters-Ipsos publicat luni după-amiază confirmă acest lucru.

Acesta reflectă un sondaj anterior realizat de Washington Post, arătând că americanii sunt aproape egal împărțiți în privința operațiunii din Venezuela: 33% o aprobă, iar 34% o dezaprobă.

Nu este un rezultat grozav, dar nici dezastruos. Aceste cifre sunt semnificativ mai bune decât sondajele de luna trecută, care testau un atac ipotetic asupra Venezuelei. Ele sugerează că simpla îndepărtare a lui Maduro — până acum amploarea misiunii — ar putea fi acceptabilă pentru americani.

Însă restul sondajului Reuters arată cât de mic este, de fapt, apetitul publicului pentru o operațiune extinsă în Venezuela:

Aproape trei sferturi dintre respondenți (72%) și-au exprimat îngrijorarea că SUA s-ar putea implica prea mult în Venezuela, inclusiv o majoritate a republicanilor (54%).

Americanii se opun guvernării Venezuelei, chiar și temporar, cu o diferență de două cifre (44% față de 34%).

De asemenea, se opun planului aparent al lui Trump de a controla petrolul Venezuelei cu 17 puncte procentuale (46% față de 29%).

Poate cel mai relevant este faptul că sondajul a întrebat dacă „Statele Unite ar trebui să aibă o politică de dominare a afacerilor din emisfera vestică” — exact intenția sugerată de Trump.

Doar 26% dintre americani susțin o astfel de politică. Chiar și în rândul republicanilor, sprijinul ajunge doar la 43%.

Aceeași tendință s-a văzut și în sondajele privind Groenlanda și Canada

Aceste date nu sunt surprinzătoare. Ideile expansioniste ale lui Trump au fost prost primite și atunci când au fost lansate prima dată, cu un an în urmă.

În cazul Groenlandei, o serie de sondaje au arătat că americanii se opun încercării SUA de a prelua teritoriul cu marje largi — 55%-28%, 54%-23% și 73%-27%.

Chiar și în ipoteza exercitării de presiuni asupra Danemarcei pentru a ceda controlul — nu o invazie militară — americanii s-au opus cu 49 de puncte procentuale într-un sondaj din martie.

Transformarea Canadei în al 51-lea stat american a fost și mai nepopulară.

Iar ideea, vehiculată pentru scurt timp, de a prelua controlul asupra Fâșiei Gaza a fost respinsă categoric: până la 74% dintre americani s-au opus.

Singura idee expansionistă a lui Trump care s-a apropiat de un nivel acceptabil în rândul opiniei publice a fost recuperarea Canalului Panama. Chiar și aceasta, însă, a avut rezultate slabe în sondaje.

Chiar și acolo unde republicanii au fost mai înclinați să sprijine ideile lui Trump, entuziasmul a fost redus. Doar 8% dintre republicani au declarat că susțin „puternic” ideea ca Danemarca să cedeze Groenlanda, într-un sondaj Reuters din ianuarie 2025. Doar 29% au susținut ferm recuperarea Canalului Panama.

De altfel, Reuters a adresat atunci o întrebare generală.

În contextul în care Trump promova conceptul de „destin manifest”, sondajul a întrebat dacă Statele Unite au „dreptul de a-și extinde teritoriul în emisfera vestică”.

Americanii s-au opus acestei idei cu o diferență de 30 de puncte (51% față de 21%). Chiar și republicanii au fost doar ușor favorabili (39% față de 32%). Iar doar 7% dintre americani, per total, au fost de acord „ferm” cu această afirmație.

