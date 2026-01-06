Ce face Groenlanda pentru a nu fi invadată de SUA. ”Poporul trebuie să fie pregătit”

parlament groenlanda, Inatsisartut
AFP

Groenlanda este dispusă să își aprofundeze relațiile cu SUA și să stabilească o linie directă de cumunicare cu Washington-ul, în timp ce face apel la calm după declarațiile oficiale ale echipei Trump cu privire la preluarea acestui teritoriu danez.

Cristian Anton

Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a făcut apel la calm în ceea ce priveşte interesul reiterat al lui Donald Trump de a obţine acest teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei şi şi-a exprimat deschiderea pentru consolidarea relaţiilor cu SUA. Washingtonul, relatează EFE.

Premierul guvernului autonom al Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a făcut apel luni la calm în ceea ce priveşte interesul reiterat al preşedintelui american Donald Trump de a obţine acest teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei şi şi-a exprimat deschiderea pentru consolidarea relaţiilor cu Washingtonul, relatează EFE.

"Nu ne aflăm într-o situaţie în care Statele Unite ar putea cuceri Groenlanda. Nu aceasta este situaţia, aşa că nu este nevoie să ne panicăm. Trebuie să restabilim buna cooperare pe care am avut-o", a declarat Nielsen luni, într-o conferinţă de presă la Nuuk, capitala Groenlandei.

Nielsen a respins comparaţiile cu Venezuela, unde Statele Unite au efectuat sâmbătă o intervenţie militară pentru a-l captura pe preşedintele Nicolas Maduro.

Groenlanda, Donald Trump
Trump nu exclude alte intervenţii externe: „Avem nevoie de Groenlanda, absolut”. Reacția promptă a Danemarcei

"Ţara noastră nu este potrivită pentru comparaţie cu Venezuela. Suntem o ţară democratică de mulţi ani", a declarat el.

Trump, după atacarea Venezuelei: ”Ne vom ocupa de Groenlanda peste 2 luni”

Liderul groenlandez a afirmat totodată că doreşte să "aprofundeze" şi să "consolideze" relaţia cu NATO şi să aibă o "linie directă" de comunicare cu Statele Unite, nu prin intermediul mass-media.

În ultimele zile, Trump a insistat în două rânduri asupra necesităţii de a obţine această insulă arctică din motive de securitate.

"Nu vreau să vorbesc despre Groenlanda. Hai să vorbim despre Venezuela, Rusia, Ucraina... Ne vom ocupa de Groenlanda peste două luni. Hai să vorbim despre Groenlanda peste 20 de zile", a spus iniţial Trump la Air Force One, înainte de a sublinia valoarea sa strategică.

Preşedintele SUA a afirmat că Groenlanda este înconjurată de nave ruseşti şi chineze "din toate părţile" şi că Danemarca "nu va putea" să-i garanteze securitatea.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a recunoscut că ia în serios intenţiile lui Trump, dar a afirmat că face tot posibilul pentru a asigura un rezultat pozitiv.

"Cred în democraţie şi în ordinea internaţională bazată pe reguli", a subliniat ea.

Frederiksen a insistat că nu este "nervoasă", dar nici "naivă" în ceea ce priveşte posibilitatea ca Washingtonul să acţioneze pentru a-şi impune interesele.

De aceea, ea a avertizat că, "dacă o ţară NATO atacă o altă ţară NATO, totul se va termina. Inclusiv NATO a noastră şi, în consecinţă, securitatea pe care a oferit-o de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial".

Frederiksen şi-a reiterat aşteptarea ca toată lumea - şi în special aliaţii Danemarcei - să respecte graniţele existente şi a subliniat că ameninţările din partea Washingtonului nu vor fi tolerate.

"Nu vom accepta o situaţie în care Groenlanda şi noi suntem ameninţaţi în acest fel", a subliniat ea.

”Poporul groenlandez trebuie să fie pregătit”

Mai mult, ea a subliniat încă o dată că nu este adevărat că Danemarca nu face suficient pentru securitatea arctică, un obiectiv pentru care au fost alocate aproape 90 de miliarde de coroane daneze (12,05 miliarde de euro).

Pentru Aaja Chemnitz, reprezentanta Groenlandei în parlamentul danez, este nevoie de "pregătire pentru toate scenariile".

"Fie că este vorba de un cablu de comunicaţii rupt sau de ameninţări din partea lui Trump, poporul groenlandez trebuie să fie pregătit", a declarat ea pentru AFP.

Trump a declarat în mai multe rânduri în ultimul an că Statele Unite "au nevoie" de Groenlanda şi a sugerat că ar putea explora opţiuni pentru ca aceasta să intre sub jurisdicţia SUA.

Numirea luna trecută a guvernatorului Louisianei, Jeff Landry, în funcţia de trimis special al SUA în Groenlanda a stârnit critici din partea guvernelor danez şi groenlandez şi un protest oficial la adresa ambasadorului SUA.

Groenlanda are o populaţie de aproximativ 57.000 de locuitori pe o suprafaţă de 2,1 milioane de kilometri pătraţi şi depinde de veniturile din pescuit şi de ajutorul economic anual din partea Danemarcei, care acoperă aproximativ jumătate din bugetul său.

"Statele Unite ar trebui să aibă Groenlanda", a insistat Stephen Miller, consilier apropiat al lui Donald Trump.

Întrebat de CNN despre posibilitatea unei intervenţii militare americane, acesta a declarat că "nu este nevoie să ne gândim la asta sau măcar să vorbim despre asta. Nimeni nu se va lupta militar cu Statele Unite pentru viitorul Groenlandei".

Sâmbătă, o postare pe X a soţiei sale, Katie Miller, în care aceasta a distribuit o hartă a Groenlandei în culorile drapelului american, cu legenda "în curând", a stârnit controverse, aminteşte AFP. 

Expert: Trump ne readuce în lumea granițelor teoretice pentru marile puteri. Europa, ultima rămășiță a ordinii bazate pe legi

Sursa: Agerpres

