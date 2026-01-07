Danemarca şi Groenlanda solicită o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio, după declarațiile lui Donald Trump

Guvernele Danemarcei și Groenlandei au cerut marți o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio, după declarațiile administrației Trump privind interesul SUA pentru insula arctică.

Demersul a fost anunțat pe Facebook de consilierul pentru afaceri externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt, care a vorbit despre o întâlnire „în curând”.

„Secretarul de stat american Marco Rubio nu a putut să se întâlnească mai înainte cu guvernul groenlandez, în ciuda solicitărilor repetate atât din partea acestui guvern (groenlandez – n.r.), cât și din partea celui danez, pentru o întâlnire la nivel de miniștri de externe”, a declarat Motzfeldt.

La întâlnire ar urma să fie prezent și ministrul de externe danez, Lars Løkke Rasmussen. Acesta, care s-a mai întâlnit cu Marco Rubio de două ori, a precizat că solicitarea unei reuniuni a fost făcută luni, potrivit AFP.

Afirmația lui Donald Trump privind omniprezența Chinei în Groenlanda este una dintre neînțelegerile care trebuie clarificate.

„Nu împărtășim această opinie conform căreia Groenlanda este inundată de investiții chineze”, a declarat ministrul danez după o întâlnire cu comisia parlamentară pentru afaceri externe privind relația dintre Regatul Danemarcei – care include Danemarca continentală, Insulele Feroe și Groenlanda – și Statele Unite.

Președintele SUA și-a exprimat, de asemenea, îndoielile cu privire la capacitatea Danemarcei de a asigura securitatea Groenlandei.

„Avem grijă de regat”, a insistat Rasmussen, adăugând că nu este nevoie să se „dramatizeze” situația.

Danemarca a investit masiv în securitatea arctică în ultimele 12 luni, alocând aproximativ 90 de miliarde de coroane (1,2 miliarde de euro) în acest scop.

Trump a declarat în repetate rânduri, în ultimul an, că Statele Unite „au nevoie” de Groenlanda și a sugerat explorarea opțiunilor pentru aducerea acesteia sub jurisdicția SUA, declarații pe care le-a reluat de mai multe ori în ultimele zile, în urma intervenției militare a țării sale în Venezuela.

Șefii de guvern din Spania, Franța, Germania, Italia, Regatul Unit, Polonia și Danemarca au difuzat marți o declarație comună în care subliniază că Groenlanda „aparține poporului său” și că numai Danemarca și Groenlanda pot „decide” asupra chestiunilor care privesc ambele teritorii.

Totodată, miniștrii de externe ai celor cinci țări nordice au difuzat tot marți o declarație în care apără suveranitatea acestei insule arctice și inviolabilitatea frontierelor sale.

Rubio: SUA vor să cumpere Groenlanda, nu să o invadeze

Presa americană a relatat marți că secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Statele Unite încearcă, de fapt, să cumpere Groenlanda și că remarcile recente despre insulă nu ar trebui interpretate ca anunțând o invazie militară, relatează dpa.

Rubio a făcut aceste comentarii în timpul unei conferințe cu ușile închise cu congresmenii americani, au declarat persoane familiarizate cu discuția pentru Wall Street Journal. Ziarul a precizat că obiectivul administrației americane era de a cumpăra insula.

The New York Times a relatat în mod similar, adăugând că președintele american Donald Trump le-a cerut consilierilor săi să prezinte un plan actualizat pentru achiziționarea Groenlandei. Trump a lansat deja această idee încă din timpul primului său mandat.

Administrația americană și-a intensificat recent retorica privind Groenlanda. Marți, Casa Albă a declarat că posibila utilizare a forței militare rămâne printre opțiunile luate în considerare.

„Președintele și echipa sa discută o serie de opțiuni pentru a urmări acest obiectiv important de politică externă și, bineînțeles, utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune la dispoziția comandantului suprem”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Emisarul special al președintelui american în Groenlanda, Jeff Landry, a apărat marți independența teritoriului autonom danez prin intermediul unor acorduri economice cu Washingtonul, cu toate că Trump insistă ca acesta să devină parte a Statelor Unite, relatează EFE.

Landry, numit de Trump în decembrie pentru a face din Groenlanda „parte a SUA”, a afirmat că președintele oferă oportunități economice teritoriului, dar a exclus orice intenție de a-l acapara prin forță.

„Nu cred că despre asta vorbește. Cred că președintele susține o Groenlandă independentă, cu legături economice și oportunități comerciale pentru Statele Unite”, a declarat el într-un interviu acordat CNBC.

În capitala groenlandeză, Nuuk, groenlandezii au considerat că comentariile lui Donald Trump sunt „inacceptabile într-o lume civilizată”, scrie AFP.

„Cerem respect pentru țara și poporul nostru. Suntem deschiși la afaceri și relații, dar numai pe baza respectului reciproc”, a subliniat Christian Keldsen, directorul Asociației de Afaceri din Groenlanda.

Canada se aliniază cu Europa și susține suveranitatea Danemarcei în fața amenințărilor lui Trump

Prim-ministrul canadian Mark Carney a reafirmat marți sprijinul Canadei pentru integritatea teritorială a Danemarcei, „inclusiv Groenlanda”, în timpul unei întâlniri la Paris cu omoloaga daneză, Mette Frederiksen.

„Canada va sprijini întotdeauna suveranitatea și integritatea teritorială a Danemarcei, inclusiv a Groenlandei”, a declarat Carney în timpul întâlnirii și într-un mesaj pe care l-a postat ulterior pe rețelele de socializare.

Într-un comunicat, Carney a insistat că „viitorul Groenlandei va fi determinat de Groenlanda și Danemarca. Canada va continua să colaboreze cu Danemarca, Groenlanda și alți parteneri în ceea ce privește responsabilitatea noastră comună pentru securitatea și reziliența arctică”.

În timp ce Carney se întâlnea cu Frederiksen la Paris, guvernul canadian a anunțat că guvernatoarea generală a țării, Mary Simon, în fapt reprezentanta Coroanei britanice și fostă ambasadoare a Canadei în Danemarca, și ministrul de externe Anita Anand vor vizita Groenlanda la începutul lunii februarie.

În timpul vizitei lor, Anand și Simon, o indigenă inuită din zona arctică a Canadei, vor deschide primul consulat al Canadei în teritoriul administrat de Danemarca.

