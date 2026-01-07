Franţa pregăteşte, alături de aliaţi, un plan de răspuns dacă SUA încearcă să preia Groenlanda

07-01-2026 | 10:13
Jean-Noel Barrot
Franţa colaborează cu partenerii la un plan privind modul de răspuns în cazul în care Statele Unite îşi pun în practică ameninţarea de a prelua Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei.

Vlad Dobrea

Declarația a fost făcută miercuri de ministrul afacerilor externe, Jean-Noel Barrot, informează Reuters.

Barrot a declarat că subiectul va fi discutat la întâlnirea sa cu miniştrii de externe ai Germaniei şi Poloniei, care va avea loc mai târziu în cursul zilei.

Casa Albă a declarat marţi că preşedintele Donald Trump discută opţiuni pentru dobândirea Groenlandei, inclusiv potenţiala utilizare a armatei americane, într-o revigorare a ambiţiei sale de a controla insula strategică, în ciuda obiecţiilor europene.

Sursa: Agerpres

V. Orban: Dreptul internațional nu e reper pentru marile puteri. Ungaria se va orienta în funcție de interes, chiar și imoral
Stiri externe
V. Orban: Dreptul internațional nu e reper pentru marile puteri. Ungaria se va orienta în funcție de interes, chiar și imoral

Viktor Orban consideră că dreptul internațional nu mai constituie de acum un reper pentru marile puteri, iar de aceea Ungaria se va poziționa în funcție de interesul său, chiar dacă acesta este imoral.

Fiul lui Rob Reiner ajunge în faţa instanţei din Los Angeles pentru uciderea părinţilor săi. Riscă închisoarea pe viaţă
Stiri externe
Fiul lui Rob Reiner ajunge în faţa instanţei din Los Angeles pentru uciderea părinţilor săi. Riscă închisoarea pe viaţă

Fiul regizorului american Rob Reiner, Nick, urmează să se prezinte miercuri în fața unui tribunal din Los Angeles, unde ar putea pleda nevinovat pentru uciderea părinților săi cu o armă albă.

„Nimeni nu e în siguranță”. Un expert avertizează că „suntem cu toții în pericol” după lovitura lui Trump în Venezuela
Stiri externe
„Nimeni nu e în siguranță”. Un expert avertizează că „suntem cu toții în pericol” după lovitura lui Trump în Venezuela

Lumea este neliniștită – și nu fără motiv – după avertismentele lui Donald Trump și demonstrația periculoasă de forță a SUA, prin capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro.

Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic
Stiri externe
Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic

Rusia a desfășurat mijloace navale pentru a escorta un petrolier urmărit de forțele americane pe traversarea Atlanticului, a relatat CBS News, partenerul BBC în SUA.

Proiect: Serviciile de informații vor examina și aviza toate investițiile în domenii sensibile din România | DOCUMENT
Stiri actuale
Proiect: Serviciile de informații vor examina și aviza toate investițiile în domenii sensibile din România | DOCUMENT

O comisie din care fac parte reprezentanți ai serviciilor de informații din România va examina și aviza toate investițiile mai mari de 2 milioane de euro în domenii sensibile ale economiei, inclusiv ale cetățenilor UE, potrivit unui proiect de OUG.  

Nicușor Dan, despre amenințările cu suspendarea din funcție: „Mi se pare total neserios”
Stiri Politice
Nicușor Dan, despre amenințările cu suspendarea din funcție: „Mi se pare total neserios”

Aflat la Paris – unde liderii europeni au discutat despre garanțiile de securitate pe care ar urma să le primească Ucraina – președintele Nicușor Dan a răspuns la întrebări despre problemele din sistemul românesc de justiție.

