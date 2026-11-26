Cod portocaliu de ninsori şi viscol în zonele montane înalte din două judeţe. Până când este valabilă avertizarea meteo
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare nowcasting Cod portocaliu de ninsori şi viscol, valabilă în orele următoare în zone montane din Transilvania şi Banat.
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Potrivit meteorologilor, până la ora 15:00, în judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara, la altitudini de peste 1.800 de metri, se va semnala ninsoare însoţită de vânt puternic, cu viteză la rafală de 85 - 120 km/h, ce va determina scăderea vizibilităţii sub 50 de metri, scrie Agerpres.
De asemenea, până la ora 18:00, va fi Cod galben de intensificări ale vântului (50 - 70 km/h) în judeţul Sibiu (localităţile: Avrig, Tălmaciu, Şelimbăr, Racoviţa, Turnu Roşu şi Boiţa).
Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.
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