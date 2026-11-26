„Cinci cerințe mi-au propus”. Primarul din Baia Mare, Ioan Doru Dăncuș, mărturie despre atacul de tip mafiot
Scenariu demn de filmele cu mafioți în centrul unei anchete penale. Primarul orașului Baia Mare, Ioan Doru Dăncuș, susține că a fost sechestrat, drogat, umilit și filmat pentru a fi șantajat.
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Totul s-a petrecut într-un apartament din București. Procurorii au deschis o anchetă, iar trei suspecți au fost arestați preventiv pentru constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, lipsire de libertate în mod ilegal și tentativă la viol.
Totul s-a petrecut în septembrie, spun procurorii DIICOT, când primarul municipiului Baia Mare (PSD) ar fi fost ademenit să meargă în apartamentul unei tinere, din Capitală, chiar o fostă angajată a instituției pe care el o conduce.
A ajuns acolo și după câteva minute în locuință au dat buzna mai multe persoane care purtau cagulă pe față.
Bărbații l-au imobilizat și au început să îl amenințe. Iată ce își amintește că s-a întâmplat edilul Doru Dăncuș:
-În momentul când au intrat peste mine au strigat poliţia, m-au pus la pământ, m-au încătuşat, mi-au pus un căluş în gură.
-Au fost momente cumplite, am fost umilit şi apoi am fost forţat să consum o substanţă. La un moment dat a sunat cineva la uşa apartamentului şi mi-au pus un cuţit la gât, mi-au spus că dacă scot vreo vorbă o să o păţesc mai rău. Am considerat că acea filmare a fost făcută efectiv pentru a mă compromite, pentru a mă şantaja, pentru a obţine de la mine anumite favoruri.
-Mi-au cerut primele două lucruri. Primul lucru a fost acela de a mijloci și de a-l convinge pe jurnalistul Adi Rusu să șteargă materialele publicate. Și apoi, a doua cerință a fost pentru ca să îl cooptez în rândul membrilor de partid pe fratele său, pentru că dorea o carieră politică, să intre în administrația publică și să evolueze pe scena politică într-o funcție de demnitate publică . Am spus că dacă mă lasă liber, o să încerc să rezolv aceste două cerințe.
-Ei au spus că, după ce rezolv aceste două cerințe, o să-mi ceară încă trei. E vorba de cinci cerințe pe care mi le-au propus, dar mi-au spus doar primele două.
-Am fost umilit și apoi am fost forțat să consum o substanță. M-au întrebat dacă mă droghez. Am spus că eu nu mă droghez. Nu m-am drogat niciodată. Mi-au servit, practic, de pe o farfurie o substanță. Nu am știut dacă este drog sau nu este drog. Ulterior s-a dovedit că a fost drog, pentru că m-am deplasat la Institutul de Medicină Legală și de acolo a rezultat acest lucru.
Primarul orașului Baia Mare, Ioan Doru Dăncuș, susține că a fost sechestrat, drogat, umilit și filmat pentru a fi șantajat
Procurorii DIICOT spun că pentru a-l umili și mai mult, i-au fost tăiate hainele și au încercat să îl agreseze sexual. În tot acest timp, mai spun anchetatorii, suspecții au avut mai multe cerințe. Aceștia au solicitat să-i ceară unui jurnalist local să șteargă mai multe materiale de pe rețelele sociale, dar să și îl înscrie pe unul dintre ei într-un partid politic.
După ce a scăpat din apartament, primarul a povestit că a mers la Parchet, unde a depus plângere. El i-a identificat pe suspecţii principali, doi bărbaţi şi o femeie. Tânăra este o fostă angajată a primăriei, iar cei doi indivizi ar fi doi frați care au firme pe care primăria le-a amendat pentru nereguli, iar ulterior le-a oprit temporar activitatea. Acum, toți cei trei suspecți au fost arestați preventiv.
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