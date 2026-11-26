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Totul s-a petrecut într-un apartament din București. Procurorii au deschis o anchetă, iar trei suspecți au fost arestați preventiv pentru constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, lipsire de libertate în mod ilegal și tentativă la viol.

Totul s-a petrecut în septembrie, spun procurorii DIICOT, când primarul municipiului Baia Mare (PSD) ar fi fost ademenit să meargă în apartamentul unei tinere, din Capitală, chiar o fostă angajată a instituției pe care el o conduce.

A ajuns acolo și după câteva minute în locuință au dat buzna mai multe persoane care purtau cagulă pe față.

Bărbații l-au imobilizat și au început să îl amenințe. Iată ce își amintește că s-a întâmplat edilul Doru Dăncuș:

-În momentul când au intrat peste mine au strigat poliţia, m-au pus la pământ, m-au încătuşat, mi-au pus un căluş în gură.

-Au fost momente cumplite, am fost umilit şi apoi am fost forţat să consum o substanţă. La un moment dat a sunat cineva la uşa apartamentului şi mi-au pus un cuţit la gât, mi-au spus că dacă scot vreo vorbă o să o păţesc mai rău. Am considerat că acea filmare a fost făcută efectiv pentru a mă compromite, pentru a mă şantaja, pentru a obţine de la mine anumite favoruri.

-Mi-au cerut primele două lucruri. Primul lucru a fost acela de a mijloci și de a-l convinge pe jurnalistul Adi Rusu să șteargă materialele publicate. Și apoi, a doua cerință a fost pentru ca să îl cooptez în rândul membrilor de partid pe fratele său, pentru că dorea o carieră politică, să intre în administrația publică și să evolueze pe scena politică într-o funcție de demnitate publică . Am spus că dacă mă lasă liber, o să încerc să rezolv aceste două cerințe.

-Ei au spus că, după ce rezolv aceste două cerințe, o să-mi ceară încă trei. E vorba de cinci cerințe pe care mi le-au propus, dar mi-au spus doar primele două.

-Am fost umilit și apoi am fost forțat să consum o substanță. M-au întrebat dacă mă droghez. Am spus că eu nu mă droghez. Nu m-am drogat niciodată. Mi-au servit, practic, de pe o farfurie o substanță. Nu am știut dacă este drog sau nu este drog. Ulterior s-a dovedit că a fost drog, pentru că m-am deplasat la Institutul de Medicină Legală și de acolo a rezultat acest lucru.



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Primarul orașului Baia Mare, Ioan Doru Dăncuș, susține că a fost sechestrat, drogat, umilit și filmat pentru a fi șantajat

Procurorii DIICOT spun că pentru a-l umili și mai mult, i-au fost tăiate hainele și au încercat să îl agreseze sexual. În tot acest timp, mai spun anchetatorii, suspecții au avut mai multe cerințe. Aceștia au solicitat să-i ceară unui jurnalist local să șteargă mai multe materiale de pe rețelele sociale, dar să și îl înscrie pe unul dintre ei într-un partid politic.

După ce a scăpat din apartament, primarul a povestit că a mers la Parchet, unde a depus plângere. El i-a identificat pe suspecţii principali, doi bărbaţi şi o femeie. Tânăra este o fostă angajată a primăriei, iar cei doi indivizi ar fi doi frați care au firme pe care primăria le-a amendat pentru nereguli, iar ulterior le-a oprit temporar activitatea. Acum, toți cei trei suspecți au fost arestați preventiv.