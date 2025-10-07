Reacțiile statelor NATO acuzate de Merkel că Putin a invadat Ucraina din cauza lor. „A fost un mare dezastru”

07-10-2025 | 14:39
Angela Merkel
Oficialii polonezi și baltici au reacționat furios la ceea ce ei percep ca fiind o acuzație din partea fostului cancelar german Angela Merkel, care le-ar atribui o parte din vina pentru invazia Rusiei în Ucraina, relatează POLITICO.

Claudia Alionescu

Reproșurile lor la adresa celui mai important politician european din ultimele două decenii au scos din nou la iveală ceea ce criticii numesc eșecul abordării lui Merkel față de Rusia și pun și mai mult sub semnul întrebării moștenirea fostului cancelar, întrucât politicile sale emblematice în domeniul imigrației și energiei continuă să fie disprețuite și demontate de succesorii săi.

Într-un interviu acordat vineri canalului de opoziție maghiar Partizán, Merkel a vorbit despre perioada premergătoare invaziei Moscovei în Ucraina din februarie 2022 și a menționat refuzul țărilor est-europene de a permite discuții directe între ea, liderul rus Vladimir Putin și președintele francez Emmanuel Macron.

În iunie 2021, am simțit că Putin nu mai lua în serios acordul de la Minsk”, a spus Merkel, referindu-se la acordul de pace privind controlul regiunii Donbas din estul Ucrainei, încheiat în urma conflictului din 2014-2015. „Și de aceea am dorit un nou format în care noi, ca Uniune Europeană, să putem discuta direct cu Putin”, a explicat ea.

La o reuniune a Consiliului European din acea lună, Merkel și Macron au propus negocieri directe cu alți lideri ca răspuns la concentrarea trupelor ruse în apropierea frontierelor Ucrainei.

razboi in ucraina
AFP: Ucraina avertizează Europa că Rusia vrea escaladare prin drone. Le cere statelor UE să acționeze unitar

Dar o coaliție de țări est-europene, inclusiv Polonia, s-a opus ideii.

Aceasta nu a fost susținută de unii. Au fost în principal statele baltice, dar și Polonia s-a opus”, a spus fostul cancelar german.

Merkel a explicat că aceste țări se „temuseră” că „nu vom avea o politică comună față de Rusia... În orice caz, acest lucru nu s-a întâmplat. Apoi am părăsit funcția, iar apoi a început agresiunea lui Putin”, a punctat Merkel.

Val de reacții critice

Contrazicând-o direct pe Merkel, fostul prim-ministru leton Krišjānis Kariņš a declarat luni că, la momentul respectiv, multe țări nu înțeleseseră Rusia, „inclusiv Germania și fostul cancelar însuși”, a punctat el.

I-am spus în mod constant că nu poți trata cu Putin cu bună-credință, dar ea credea că statele baltice greșeau. Știam foarte bine opiniile lui Merkel, dar sunt uimit că, după tot ce s-a întâmplat în Ucraina, ea încă mai gândește astfel”, a spus Kariņš.

Putin acționează așa cum acționează, iar singurele opțiuni pentru Occident sunt fie să se supună, fie să reziste. Este surprinzător că fostul cancelar german ar spune astăzi așa ceva, când ar trebui să fie evident pentru toată lumea ce fel de regim este Rusia. Mă bucur că noul cancelar german, Friedrich Merz, nu împărtășește opiniile lui Merkel”, a adăugat el.

Ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, a declarat luni că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru conflict.

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei este motivat de un singur lucru: refuzul său de a accepta prăbușirea Uniunii Sovietice și ambițiile sale imperialiste neîncetate. Rusia este singura vinovată pentru această agresiune”, a scris el într-o postare pe X.

Comentariile lui Merkel au provocat, de asemenea, o serie de reacții în Polonia, în special din partea parlamentarilor de dreapta.

Fostul prim-ministru polonez Mateusz Morawiecki, acum vicepreședinte al partidului naționalist de opoziție Lege și Justiție (PiS), a declarat pe X: „Angela Merkel, prin interviul său nechibzuit, a dovedit că se numără printre cei mai dăunători politicieni germani pentru Europa din ultimul secol”.

Europarlamentarul polonez Waldemar Buda, membru al PiS, a declarat: „Când Merkel spune că a vrut să ajungă din nou la un acord cu Putin, acest lucru ar fi dus probabil la divizarea Ucrainei! Ei nu înțeleg că, făcând afaceri cu Putin, au provocat războiul!

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, fostul ambasador polonez în Rusia și actual ministru al Politicii Regionale, spune că că declarațiile lui Merkel nu au făcut decât să alimenteze propaganda rusă.

A sugera că vina pentru război aparține cuiva care nu s-a așezat la masa negocierilor cu Rusia la timp și nu s-a înclinat suficient în fața Moscovei este absurd. Ar fi fost și mai rău”, a spus ea.

Dar Marek Magierowski, fostul ambasador polonez în Statele Unite, a criticat presa pentru că a denaturat cuvintele lui Merkel.

Fosta cancelară spune doar că țările baltice și Polonia nu au fost de acord cu un nou format al UE pentru discuțiile cu Rusia”, a scris el pe X.

„De la această declarație la formularea că «Polonia este parțial responsabilă pentru războiul lui Putin» este un drum destul de lung”, a notat diplomatul. Magierowski nu a menajat-o însă în evaluarea sa pe Merkel, numind mandatul său politic „un mare dezastru pentru Germania și Europa”.

Criza politică din Franța se adâncește. Extrema stângă cere ca Macron să demisioneze: „Farsa a durat destul”

Sursa: News.ro

Dată publicare: 07-10-2025 14:27

Merkel dă vina pe Polonia și statele baltice pentru războiul din Ucraina. „Nu au susținut ideea, apoi a început agresiunea”
Merkel dă vina pe Polonia și statele baltice pentru războiul din Ucraina. „Nu au susținut ideea, apoi a început agresiunea”

Angela Merkel, fostul cancelar german sub conducerea căreia Germania a cultivat relațiile cu Rusia, acuză Polonia și statele baltice că sunt responsabile pentru războiul pornit de Putin în Ucraina în 2022.

AFP: Ucraina avertizează Europa că Rusia vrea escaladare prin drone. Le cere statelor UE să acționeze unitar
AFP: Ucraina avertizează Europa că Rusia vrea escaladare prin drone. Le cere statelor UE să acționeze unitar

Recentele incursiuni ale dronelor în Europa arată că Rusia caută o "escaladare", a avertizat în timpul unui summit joi la Copenhaga preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, lansând un apel câtre europeni să se mobilizeze alături de Ucraina.

Rusia mărește taxele ca să finanțeze războiul din Ucraina: populația plătește nota între inflație și austeritate
Rusia mărește taxele ca să finanțeze războiul din Ucraina: populația plătește nota între inflație și austeritate

Rusia intenţionează să introducă noi creşteri de taxe pentru companii şi populaţie, în încercarea de a susţine cheltuielile militare, în timp ce economia începe să arate semne de slăbiciune după patru ani de război în Ucraina, relatează CNBC.

Taiwanul avertizează: Victoria Rusiei în Ucraina ar putea declanșa agresiunea Chinei asupra noastră
Taiwanul avertizează: Victoria Rusiei în Ucraina ar putea declanșa agresiunea Chinei asupra noastră

Dacă Rusia învinge în Ucraina aceasta va încuraja acţiunile Chinei împotriva Taiwanului, iar Taipeiul speră ca Ucraina să câştige în conflict, a declarat săptămâna aceasta un ofiţer taiwanez de rang înalt. 

AFP: Rusia și-a intensificat atacurile în Ucraina în septembrie. Peste 5.600 de drone și 185 de rachete lansate într-o lună
AFP: Rusia și-a intensificat atacurile în Ucraina în septembrie. Peste 5.600 de drone și 185 de rachete lansate într-o lună

Rusia şi-a intensificat atacurile cu rază lungă împotriva Ucrainei în luna septembrie, potrivit unei analize AFP publicate miercuri, pe fondul unei îngheţări a negocierilor de pace şi al încălcărilor spaţiului aerian european atribuite Moscovei.

