AFP: Rusia și-a intensificat atacurile în Ucraina în septembrie. Peste 5.600 de drone și 185 de rachete lansate într-o lună

01-10-2025 | 13:04
Getty

Rusia şi-a intensificat atacurile cu rază lungă împotriva Ucrainei în luna septembrie, potrivit unei analize AFP publicate miercuri, pe fondul unei îngheţări a negocierilor de pace şi al încălcărilor spaţiului aerian european atribuite Moscovei.

Mihaela Ivăncică

Rusia a lansat 5.638 drone cu rază lungă de acţiune şi 185 de rachete împotriva Ucrainei în cadrul unor atacuri nocturne în septembrie, ceea ce reprezintă o creştere cu 36% faţă de luna precedentă, potrivit unei analize AFP a rapoartelor zilnice ale Forţelor aeriene ucrainene.

În august, loviturile s-au diminuat cu o treime faţă de iulie, în timp ce eforturile diplomatice s-au intensificat pentru a pune capăt invaziei ruse în Ucraina, lansată în februarie 2022.

Întâlnire Trump - Putin fără rezultate concrete

Preşedintele american Donald Trump l-a primit pe omologul său rus Vladimir Putin la jumătatea lunii august în Alaska (SUA), în speranţa unui dialog fructuos, dar această întâlnire nu a dus la vreun progres.

Rusia a admis în septembrie că discuţiile de pace cu Ucraina sunt în "pauză", în timp ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a apreciat că obiectivul Moscovei rămâne de a "ocupa întreaga Ucraină".

Totodată luna trecută, Rusia a lansat un număr record de 810 de drone asupra Ucrainei în noaptea de 6 spre 7 septembrie.

Acest bombardament masiv a lovit sediul guvernului ucrainean din centrul Kievului, o premieră de la începutul războiului.

Forţele aeriene ucrainene au raportat că au doborât sau interceptat în septembrie 87% din dronele ruseşti şi 68% dintre rachete în timpul atacurilor pe timp de noapte.

Tactici de apărare utilizate de Ucraina

Pentru contracararea acestora, Ucraina recurge la avioane de vânătoare, elicoptere, unităţi mobile de apărare antiaeriană, bruiaj electronic şi instrumente noi, cum ar fi dronele interceptoare.

Aceste date acoperă primele estimări din rapoartele Forţelor aeriene ucrainene prezentate de regulă dimineaţa privind numărul de drone cu rază lungă de acţiune şi de rachete detectate în fiecare noapte.

Paralel, Kievul a început să discute cu ţările membre NATO despre un schimb de experienţă în privinţa doborârii dronelor ruse, după o serie de încălcări ale spaţiului aerian al statelor NATO imputate Rusiei, lucru pe care aceasta din urmă îl neagă.

Rusia a atacat Ucraina în fiecare noapte din 10 mai, după încheierea unui "armistiţiu" de trei zile anunţat de Vladimir Putin, care a coincis cu marea defilare militară din Piaţa Roşie din Moscova.

Invazia Rusiei în Ucraina este cel mai sângeros conflict în Europa după cel de-al Doilea Război Mondial şi a provocat moartea a zeci, dacă nu a sute de mii de persoane de ambele părţi.

Acest război a determinat exodul a milioane de refugiaţi ucraineni în străinătate, provocând pagube incalculabile în ţară.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 01-10-2025 13:01

