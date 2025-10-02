Taiwanul avertizează: Victoria Rusiei în Ucraina ar putea declanșa agresiunea Chinei asupra noastră

Stiri externe
02-10-2025 | 10:51
avioane de luptă china
Profimedia

Dacă Rusia învinge în Ucraina aceasta va încuraja acţiunile Chinei împotriva Taiwanului, iar Taipeiul speră ca Ucraina să câştige în conflict, a declarat săptămâna aceasta un ofiţer taiwanez de rang înalt. 

autor
Vlad Dobrea

Taiwanul, pe care China îl consideră ca fiind teritoriul său, a găsit din ce în ce mai multă înţelegere în anumite părţi ale Europei Centrale şi de Est de la invazia Rusiei în Ucraina în 2022, chiar dacă aproape toate ţările europene menţin legături diplomatice oficiale doar cu Beijingul şi nu cu Taipei.

Spre deosebire de SUA, Europa nu mai vinde Taiwanului echipamente militare scumpe pentru a nu-şi atrage mânia Beijingului, iar vizitele oficiale ale ofiţerilor militari taiwanezi în Europa sunt extrem de rare, notează Reuters joi.

Exprimându-se marţi la Forumul de securitate de la Varşovia, Hsieh Jih-Sheng, adjunct al şefului Statului Major General pentru informaţii al Ministerului Apărării din Taiwan, a declarat că războiul din Ucraina este urmărit îndeaproape la Taipei.

"Le dorim (ucrainenilor) victoria", a spus el, într-o înregistrare video difuzată online de la acest eveniment, la care a participat personal, purtând uniformă militară completă şi vorbind în limba engleză.

Citește și
Două avioane s-au ciocnit pe un aeroport din New York
Două avioane s-au ciocnit pe un aeroport din New York. Două persoane au fost rănite. FOTO

"Sunt multe lucruri pe care le putem învăţa din teatrul de operaţiuni ucrainean, pe care noi le putem îmbunătăţi pentru pregătirea noastră generală", a adăugat Hsieh.

"Înfrângerea Ucrainei va semnala că China poate adopta o atitudine mai agresivă faţă de Taiwan", şi-a exprimat temerea înaltul responsabil militar taiwanez.

Ministerul chinez de Externe nu a răspuns deocamdată unei solicitări de comentarii din partea Reuters. Diplomaţia Beijingului a condamnat luni participarea ministrului de externe taiwanez Lin Chia-lung la acelaşi forum, afirmând că Taiwanul încearcă să exagereze ameninţarea din partea Chinei.

În intervenţia sa, Hsieh a tras un semnal de alarmă cu privire la exerciţiile militare comune ale Chinei şi Rusiei.

"Dacă China va acţiona împotriva Taiwanului, în timp ce Rusia îşi intensifică ofensiva în Ucraina, lumea s-ar putea confrunta cu o criză geopolitică pe două fronturi", a avertizat el.

"Europa lupţi astăzi pentru propria ta securitate. Dacă ne ajutaţi, putem preveni posibilitatea unui război în regiunea Indo-Pacific", s-a adresat europenilor oficialitatea militară taiwaneză.

Taiwanul s-a alăturat sancţiunilor occidentale împotriva Rusiei şi a studiat, de asemenea, modul în care armata ucraineană, de o dimensiune mult mai mică, a reuşit să lupte împotriva vecinului său uriaş, trăgând învăţăminte despre modul în care ar putea face faţă unui eventual atac chinez.

Taiwanul a denunţat în ultimii cinci ani intensificarea presiunii militare chineze, atât prin jocuri de război, cât şi prin activităţi în "zonă gri", care nu ajung la un conflict deschis, dar sunt menite să exercite presiune, inclusiv atacuri cibernetice şi sabotarea cablurilor submarine.

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina, razboi, taiwan,

Dată publicare: 02-10-2025 10:51

Articol recomandat de sport.ro
Cad capete după FCSB – Young Boys! Poate fi demis în cazul unui eșec: ”Este sub presiune!”
Cad capete după FCSB – Young Boys! Poate fi demis în cazul unui eșec: ”Este sub presiune!”
Citește și...
Două avioane s-au ciocnit pe un aeroport din New York. Două persoane au fost rănite. FOTO
Stiri externe
Două avioane s-au ciocnit pe un aeroport din New York. Două persoane au fost rănite. FOTO

Două avioane au intrat în coliziune miercuri seara pe o pistă a aeroportului LaGuardia din New York, două persoane fiind rănite uşor în urma incidentului, au anunţat autorităţile aeroportuare şi compania Delta Air Lines, relatează AFP.

WSJ: SUA vor furniza Ucrainei informaţii secrete pentru a lovi în interiorul Rusiei. Sprijin sporit din partea NATO
Stiri externe
WSJ: SUA vor furniza Ucrainei informaţii secrete pentru a lovi în interiorul Rusiei. Sprijin sporit din partea NATO

SUA vor furniza Ucrainei informaţii provenind de la serviciile sale secrete pentru lansarea de rachete cu rază lungă de acţiune împotriva infrastructurilor energetice ruseşti, scrie Wall Street Journal (WSJ), citând responsabili americani.

INS: Rata șomajului a urcat la 5,9% în august. Peste 480.000 de români sunt șomeri
Stiri externe
INS: Rata șomajului a urcat la 5,9% în august. Peste 480.000 de români sunt șomeri

Rata şomajului în formă ajustată sezonier a crescut uşor în luna august, la 5,9%, cu 0,1 puncte procentuale peste cea din luna precedentă, numărul estimat al şomerilor fiind de 481.000 persoane, potrivit datelor INS, publicate joi.

Recomandări
Primele tranșe din programul de apărare SAFE ajung la începutul anului viitor. România are alocată a doua cea mai mare sumă
Stiri externe
Primele tranșe din programul de apărare SAFE ajung la începutul anului viitor. România are alocată a doua cea mai mare sumă

Primii bani europeni pentru proiecte de apărare vor ajunge la statele membre în prima parte a anului viitor, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după Consiliul informal de la Copenhaga.

Guvernul federal al SUA, fără finanțare de peste 24 de ore. Mii de angajați au fost trimiși în concediu fără plată
Stiri externe
Guvernul federal al SUA, fără finanțare de peste 24 de ore. Mii de angajați au fost trimiși în concediu fără plată

Situație critică peste ocean, la peste 24 de ore după ce guvernul federal a rămas fără finanțare. Administrația este parțial paralizată din cauza unei neînțelegeri profunde între republicani și democrați, cu privire la legea bugetului.

Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei
Stiri actuale
Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei

Neregulile de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași se țin lanț. Două rapoarte ale Curții de Conturi arată că cei din conducere nu au respectat legea ani la rând și au dat bani pentru firme de curățenie care nu își făceau treaba.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 1 Septembrie 2025

44:23

Alt Text!
La Măruță
01 Octombrie 2025

01:30:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
01 Octombrie 2025

01:46:15

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28