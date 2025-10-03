Rusia mărește taxele ca să finanțeze războiul din Ucraina: populația plătește nota între inflație și austeritate

Rusia intenţionează să introducă noi creşteri de taxe pentru companii şi populaţie, în încercarea de a susţine cheltuielile militare, în timp ce economia începe să arate semne de slăbiciune după patru ani de război în Ucraina, relatează CNBC.

Proiectul de buget pentru 2026, prezentat luni de Ministerul de Finanţe, prevede majorarea TVA de la 20% la 22% şi reducerea pragului de scutire pentru firmele mici de la 60 milioane de ruble (aprox. 738.000 dolari) la 10 milioane de ruble (aprox. 123.000 dolari). De asemenea, este propusă o taxă de 5% pe jocurile de noroc.

Oficialii au justificat măsura ca alternativă la creşterea împrumuturilor, menită să limiteze deficitul bugetar, estimat la 1,6% din PIB în 2026.

Bugetul arată o uşoară reducere a cheltuielilor de apărare, de la nivelul record post-sovietic de 13,5 trilioane de ruble în 2025 la circa 13 trilioane în 2026, dar creşterea cheltuielilor pentru securitate internă şi aplicarea legii (+13%) compensează scăderea. Astfel, totalul fondurilor direcţionate spre război şi securitate rămâne ridicat.

Analiştii avertizează că nota de plată va fi suportată de populaţie, care se confruntă deja cu inflaţie de peste 8% şi dobânzi de referinţă de 17%. Creşterea economică este prognozată la doar 1,3% în 2026, după 4,1% în 2024, ceea ce marchează începutul unei perioade de stagnare.

Potrivit experţilor, Kremlinul evită o creştere suplimentară a datoriei publice şi transferă costurile războiului asupra cetăţenilor, prin taxe mai mari şi măsuri de austeritate care ameninţă să sufoce şi mai mult economia civilă.

