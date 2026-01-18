Mediul de afaceri din SUA critică discret politicile lui Trump, pe fondul temerilor de represalii politice

18-01-2026 | 07:26
Donald Trump
Liderii mediului de afaceri din SUA încep să-și exprime, cu prudență, îngrijorarea față de politicile economice ale președintelui Donald Trump, evitând criticile directe într-un climat marcat de teama unor posibile represalii politice.

Mihaela Ivăncică

Într-un discurs susţinut joi în faţa Camerei de Comerţ a SUA, directoarea executivă Suzanne Clark a cerut companiilor să fie ”curajoase” în apărarea pieţelor libere şi să respingă controlul excesiv al statului asupra economiei, transmite Reuters.

Ea a subliniat că Statele Unite trebuie să rămână ”deschise către lume, către schimbul global de talente, bunuri, idei şi inovaţie”.

Critică indirectă la adresa politicilor intervenţioniste

Fără a-l menţiona explicit pe Donald Trump, mesajul a fost interpretat drept o critică indirectă la adresa politicilor sale intervenţioniste.

Administraţia Trump a intrat agresiv în zona deciziilor corporative, impunând tarife comerciale, avansând politici restrictive de imigraţie, intervenind în structuri de acţionariat şi sugerând chiar preluări de participaţii de stat în companii tehnologice. Multe dintre aceste măsuri sunt contestate de Camera de Comerţ, însă conducerea acesteia a evitat până acum confruntarea frontală.

trump iran
Trump: „Este timpul să căutăm o nouă conducere în Iran”

În ultimele săptămâni, câţiva directori executivi de top, printre care şeful Exxon Mobil, Darren Woods, şi CEO-ul JPMorgan Chase, Jamie Dimon, au formulat critici punctuale, limitate strict la domeniile care afectează direct interesele companiilor lor.

Woods a contrazis public mesajele Casei Albe privind oportunităţile din Venezuela, iar Dimon a apărat independenţa Rezervei Federale, avertizând că presiunile politice asupra băncii centrale pot alimenta inflaţia.

Diferențe față de primul mandat Trump

Totuşi, experţii în guvernanţă corporativă spun că aceste luări de poziţie sunt mult mai rezervate decât în primul mandat al lui Trump. În 2017, după violenţele de la Charlottesville, mai mulţi directori s-au distanţat public de preşedinte. Acum, tonul este mult mai moderat, pe fondul percepţiei că administraţia actuală este mai dispusă să sancţioneze criticii.

”Aş fi vrut să văd o poziţie mult mai fermă din partea mediului de afaceri”, a declarat Richard Painter, profesor de drept la Universitatea din Minnesota şi fost consilier etic al preşedintelui George W. Bush. ”Directorii trebuie să se opună coerciţiei, fie că este îndreptată împotriva protestatarilor sau a directorilor care nu fac ce vrea preşedintele”

O opinie similară a exprimat şi Mark Levine, noul controller al oraşului New York, care supervizează fonduri publice de pensii cu participaţii în marile companii americane. El a spus că reacţiile CEO-ilor sunt ”paşi de bebeluş”, limitate la situaţiile în care politicile Casei Albe le afectează direct afacerile.

Avertisment dur: capitalismul sub presiune

”Capitalismul nu poate funcţiona dacă un preşedinte cu tendinţe autocratice dictează comportamentul fiecărei companii din America”, a spus Levine.

Camera de Comerţ susţine, prin vocea purtătorilor săi de cuvânt, că se opune intervenţiei guvernamentale în afaceri indiferent de partid şi că multe discuţii au loc ”discret, în spatele uşilor închise”, fără „goană după indignare publică”.

Între timp, Trump continuă să susţină că politicile sale economice dau rezultate, deşi sondajele arată un nivel scăzut de încredere: doar 36% dintre americani aprobă modul în care gestionează economia.

”Creşterea explodează, productivitatea urcă, investiţiile sunt în plin avânt”, a declarat preşedintele recent, la Detroit.

Potrivit unui sondaj publicat de Conference Board, incertitudinea este principalul risc perceput de directorii americani pentru 2026. Economiştii avertizează că, dacă mediul de afaceri nu îşi apără mai ferm autonomia, ar putea urma o perioadă de reglementări şi mai dure după plecarea lui Trump de la putere.

”Mulţi cred că acest val de intervenţionism este temporar. Dar dacă nu reacţionează acum, s-ar putea să fie luaţi prin surprindere mai târziu”, spune Gary Clyde Hufbauer, de la Peterson Institute for International Economics.

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, donald trump, economie,

Dată publicare: 18-01-2026 07:26

UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei
Stiri externe
UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei

Ambasadorii celor 27 de state UE se reunesc duminică în ședință de urgență, după ce Donald Trump a anunțat taxe vamale mai mari pentru aliații europeni, condiționând eliminarea lor de acordul SUA de a cumpăra Groenlanda.

Trump: „Este timpul să căutăm o nouă conducere în Iran"
Stiri externe
Trump: „Este timpul să căutăm o nouă conducere în Iran”

Președintele SUA, Donald Trump, a cerut sâmbătă încheierea celor 37 de ani de domnie a ayatollahului Ali Khamenei.

 

Donald Trump "pedepsește" opt țări europene cu un tarif de 10%, pentru că nu susțin acapararea Groenlandei de către SUA
Stiri Economice
Donald Trump ”pedepsește” opt țări europene cu un tarif de 10%, pentru că nu susțin acapararea Groenlandei de către SUA

Președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă că va impune o taxă de import de 10% asupra a opt țări europene, până când „se va ajunge la un acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei”.

Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela: "Cred că voi fi prima femeie președinte din această țară"
Stiri externe
Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela: ”Cred că voi fi prima femeie președinte din această țară”

Deși i-a dăruit medalia premiului Nobel pentru pace Donald Trump NU și-a declarat sprijinul pentru lidera opoziției din Venezuela.

Tensiuni transatlantice pe tema Groenlandei. Donald Trump amenință cu tarife suplimentare, NATO își consolidează prezența
Stiri externe
Tensiuni transatlantice pe tema Groenlandei. Donald Trump amenință cu tarife suplimentare, NATO își consolidează prezența

Jos mâinile de pe Groenlanda! Nu este de vânzare! Așa au scandat protestatarii la demonstrațiile care au avut loc în Danemarca după ameninţările lui Donald Trump de a anexa marea insulă arctică.

România, invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace". Trump i-a adresat o scrisoare lui Nicuşor Dan
Stiri actuale
România, invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace”. Trump i-a adresat o scrisoare lui Nicuşor Dan

Administraţia Prezidenţială a confirmat, duminică, primirea scrisorii transmise de preşedintele SUA, Donald Trump, preşedintelui Nicuşor Dan, prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membru al „Consiliului pentru Pace".

Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ
Vremea
Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ

Meteorologii mențin atenționările de ger până joi dimineață. După o scurtă relaxare a temperaturilor extreme, din seara de 19 ianuarie frigul va cuprinde din nou întreaga țară.

UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei
Stiri externe
UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei

Ambasadorii celor 27 de state UE se reunesc duminică în ședință de urgență, după ce Donald Trump a anunțat taxe vamale mai mari pentru aliații europeni, condiționând eliminarea lor de acordul SUA de a cumpăra Groenlanda.

